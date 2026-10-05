নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন : ১১,৫৩৫ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা
২৩০৭ টা কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰে ।
Published : October 5, 2026 at 3:02 PM IST
নগাঁও: মঙলবাৰে অৰ্থাৎ ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই সাজু হৈছে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিতব্য ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াৰ দল নগাঁও আৰু মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ।
নগাঁও জিলাৰ ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বাবে নগাঁও বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৰূপহীহাট, চামগুৰি আৰু ধিং সমষ্টিৰ বাবে নগাঁৱৰ ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় আৰু মৰিগাঁও, জাগীৰোড আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বাবে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বমুঠ ১১,৫৩৫ গৰাকী ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী পুৱাৰে পৰাই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে ।
৯,২২৮ গৰাকী পোলিং-প্ৰিজাইডিং বিষয়া
এই উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে পোলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া হৈছে ৯,২২৮ গৰাকী । লগতে ২,৩০৭ নিৰাপত্তাৰক্ষীও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । তেওঁলোকে নগাঁও জিলাৰ ১৩৩৯ টা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ৯৬৮ টাকে ধৰি মুঠ ২৩০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনা হয় ।
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ
সমষ্টিটোৰ ২,৩০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ৬২৪ টা কেন্দ্ৰক প্ৰশাসনে স্পষ্টকাতৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা
সংসদীয় সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৯,০২,০০৯ গৰাকী । ইয়াৰে ৯,৫৮,৫৯৫ জন পুৰুষ, ৯,৪৩,৩৬৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৫০ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি । ডি-ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১০,৭৮২ জন ।
পোলিং-প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ উপৰিও ২০৩ জন ছেক্টৰ বিষয়া আৰু ৫৩ জন জ'নেল বিষয়াও ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত নিজ নিজ অঞ্চলত উপস্থিত থাকিব । নগাঁও জিলাৰ বাবে নিয়োজিত ৫৪ জন মাইক্ৰ' অৱজাৰভাৰে ভোটগ্ৰহণৰ দিনা স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ কামকাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।
নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে । ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াসকলৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য আৰু পৰ্য্যাপ্ত যান-বাহনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
নগাঁও বালক চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে নেহেৰুবালি খেলপথাৰত যান-বাহন ৰখোৱাৰ লগতে খাদ্যগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বিপৰীতে ডচন স্কুলৰ বাবে গৰুফিল্ডত যান-বাহন ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে গাছবাৰী, দলবাৰী আৰু ভেটেনেৰী খেলপথাৰত গাড়ী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেৱল ভোটগ্ৰহণকাৰী দলৰ বাবেই নগাঁও জিলাত ৫৮৪ খন আৰু মৰিগাঁও জিলাত ৪২৭ খন সৰু-ডাঙৰ গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ সুকলমে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যাপক তৎপৰতা চলোৱা হৈছে ।
সম্ভাব্য যিকোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক গতিবিধি ৰোধ কৰাৰ বাবে নিতৌ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা ঠায়ে ঠায়ে ফ্লেগমাৰ্চ অব্যাহত আছে । আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া টহলদাৰী বৃদ্ধি কৰিছে । জনসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা চামগুৰি, ধিং আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টিত ভ্ৰাম্যমাণ দূৰভাষ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে ব্যাপক সজাগতামূলক প্ৰচাৰ চলাই আছে ।
ইপিনে,লোকসভা সমষ্টিটোৰ এই উপ-নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত আৰণ্যক শইকীয়াই সমূহ ৰাইজক যিকোনো প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ আনন্দমনেৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গণতন্ত্ৰক সবল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ নামত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কংগ্ৰেছৰ
৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য