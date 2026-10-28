হাৰি যোৱা নায়ক-নায়িকা ! ৰাজস্থানৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৰাজিত প্ৰাৰ্থীক লাখে লাখে টকা

হাৰি যোৱা নায়ক-নায়িকা ! ৰাজস্থানৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৰাজিত প্ৰাৰ্থীক লাখে লাখে টকা
ৰাজ্যখনৰ নাগৌৰৰ দুখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চৰপঞ্চ পদত পৰাজিত প্ৰাৰ্থীক ক্ৰমে ২৫ লাখ আৰু ১৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰে ।
Published : October 28, 2026 at 1:16 PM IST
নাগৌৰ (ৰাজস্থান) : কোনো নিৰ্বাচনত যেতিয়া কোনো প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হয় তেতিয়া সাধাৰণতে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত হতাশা আৰু তেওঁৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা পৰিলক্ষিত হয় ।
কিন্তু ৰাজস্থানৰ নাগৌৰ জিলাৰ দুখন গাঁৱৰ লোকে ভাতৃত্ববোধৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৰাজিত চৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাই সকলোৰে হৃদয় চুই গৈছে ।
অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসীয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে কোনো নিৰ্বাচনী জয়-পৰাজয়ে তেওঁলোকৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু ভাতৃবোধত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ।
নিৰ্বাচনী ফলাফলতকৈও ওপৰত তেওঁলোকৰ আন্তৰিক সম্বন্ধ । গাঁওবাসীয়ে নিৰ্বাচনত পৰাজয়বৰণ কৰি মানসিক কষ্ট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ পৰিয়ালক উৎসাহ যোগোৱাই নহয়, তেওঁলোকক লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই এক নতুন আদৰ্শ সৃষ্টি কৰিছে ।
নিৰ্বাচনত পৰাস্ত চিড়ি দেৱী, কিন্তু হৃদয় জয় কৰিলে গাঁওবাসীয়ে
ৰাজস্থানৰ মুণ্ডৱা পঞ্চায়ত সমিতিৰ ভদোৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মৌড়ি গাঁৱত এই অনন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰে একেবাৰে এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ হেমাৰাম ৰাওৰ পত্নী চিড়ি দেৱীয়ে চৰপঞ্চ পদত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । তেওঁৰ বাবে সমগ্ৰ গাঁওখনে মিলি প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছিল । কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল তেওঁৰ বিপক্ষে যায় ।
নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালটো নিৰাশাত ভুগিছিল যদিও গাঁওখনৰ '৩৬ কৌম'ৰ লোকসকলে তেওঁক অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব নিদিলে । গাঁওবাসীয়ে মিলি পৰিয়ালটোৰ সৈতে থিয় দিয়াই নহয়, পৰস্পৰৰ সহযোগত ২৫ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি চিড়ি দেৱীৰ পৰিয়ালটোৰ হাতত অৰ্পণ কৰে ।
ভুণ্ডলেতো দেখা গ'ল একতাৰ শক্তি
একেধৰণৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ল ভুণ্ডেল গাঁও পঞ্চায়ততো । ইয়াত চৰপঞ্চ পদত পৰাজিত প্ৰাৰ্থী গংগাৰামৰ সমৰ্থনত ভুণ্ডলে, শ্ৰীয়াদে নগৰ আৰু নৈনাউ গাঁৱৰ লোকসকল একত্ৰিত হয় ।
গংগাৰামে জনোৱা মতে, নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত এই তিনিখন গাঁৱৰ লোকে মিলি ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁক ১৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্বাচনৰ কোনো আৰ্থিক বোজা যাতে তেওঁৰ ওপৰত নপৰে ।
গাঁওকেইখনৰ এই আত্মিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ গংগাৰামেও সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰে । তেওঁক প্ৰদান কৰা ১৫ লাখ টকাৰ পৰা ৫১ হাজাৰ টকা স্থানীয় গোশালাৰ বাবে দান কৰে ।
পৰাজিত প্ৰাৰ্থীৰ নিৰাশা গৌৰৱলৈ পৰিৱৰ্তন
এই অতি আৱেগিক ক্ষণত হেমাৰাম ৰাওৱে সম্পূৰ্ণ গাঁওবাসীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কয় যে গাঁওবাসীৰ এই অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু তেওঁৰ প্ৰতি দেখুওৱা সমৰ্থনে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত যি নিৰাশা আহিছিল তাক ক্ষন্তেকতে গৌৰৱ আৰু আনন্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে ।
আনহাতে, ভুণ্ডলেৰ গাঁওবাসীৰ এই প্ৰচেষ্টাই এক স্পষ্ট বাৰ্তা দিয়ে যে গণতন্ত্ৰত জয়-পৰাজয় কেৱল এক প্ৰক্ৰিয়া । কিন্তু পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বিশ্বাসেই হৈছে গাঁওবাসীৰ প্ৰকৃত পুঁজি ।
বৰ্তমান যিটো সময়ত দেশজুৰি নিৰ্বাচনী কূট-কৌশলৰ কথা পোহৰলৈ আহি আছে, তেনে সময়ত নাগৌৰৰ এই গাঁওকেইখনৰ পদক্ষেপে সমগ্ৰ দেশজুৰি এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মানুহৰ সম্পৰ্ক আৰু সান্নিধ্যহে প্ৰকৃত বিজয় । এক কথাত পৰাজিত নায়ক !