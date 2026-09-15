নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ
নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বুলি আশাবাদী কংগ্ৰেছ ৷ এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব উপ-নিৰ্বাচনত ৷
Published : September 15, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 5:18 PM IST
গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলে ৷ বিজেপিয়ে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷
ইফালে কংগ্ৰেছ দলে সোমবাৰে প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ নাম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷ আনহাতে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলেও সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ মঙলবাৰে বিয়লি এ আই ইউ ডি এফে এই সিদ্ধান্তৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ৷
- থোৰতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আকাৰ আৰু জনবিন্যাস সলনি হৈছে ৷ পূৰ্বে এই সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বঢ়মপুৰ জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা, নগাঁও, বঢ়মপুৰ, যমুনামুখ, হোজাই আৰু লামডিং ৷ কিন্তু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় চামগুৰি সমষ্টি ৷ লগতে নগাঁও আৰু বটদ্ৰৱা একেলগ কৰি নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হয় ৷
#WATCH | Guwahati | On the Nagaon bypoll, Assam Congress President Gaurav Gogoi says, "We are very confident of putting up a solid campaign, and we are confident of a victory in the forthcoming Nagaon by-election."— ANI (@ANI) September 15, 2026
On AIUDF likely to announce its president Badruddin Ajmal as the… pic.twitter.com/GJ4i6S48X7
বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সমষ্টি কেইটা হৈছে- নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, ৰহা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট আৰু জাগীৰোড ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লাহৰিঘাট, চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ৷ আনহাতে ধিং সমষ্টি পূৰ্বে এআইইউডিএফৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ৷ বাকী জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে বিজেপিৰ হাতত ৷
- সংখ্যালঘু ভোটাৰে গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা !
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহে ৷ সমষ্টিটোৰ অধীনত থকা প্ৰায় কেইটা বিধানসভা সমষ্টিয়েই সংখ্যালঘু মুছলিম প্ৰধান বুলিব পাৰি ৷ সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ’লে এই সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৷
প্ৰধানতঃ চামগুৰি, ধিং, ৰূপহীহাট, লাহৰিঘাট সমষ্টিকেইটাত সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক ৷ বাকী কেইটা সমষ্টিতো সংখ্যালঘু মুছলমানৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আছে ৷
- নিৰ্বাচন জয়ৰ বাবে আশাবাদী কংগ্ৰেছ
কেৱল ভাৰতৰ আন প্ৰান্ততেই নহয়, অসমতো বিগত সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনসমূহত বাৰুকৈয়ে মুখ থেকেচা খাই আহিছে কংগ্ৰেছে ৷ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ এক স্পষ্ট উদাহৰণ বুলিব পাৰি ৷ কিন্তু এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
" confident of victory": congress’ gaurav gogoi on upcoming nagaon lok sabha bypoll— ANI Digital (@ani_digital) September 15, 2026
read @ANI Story | https://t.co/YEcuwGTsGa#Congress #Gaurav #bypoll pic.twitter.com/I4d9u1QWOQ
সোমবাৰে কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাক নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷ শিৱামণি বৰা ২০২১ চনত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়িকা নিৰ্বাচিত হৈছিল । কিন্তু ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিৰ সীমা সলনি হোৱাৰ পাছত দলে তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰা নাছিল ।
মঙলবাৰে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আগন্তুক নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত দলৰ বিজয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি দলটোৱে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব বুলি কয় ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গগৈয়ে কয়, ‘‘আমি নিশ্চিত যে আমি এক শক্তিশালী প্ৰচাৰ চলাম, আৰু আগন্তুক নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ বাবে আত্মবিশ্বাসী ।’’
News Alert! Congress names former MLA Sibamoni Bora as party candidate for Nagaon Lok Sabha seat bypoll in Assam. pic.twitter.com/rhPoLo8C9w— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
- আজমলো নামিল যুঁজত
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে এআইইউডিএফ দলেও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৷ দলটোৰ মুৰব্বী তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৷ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত অভিলেখ সংখ্যক প্ৰায় ১০ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আজমল পৰাস্ত হৈছিল ।
তাৰ পাছতেই তেওঁ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নৱগঠিত বিন্নাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰে । পিছে দিছপুৰত যেন মন নবহে আজমলৰ । সেয়ে এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত নামিছে দিল্লীমুখী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে লৈ ।
এআইইউডিএফে সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী স্থিতি প্ৰতিফলিত হৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আজমলক আনিছে বুলি দাবী কৰি গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত বিজেপি আতংকিত হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আগন্তুক নগাঁও সংসদীয় উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কিমান শক্তিশালী, ইয়াৰ পৰা দেখা যায় । প্ৰথম অৱস্থাত এআইইউডিএফে বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰি আছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত এআইইউডিএফে পুনৰ বিবেচনা কৰিলে । বিজেপিয়ে অস্থিৰ হৈ উপলব্ধি কৰিছে যে কংগ্ৰেছে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । তেওঁলোক নাৰ্ভাছ হৈ বিশ্বাসযোগ্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰ মৌলানা আজমলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায়ৰ বাবে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় ।’’
- বিজেপিৰ মাষ্টাৰ ষ্টোক !
নগাঁও লোকসভাৰ আসনখন দীৰ্ঘসময় ধৰি বিজেপিৰ দখলত আছিল । এই সমষ্টিটো প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ দুৰ্গ আছিল । কিন্তু ২০১৯ চনত এক বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰাৰ ফলত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৰাজেন গোহাঁই । সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছিল যদিও তেওঁ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷
#WATCH | Guwahati: On the Nagaon Lok Sabha by-election candidate, Assam Pradesh Mahila Congress President Mira Borthakur Goswami says, “We extend our congratulations to our candidate, Sibamoni Bora. We have just received news that Badruddin Ajmal will be contesting from the… pic.twitter.com/snfQM0qV3L— ANI (@ANI) September 15, 2026
একেদৰে ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়া সুৰেশ বৰাক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । কিন্তু সেইবাৰো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হৈ আহে ৷ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ বিধায়ক ৷ বিজেপিয়ে এইবাৰ নগাঁও সমষ্টি পুনৰ নিজৰ দখললৈ অনাৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ যিহেতু বিজেপিক বহুতে মুছলমান বিদ্বেষী বুলি সমালোচনা কৰে, সেয়ে গেৰুৱা দলটোক এনে এজন প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিজন প্ৰাৰ্থী সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত সুপৰিচিত আৰু তেওঁৰ এক নিকা ভাৱমূৰ্তি আছে ৷
Heartiest congratulations to Smt. Sibamoni Bora ji on being chosen as the Indian National Congress candidate for the forthcoming #Nagaon Lok Sabha by-election.— Assam Congress (@INCAssam) September 14, 2026
With the people’s aspirations, rights and interests at the heart of our campaign, let us unite and take the message of… pic.twitter.com/3SGDkfpHSs
তেনে এজন ব্যক্তি বিজেপিয়ে বিচাৰি পালে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ৰূপত ৷ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত যিহেতু দুয়োখন জিলাৰ মুঠ ৮ টা সমষ্টি আছে, গতিকে বিজেপিৰ বাবে দেৱাশীষ শৰ্মা এক উত্তম বিকল্প হিচাপে বিবেচিত হয় । ইফালে দুয়োখন জিলাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজতো বিপুল জনপ্ৰিয়তা আছে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ।
#WATCH Guwahati, Assam: Debasish Sharma, BJP candidate for Nagaon Lok Sabha by-poll, says, " i sincerely thank pm modi, the party president, the cm, the party chairperson, all the mlas, and all the people of nagaon lok sabha from the bottom of my heart.... there are more minority… pic.twitter.com/A4fQTKh8ZT— ANI (@ANI) September 12, 2026
চাকৰিলৈ ছমাহ বাকী থকা অৱস্থাত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা দেৱাশীষ শৰ্মাক সেয়ে বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে । ৰাজনীতিত চালুকীয়া হ’লে দীৰ্ঘদিনীয় প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট দেৱাশীষ শৰ্মা এতিয়া যুঁজত নামিব শিৱামণি বৰা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৷
- কেতিয়া হ’ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন ?
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰিলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব । ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷