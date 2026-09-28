হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এআইইউডিএফৰ ৰাজনৈতিক অভিভাৱক: গৌৰৱ গগৈ
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত টু জিৰ প্ৰচাৰ ।
Published : September 28, 2026 at 2:16 PM IST
নগাঁও: বিগত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত থ্ৰী জি বিশেষ চৰ্চিত আছিল । থ্ৰী জি অৰ্থাৎ তিনি গগৈৰ মিত্ৰতাত সফল নহ'লেও আটাইতকৈ চৰ্চা হৈছিল তিনি গগৈৰ ৰাজনীতি । সেয়া আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ।
তিনি গগৈৰ একত্ৰিকৰণৰ ৰাজনীতিয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ লগাইছিল । অৱেশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই তিনি গগৈৰ মাজত ফাঁট মেলিছিল ।
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে প্ৰথমেই মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰি কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছেও অখিল গগৈক প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু শেহতীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনতো বিৰোধী ঐক্য অথবা কংগ্ৰেছৰ সৈতে অখিল গগৈ একত্ৰিত নহ'ল ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছিল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।
আনকি উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নিজাববীয়া কোনো প্ৰাৰ্থীও প্ৰক্ষেপ কৰা নাই ৰাইজৰ দলে । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক দেওবাৰৰ পৰা সংগ দিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
দেওবাৰে নিশা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্রাৰ্থী শিৱামণি বৰাৰ বাসগৃহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক কাষত লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দুই গগৈয়ে একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা কংগ্ৰেছে উল্লেখ কৰে ।
হিন্দু-মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি
দেওবাৰে নিশা জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বক কাষত লৈ এক সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে উপ-নিৰ্বাচনত হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে নগাঁৱক এক পৰীক্ষাগাৰৰূপেহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । দুয়োগৰাকীয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে । দুয়োৰে মাজত বুজাবুজি আছে ।"
এআইইউডিএফে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে
সংসদত বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়,"সংসদত মই কেইবাবাৰো শুনিছো বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাল কাম কৰা বুলি প্ৰশংসা কৰিছিল । আজমলে নৰেন্দ্ৰ মোদী সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটোৱে বিচাৰে । বিধানসভাতো আজমলৰ ভাতৃ চিৰাজ্জুদ্দিন আজমলে বিধায়ক হৈ থকা সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ ইতিহাসত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আখ্যা দিছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিমান ভাল পায় আমি সকলোৱে বুজি পাইছো । অসমতো এআইইউডিএফে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাটো বিচাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এআইইউডিএফৰ ৰাজনৈতিক অভিভাৱক । "
এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী কোনে নিৰ্বাচিত কৰে ?
এআইইউডিএফে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কটাক্ষ কৰি কয়, "আজমলে আখৰে আখৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা পালন কৰে । এইবাৰ আজমলকেই প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হ'বলৈ কৈছে । ধিং,লাহৰীঘাট,ৰূপহীত বিজেপিয়ে সভাৰ আয়োজন কৰিছে,অথচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰেই মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছে । ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদৰ নাম বিজেপিয়ে মোহাৰি পেলোৱা কাম পাহৰি যোৱা বুলি ভাবিছে ।"
উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হোৱা এআইইউডিএফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলকো কটাক্ষ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে বিপদত পৰে তেতিয়াই সহায় লয় বদৰুদিন আজমলৰ । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে প্ৰাৰ্থী হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ।" সংবাদমেলত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধেও পুনৰ সৰব হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ।
উক্ত সংবাদমেলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কয়, "দেশত এতিয়া ভোটাধিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াও সংকটত আছে । যাৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্ম এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে । বদৰুদ্দিন আজমলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পটভূমি উজনি অসমত হোৱা বানপানীৰ সময়তে কৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল । বিজেপিৰ এজেণ্ডা মতেই এআইইউডিএফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য
এছআইআৰ বিবাদক লৈ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটীৰ বৈঠক