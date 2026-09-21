নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়াকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ

নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়াকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ
বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ বিজেপিৰ কোন কোন প্ৰভাৱশালী নেতাই নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাব ?
Published : September 21, 2026 at 1:20 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে । তাৰ মাজতে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৪০ জনীয়া নেতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অংশ ল'বলগীয়া নেতাসকলৰ তালিকা দাখিল কৰা হৈছে ।
এই তালিকাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতা আছে । তালিকাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে ।
তাৰ মাজতে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'বলগীয়া নেতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে দলৰ তৎপৰতা আৰু বৃদ্ধি পাইছে ।
৪০ জনীয়া নেতাৰ তালিকা কোন কোন আছে ?
- মুখ্যমন্ত্ৰী : ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
- কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
- ৰাজ্যিক সভাপতি : দিলীপ শইকীয়া
- বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা : হৰিশ দ্বিবেদী (ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক), ড৹ সম্বিত পাত্ৰ (উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ক), ৰাজীৱ বব্বৰ (উত্তৰ পূবৰ সহ সমন্বয়ক), মৃগাংক দেৱ বৰ্মন (ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক)।
- অসমৰ মন্ত্ৰীসকল : ডাঃ ৰণোজ পেগু, পীয়ুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, অজন্তা নেওগ, ৰামেশ্বৰ তেলী, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অশোক সিংহল, সুশান্ত বৰগোহাঁই, বিমল বড়া, অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ, নীলিমা দেৱী ।
- সাংসদসকল : কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, প্ৰদান বৰুৱা, যোগেন মহন, বিজুলী কলিতা মেধি, তেৰছ গোৱালা ।
- বিধায়ক আৰু অন্যান্য নেতাসকল : ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং (মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ), প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ভূপেন বৰা, পল্লৱ লোচন দাস, দিলীপ ৰঞ্জন শৰ্মা, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, অনুপ বৰ্মন, ড৹ জুৰী শৰ্মা বৰদলৈ, ৰূপক শৰ্মা, ৰমাকান্ত দেউৰী, শশী কান্ত দাস, জিতু গোস্বামী, অভিজিৎ নাথ, নবাৰুণ বুঢ়াগোহাঁই, শান্তিউজ কুজুৰ আৰু ৰাকেশ দাস ।
কংগ্ৰেছৰো ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । য'ত অসমৰ বিধায়ক আৰু অন্যান্য নেতাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
অসমৰ নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰী ভূপেশ বাঘেলৰ লগতে পৱন খেৰা, সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটে, শ্ৰীনিবাস বি ভি, মনোজ চৌহান, ইমৰাণ মাছুদ, কানহাইয়া কুমাৰ আদি নেতাইও নগাঁৱলৈ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু শীৰ্ষ নেতাইও প্ৰচাৰ চলাব । কংগ্ৰেছৰ হৈ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগৰ পিছতে নগাঁও লোকসভাৰ আসনখন খালী হৈ আছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা মতে ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ