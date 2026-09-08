ETV Bharat / politics

সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনতেই ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব দেৱাশীষ শৰ্মাই

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য়ৰে প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্তই যোগদান কৰিব বিজেপিত ।

Nagaon LSC By election:Former DC debashish-sharma will join the BJP
সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনত ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব দেৱাশীষ শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনটোতে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব সদ্য়প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই । নগাঁৱৰ সদ্যপ্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্ত শৰ্মাই এইবাৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ উদ্য়েশ্য়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব ।

ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা শৰ্মাই সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনটোতেই আৰম্ভ কৰিব জীৱনৰ এক নতুন ইনিংছ । ৰাজনীতিৰে সমাজসেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা শৰ্মাই মঙলবাৰে আবেলি ৫ বজাত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোত যোগদান কৰিব ।

উল্লেখ্য় যে, ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনতেই ৰাজনৈতিক পথাৰত ভৰি দিবলৈ মন মেলা দেৱাশীষ শৰ্মা প্ৰায় সাত বছৰ সুধাকণ্ঠৰ বিশেষ বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল । সেই সূত্ৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ অধিক ঘনিষ্ঠ হৈ পৰা শৰ্মাৰ মুখত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত প্ৰায়ে শুনা গৈছিল সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে'।

শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাতেই তিনি ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ স্বেচ্ছামূলকভাৱে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত আৰম্ভ হৈছিল ব্যাপক চৰ্চা ।

বিশেষকৈ অহা ছয় অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত দেৱাশীষ শৰ্মা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলিছে । চাকৰি জীৱনৰ পৰা স্বেচ্ছাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শৰ্মাই অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পেলাই বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

দেৱাশীষ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতক সদৰী কৰা মতে, সুধাকণ্ঠৰ ওপজা দিনটোতেই শাসকীয় বিজেপি দলত যোগদান কৰি বিচাৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব । দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগতে সমাজসেৱাত জড়িত শৰ্মাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ পাঁচ শতাধিক বিজেপি দলৰ উপৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে সামাজিক সংগঠনৰ সৈতে জড়িত শতাধিক লোকক সাক্ষাৎ কৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।

লগতে পঢ়ক:নগাঁও উপ নিৰ্বাচন : আসন দখলৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰ বিজেপি

Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?

দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ, তথ্য-প্ৰমাণসহ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জৰুৰী পত্ৰ সাংসদ ৰকিবুলৰ

TAGGED:

নগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
সুধাকণ্ঠ
NAGAON LSC BY ELECTION
NAGAON LSC BY ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.