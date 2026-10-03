মমতাজ-জাহানাৰক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ: আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ
এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ মমতাজ বেগমৰ পুত্ৰৰ ।
Published : October 3, 2026 at 4:48 PM IST
নগাঁও: ছয় অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বিৰোধীৰ মূল ইছ্যু হৈছে দুগৰাকী মহিলা । পূৰ্বে বিদেশী ঘোষিত দুই মহিলাক পুচবেক কৰা বিষয়টোক মূল ইছ্যু হিচাপে লৈ দুই বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব বিচাৰিছে ।
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত সভাই সমিতিয়ে দুই বিদেশী ঘোষিত মহিলাক পুচবেক কৰাক লৈ সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক দোষাৰোপ কৰি এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতেই আজমলৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই আইনী যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে ।
এখন ৰাজহুৱা সভাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ'বাৰ্তাৰ জৰিয়তে বিদেশী ঘোষিত মহিলা মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰা বেগমক হত্যা কৰা বুলি দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আজমলে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী আজমলে কৰা এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়,"কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ আজমলে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে দিয়া এটা ৰায় জিলা আয়ুক্ত হিচাপেহে মই পালন কৰিছিলো । জিলা আয়ুক্ত হিচাপে মই নিজাববীয়াকৈ কোনো পুচবেক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া নাছিলো । তাকে লৈ এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে আৰম্ভ কৰিছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি । মোক হত্যাকাৰী সজাই এতিয়া অপপ্ৰচাৰত নামিছে । মমতাজ, জাহানাৰাৰ প্ৰতি যদি আজমলৰ ইমানেই দৰদ আছিল তেতিয়া কিয় আপত্তি কৰা নাছিল ? এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেইটোকে ইছ্যু কৰি ভিত্তিহীন প্ৰচাৰ চলাইছে ।"
বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বদৰুদ্দিন আজমলক এগৰাকী মৌলানা হিচাপে যথেষ্ট সন্মান কৰিছিলো । তেওঁৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইমান মিছাৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰে বুলি ভবা নাছিলো । কেৱল চল-প্ৰবঞ্চনাৰে নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব বিচাৰিছে আজমলে ।"
এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে
ইপিনে, বিদেশী ঘোষিত হোৱাৰ পিছত পুচবেক হোৱা মমতাজ বেগম আৰু জাহানাৰা বেগমৰ নাম লৈ এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে মমতাজ বেগমৰ পুত্ৰই । মাতৃক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰি মমতাজ বেগমৰ পুত্ৰই কয়,"মোৰ মাতৃক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰক; কিন্তু মোৰ মাতৃক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে কোনো ৰাজনীতি কৰাটো ভাল হোৱা নাই । নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোৰ মাক লৈ ৰাজনীতি কৰা কংগ্ৰেছ অথবা এআইইউডিএফে আমাক সহায় কৰা নাই । মোৰ মাক লৈ ৰাজনীতি কৰা কংগ্ৰেছ অথবা এআইইউডিএফে ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিনে সহায় কৰা নাছিল ।"
দুই মহিলাক কিয় পুচবেক কৰিছিল ?
উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত নগাঁৱত চৰ্চাত থকা এই দুইগৰাকী মহিলাক কিয় পুচবেক কৰা হৈছিল ? নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ তয়ুব আলীৰ কন্যা মমতাজ বেগম আৰু বগুৰীগুৰি গাঁৱৰ আব্দুল মতালিবৰ কন্যা জাহানাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৰুজু হৈ থকা এক গোচৰৰ ভিত্তিত ২০১৯ চনতেই জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল । উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনতেই বগৰীগুৰি গাঁৱৰ জাহানাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩১২/২০১৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
আনহাতে জুৰীয়াৰ ধিং গাঁৱৰ মমতাজ বেগমৰ বিৰুদ্ধেও জুৰীয়া বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত ৩৫৪/১৫ নম্বৰত ৰুজু হৈছিল । দুয়োটা গোচৰৰ ভিত্তিতে ২০১৯ চনত জাহানাৰা বেগম আৰু মমতাজ বেগমক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল । অৱেশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পৰিয়ালে লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল ।
WPC/7546/2019 নম্বৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২০২৬ বৰ্ষৰ ২৪ এপ্ৰিলত এক আদেশ দিয়ে; কিন্তু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে দুয়োগৰাকী মহিলাক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বিদেশী ঘোষণা কৰিয়েই ডিটেনশ্ব'ন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
বিদেশী ঘোষিত দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পূৰ্বপুৰুষলৈকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি দাবী কৰিছে দুগৰাকীৰ । বিদেশী ঘোষিত জাহানাৰা বেগমৰ ১৯৯৮ চনত ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতেই 'ডি'ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এবাৰো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল ।
লগতে পঢ়ক:কি কাৰণত অবৈধ বিদেশী ঘোষিত হ'ল জাহানাৰা আৰু মমতাজ ?
২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ নামত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কংগ্ৰেছৰ