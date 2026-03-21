আন দললৈ নাযায়, বিজেপিতে থাকিব : সিদ্ধান্ত সলনি নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ

শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে নন্দিতা গাৰ্লোচাই ।

Nandita Garlcher has cancelled a decision to join the Congress party
নন্দিতা গাৰ্লোচা (File photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
হাফলং : হাফলং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বৰ্তমান বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাই শেষ মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি বিজেপি দলতে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ১১৩ নম্বৰ হাফলং (জনজাতি) সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট নাপাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেয়া লৈ ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাজনীতিত এক হুলস্থূলীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

অৱশেষত বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে যোৱা তিনিদিন বিজেপি নেত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ লগত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ লগতে বহু কেইটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে হাফলং সমষ্টিৰ পৰা নন্দিতা গাৰ্লোচাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কৰা হ'ব বুলি দলীয় নেতৃত্বই তেওঁক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল । দলৰ স্বাৰ্থত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ নিৰ্মল লাংথাচা প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । যাৰ বাবে আজিলৈকে কংগ্ৰেছ দলে হাফলং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাছিল ।

শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ দলে সাতজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । কিন্তু সেই তালিকাত হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাছিল । শুকুৰবাৰে নিশালৈকে গুৱাহাটীত নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মাৰাথন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু অৱশেষত হাফলং সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়িকা শেষ মুহূৰ্তত তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে, হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট নাপাই ক্ষোভিত হৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । ইপিনে এইবাৰ হাফলং সমষ্টিত বৰ্তমান বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাক টিকট নিদি বিজেপিৰ যুৱ নেত্ৰী ৰূপালী লাংথাচাক বিজেপি দলে টিকট প্ৰদান কৰে ।

