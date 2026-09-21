ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়াকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ

বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ বিজেপিৰ কোন কোন প্ৰভাৱশালী নেতাই নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাব ?

Nagaon Bye Election 2026
নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে । তাৰ মাজতে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৪০ জনীয়া নেতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অংশ ল'বলগীয়া নেতাসকলৰ তালিকা দাখিল কৰা হৈছে ।

Nagaon Bye Election 2026
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

এই তালিকাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতা আছে । তালিকাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে ।

Nagaon Bye Election 2026
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

তাৰ মাজতে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'বলগীয়া নেতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে দলৰ তৎপৰতা আৰু বৃদ্ধি পাইছে ।

৪০ জনীয়া নেতাৰ তালিকা কোন কোন আছে ?

  • মুখ্যমন্ত্ৰী : ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
  • কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
  • ৰাজ্যিক সভাপতি : দিলীপ শইকীয়া
  • বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা : হৰিশ দ্বিবেদী (ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক), ড৹ সম্বিত পাত্ৰ (উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ক), ৰাজীৱ বব্বৰ (উত্তৰ পূবৰ সহ সমন্বয়ক), মৃগাংক দেৱ বৰ্মন (ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক)।
  • অসমৰ মন্ত্ৰীসকল : ডাঃ ৰণোজ পেগু, পীয়ুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, অজন্তা নেওগ, ৰামেশ্বৰ তেলী, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অশোক সিংহল, সুশান্ত বৰগোহাঁই, বিমল বড়া, অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ, নীলিমা দেৱী ।
  • সাংসদসকল : কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, প্ৰদান বৰুৱা, যোগেন মহন, বিজুলী কলিতা মেধি, তেৰছ গোৱালা ।
  • বিধায়ক আৰু অন্যান্য নেতাসকল : ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং (মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ), প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ভূপেন বৰা, পল্লৱ লোচন দাস, দিলীপ ৰঞ্জন শৰ্মা, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, অনুপ বৰ্মন, ড৹ জুৰী শৰ্মা বৰদলৈ, ৰূপক শৰ্মা, ৰমাকান্ত দেউৰী, শশী কান্ত দাস, জিতু গোস্বামী, অভিজিৎ নাথ, নবাৰুণ বুঢ়াগোহাঁই, শান্তিউজ কুজুৰ আৰু ৰাকেশ দাস ।

কংগ্ৰেছৰো ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ

বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । য'ত অসমৰ বিধায়ক আৰু অন্যান্য নেতাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

Nagaon Bye Election 2026
কংগ্ৰেছৰ ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

অসমৰ নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰী ভূপেশ বাঘেলৰ লগতে পৱন খেৰা, সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটে, শ্ৰীনিবাস বি ভি, মনোজ চৌহান, ইমৰাণ মাছুদ, কানহাইয়া কুমাৰ আদি নেতাইও নগাঁৱলৈ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু শীৰ্ষ নেতাইও প্ৰচাৰ চলাব । কংগ্ৰেছৰ হৈ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পিছতে নগাঁও লোকসভাৰ আসনখন খালী হৈ আছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা মতে ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
বিজেপি
ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ
নগাঁও উপ নিৰ্বাচন
NAGAON LS BYPOLL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.