নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত তিনি কোটিপতিৰ যুঁজ, কোন আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী ?
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰায় ২০ গৰাকীৰো অধিক প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল । আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল । তিনি কোটিপতি প্ৰাৰ্থী নামিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ।
Published : September 17, 2026 at 9:03 PM IST
নগাঁও: অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত অন্ত পৰে মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব । উপ-নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ কুৰিগৰাকীতকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে যদিও মূল ভোট যুদ্ধখন তিনিগৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ মাজতেই হ’ব বুলি চৰ্চা হৈছে । উপ-নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মূল তিনি প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়েই হৈছে কোটিপতি । এই প্ৰাৰ্থী তিনিগৰাকী হৈছে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰা ।
তিনিওজন প্ৰাৰ্থীৰেই সম্পত্তিৰ মূল্য কোটি টকাৰ অধিক যদিও মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী হৈছে এআইইউডিএফৰ মৌলনা বদৰুদ্দিন আজমল ।
বদৰুদ্দিন আজমলৰ সম্পত্তি :
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সম্পত্তিৰ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ী তথা এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল । শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি, আজমলৰ নিজৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৭৮ কোটি ১০ লাখ ৩১ হাজাৰ ৪৫১ টকা । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩১ লাখ ৭৫ হাজাৰ ৯৮৮ টকা ।
ইফালে, আজমলৰ নিজৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১৭৮ কোটি ৮৪ লাখ ২৪ হাজাৰ ৬৪০ টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৯২ হাজাৰ ১৭ টকা ।
তথ্য অনুসৰি, আজমলৰ হাতত নগদ ২ লাখ ৯৭ হাজাৰ ৮৮৮ টকা থকাৰ বিপৰীতে পত্নীৰ হাতত নগদ ২৬ হাজাৰ ২৬৮ টকা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত প্ৰায় ৪ কোটি ৮ লাখ ৭৪ হাজাৰ ৩৬৩ টকা জমা থকাৰ তথ্যও দিয়া হৈছে । লগতে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ঘোষণা কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে আজমলৰ ওপৰত থকা ঋণৰ পৰিমাণো কম নহয় । দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ ঋণৰ পৰিমাণ ৬০ কোটি ৪৫ লাখ ৩৮ হাজাৰ ২৮৮ টকা ।
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ সম্পত্তি :
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন IAS বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাও এজন কোটিপতি প্ৰাৰ্থী ৷ তেওঁ শপত নামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি নিজৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৫ হাজাৰ ১১৭ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৬ হাজাৰ ৩৯৯ টকা ।
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা বুলি তথ্যত উল্লেখ আছে । অৰ্থাৎ তেওঁৰ নিজৰ অস্থাৱৰ আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি মিলাই প্ৰায় ২ কোটি ৩৫ লাখ ৯৫ হাজাৰ ১১৭ টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী । আনহাতে পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিকে ধৰি পৰিয়ালটোৰ ঘোষিত মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮১ হাজাৰ ৫১৬ টকা ।
শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হাতত নগদ ধন হিচাপে ৮ লাখ ১ হাজাৰ ২৫০ টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ হাতত ৫ লাখ ১৮ হাজাৰ ৬৮০ টকা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । বেংকত তেওঁৰ জমা ধনৰ পৰিমাণ ৮৭ লাখ ৪ হাজাৰ ৩৪০ টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । লগতে তেওঁৰ ওপৰত ২৮ লাখ টকাৰ ঋণ থকাৰ কথাও উল্লেখ আছে শপতনামাত । দেৱাশীষ শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।
শিৱামণি বৰাও কোটিপতি :
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাও আছে কোটিপতিৰ তালিকাত । শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, শিৱামণি বৰাৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ২২ লাখ ৮৪ হাজাৰ ৪৭ টকা । তেওঁৰ স্বামীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৪২ লাখ ৩৪ হাজাৰ ৪৫৮ টকা । আনহাতে শিৱামণি বৰাৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ৬৫ লাখ টকা । তেওঁৰ স্বামীৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ২৫ লাখ টকা ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ আৰু টিএমচি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল