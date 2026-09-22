ETV Bharat / politics

নগাঁৱত বিজেপিলৈ সমৰ্থন বাঢ়িল সংখ্যালঘুৰ, চামগুৰি হিংসাৰ মূল মানুহ ৰকিবুল হুছেইন: মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছে যে কেইবাবছৰ ধৰি নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ পৰা বিজেপিয়ে সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে ।

Himanta Biswa Sarma
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (X @himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ বিশেষকৈ বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে ৷ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সমষ্টিটোত বিজেপি দলে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছে যে কেইবাবছৰ ধৰি নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ পৰা বিজেপিয়ে সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে । আগন্তুক নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ড৹ শৰ্মাই কয় যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি আৰু লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ৪০ হাজাৰৰো অধিক ভোট লাভ কৰিছিল ৷

ভোটৰ এই সংখ্যাক তেওঁ দলটোৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ প্ৰমাণ বুলি উল্লেখ কৰিছে । সংখ্যালঘু এলেকাত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ আন সম্প্ৰদায়তকৈ কম হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত দলটোৰ প্ৰতি কিছু সমৰ্থন বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই সমৰ্থন বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু অগ্ৰগতিৰ লগতে অসমৰ শান্তি আৰু আইন-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবেই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্থন বাঢ়িছে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী হিংসা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সোমবাৰে চামগুৰিত কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা সংঘাত বুলি উল্লেখ কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ইতিহাস সাক্ষী আৰু মই নিজেও তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী । সমগ্র ৰাজ্যত শান্তিপূৰ্ণভাৱে নির্বাচন হ’লেও চামগুৰিত সদায় নির্বাচনী হিংসা হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা মূল মানুহজন একেজনেই । কালিৰ ঘটনাও একেজন মানুহক কেন্দ্র কৰি সৃষ্ট কংগ্রেছৰ অন্তর্কন্দলৰে অংশ ।’’

২০১৬ চনত চামগুৰিত আক্ৰমণৰ মুখামুখি হোৱাৰ অভিজ্ঞতা সুঁৱৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘এটা গোটে চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনক সমৰ্থন কৰে, আৰু এটা গোটে সমৰ্থন নকৰে ৷ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত কাজিয়া, মাৰ-পিট চলি থাকে ৷ চামগুৰিত মাৰ-পিট নতুন কথা নহয় ৷ মোকেই শিল মাৰি বগৰাই দিছিল ৷ ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত চামগুৰিত মোৰ ওপৰতেই শিলেৰে যিমান আক্ৰমণ হৈছিল, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে ।"

"গতিকে চামগুৰিত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা ৰকিবুল হুছেইন বিধায়ক হোৱাৰ পৰা হৈয়েই আছে । কালিও মাৰ-পিট নিজৰ মাজত হৈছে । তাত বিজেপি নাই । কোনোবাই আমাক ভোট দিলেও লুকাই-চুৰকৈ ভোট দিয়ে । এইটো চামগুৰিৰ পৰম্পৰা । চামগুৰি নিৰ্বাচনী হিংসাৰ মূল মানুহজনেই হৈছে ৰকিবুল হুছেইন । অসমৰ ১২৫ টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ হয়, কিন্তু চামগুৰিত হিংসা হয় "-মুখ্যমন্ত্ৰী

বিজেপিক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ

চামগুৰি বিধান সভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বাহনত সংঘটিত আক্ৰমণৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘কেৱল এই উপাদানসমূহৰ বলতেই তেওঁলোকে (বিজেপিয়ে) নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰে । অসমত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে; সেইবাবেই তেওঁলোকে গুণ্ডা নিয়োগ কৰিছে, কয়লা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, আনকি তেওঁলোকৰ হাতত থকা চৰকাৰী যন্ত্ৰয়ো তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাব নোৱাৰে । গুণ্ডা অবিহনে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক: গুণ্ডা অবিহনে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে বিজেপি: গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন
চামগুৰিত নিৰ্বাচনী হিংসা
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
HIMANTA BISWA SARMA
NAGAON LS BYPOLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.