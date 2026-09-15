ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ

নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বুলি আশাবাদী কংগ্ৰেছ ৷ এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব উপ-নিৰ্বাচনত ৷

Nagaon Loksabha seat by poll
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : September 15, 2026 at 5:18 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলে ৷ বিজেপিয়ে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷

ইফালে কংগ্ৰেছ দলে সোমবাৰে প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ নাম নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷ আনহাতে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলেও সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ মঙলবাৰে বিয়লি এ আই ইউ ডি এফে এই সিদ্ধান্তৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ৷

  • থোৰতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি

সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আকাৰ আৰু জনবিন্যাস সলনি হৈছে ৷ পূৰ্বে এই সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বঢ়মপুৰ জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা, নগাঁও, বঢ়মপুৰ, যমুনামুখ, হোজাই আৰু লামডিং ৷ কিন্তু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় চামগুৰি সমষ্টি ৷ লগতে নগাঁও আৰু বটদ্ৰৱা একেলগ কৰি নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হয় ৷

বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সমষ্টি কেইটা হৈছে- নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, ৰহা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট আৰু জাগীৰোড ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লাহৰিঘাট, চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ৷ আনহাতে ধিং সমষ্টি পূৰ্বে এআইইউডিএফৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ৷ বাকী জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে বিজেপিৰ হাতত ৷

  • সংখ্যালঘু ভোটাৰে গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা !

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহে ৷ সমষ্টিটোৰ অধীনত থকা প্ৰায় কেইটা বিধানসভা সমষ্টিয়েই সংখ্যালঘু মুছলিম প্ৰধান বুলিব পাৰি ৷ সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ’লে এই সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৷

প্ৰধানতঃ চামগুৰি, ধিং, ৰূপহীহাট, লাহৰিঘাট সমষ্টিকেইটাত সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক ৷ বাকী কেইটা সমষ্টিতো সংখ্যালঘু মুছলমানৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আছে ৷

  • নিৰ্বাচন জয়ৰ বাবে আশাবাদী কংগ্ৰেছ

কেৱল ভাৰতৰ আন প্ৰান্ততেই নহয়, অসমতো বিগত সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনসমূহত বাৰুকৈয়ে মুখ থেকেচা খাই আহিছে কংগ্ৰেছে ৷ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ এক স্পষ্ট উদাহৰণ বুলিব পাৰি ৷ কিন্তু এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

সোমবাৰে কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাক নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷ শিৱামণি বৰা ২০২১ চনত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়িকা নিৰ্বাচিত হৈছিল । কিন্তু ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিৰ সীমা সলনি হোৱাৰ পাছত দলে তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰা নাছিল ।

Nagaon Loksabha seat by poll
শিৱামণি বৰা (ETV Bharat)

মঙলবাৰে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আগন্তুক নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত দলৰ বিজয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি দলটোৱে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব বুলি কয় ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গগৈয়ে কয়, ‘‘আমি নিশ্চিত যে আমি এক শক্তিশালী প্ৰচাৰ চলাম, আৰু আগন্তুক নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ বাবে আত্মবিশ্বাসী ।’’

  • আজমলো নামিল যুঁজত

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে এআইইউডিএফ দলেও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৷ দলটোৰ মুৰব্বী তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৷ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত অভিলেখ সংখ্যক প্ৰায় ১০ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আজমল পৰাস্ত হৈছিল ।

Nagaon Loksabha seat by poll
বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat)

তাৰ পাছতেই তেওঁ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নৱগঠিত বিন্নাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰে । পিছে দিছপুৰত যেন মন নবহে আজমলৰ । সেয়ে এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত নামিছে দিল্লীমুখী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে লৈ ।

এআইইউডিএফে সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী স্থিতি প্ৰতিফলিত হৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আজমলক আনিছে বুলি দাবী কৰি গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত বিজেপি আতংকিত হৈ পৰিছে ।

তেওঁ কয়, ‘‘আগন্তুক নগাঁও সংসদীয় উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কিমান শক্তিশালী, ইয়াৰ পৰা দেখা যায় । প্ৰথম অৱস্থাত এআইইউডিএফে বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰি আছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত এআইইউডিএফে পুনৰ বিবেচনা কৰিলে । বিজেপিয়ে অস্থিৰ হৈ উপলব্ধি কৰিছে যে কংগ্ৰেছে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । তেওঁলোক নাৰ্ভাছ হৈ বিশ্বাসযোগ্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰ মৌলানা আজমলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায়ৰ বাবে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় ।’’

  • বিজেপিৰ মাষ্টাৰ ষ্টোক !

নগাঁও লোকসভাৰ আসনখন দীৰ্ঘসময় ধৰি বিজেপিৰ দখলত আছিল । এই সমষ্টিটো প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ দুৰ্গ আছিল । কিন্তু ২০১৯ চনত এক বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰাৰ ফলত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৰাজেন গোহাঁই । সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছিল যদিও তেওঁ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷

একেদৰে ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়া সুৰেশ বৰাক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । কিন্তু সেইবাৰো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হৈ আহে ৷ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ বিধায়ক ৷ বিজেপিয়ে এইবাৰ নগাঁও সমষ্টি পুনৰ নিজৰ দখললৈ অনাৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ যিহেতু বিজেপিক বহুতে মুছলমান বিদ্বেষী বুলি সমালোচনা কৰে, সেয়ে গেৰুৱা দলটোক এনে এজন প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিজন প্ৰাৰ্থী সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত সুপৰিচিত আৰু তেওঁৰ এক নিকা ভাৱমূৰ্তি আছে ৷

তেনে এজন ব্যক্তি বিজেপিয়ে বিচাৰি পালে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ৰূপত ৷ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত যিহেতু দুয়োখন জিলাৰ মুঠ ৮ টা সমষ্টি আছে, গতিকে বিজেপিৰ বাবে দেৱাশীষ শৰ্মা এক উত্তম বিকল্প হিচাপে বিবেচিত হয় । ইফালে দুয়োখন জিলাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজতো বিপুল জনপ্ৰিয়তা আছে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ।

চাকৰিলৈ ছমাহ বাকী থকা অৱস্থাত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা দেৱাশীষ শৰ্মাক সেয়ে বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে । ৰাজনীতিত চালুকীয়া হ’লে দীৰ্ঘদিনীয় প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট দেৱাশীষ শৰ্মা এতিয়া যুঁজত নামিব শিৱামণি বৰা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৷

Nagaon Loksabha seat by poll
দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat)
  • কেতিয়া হ’ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন ?

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰিলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব । ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ

নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন: দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা

Last Updated : September 15, 2026 at 5:18 PM IST

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচন
বদৰুদ্দিন আজমল
NAGAON BYE ELECTION
NAGAON LOKSABHA SEAT BY POLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.