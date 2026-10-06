ETV Bharat / politics

মায়ঙৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কি ক'লে ?

দেৱাশীষ শৰ্মা কমেও এক লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হোৱাৰ দাবী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ।

Nagaon Lok Sabha constituency
মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ভোটাধিকাৰ সাৱ্যস্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও/মৰিগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । সংসদীয় সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰে ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । ২,৩০৭ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰাই ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে । সমষ্টিটোৰ সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে পুৱাৰ পৰাই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে ।

পুৱাই মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

মায়ঙৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কিছু আৱেগিক হৈ পৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে । লগতে গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো ভোটাৰ ৰাইজক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈয়ো প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় । ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীকো দেৱাশীষ শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "মানুহ অহাৰ ধৰণলৈ চাই আৰু বিগত কেইবাদিনো তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা মোৰ কথা-বতৰাৰ ভিত্তিত এনে লাগে যেন তেওঁলোকে উন্নয়ন বিচাৰে । তেওঁলোকে জানে যে এই উন্নয়ন কেৱল বিজেপিয়েহে আনিব পাৰে । গতিকে, আমি আশা কৰিছো যে আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম ।"

ইপিনে, ৯নং নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা ৭ বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত আৰম্ভ হৈছে । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰ পৰাই ভোটাৰসকলৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ।

​ইয়াৰ মাজতে পুৱাই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী উপস্থিত হয় । ৫৪ নং মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাবুৱাধৰা পঞ্চায়তৰ ২৬১ নম্বৰ খণ্ড দেওৰাবড়ি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিধায়কগৰাকীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ দৰেই শাৰীত থিয় হৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

ইয়াৰ পিছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,​ "৯০ শতাংশ ভোটদান হ'লে এক লাখ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব দেৱাশীষ শৰ্মা । যদি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ৯০ শতাংশ ভোটদান হয়, তেন্তে মই দলৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক কমেও এক লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবলৈ সক্ষম হ’ম ।"

লগতে পঢ়ক:নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন; ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু কেৱল বিজেপিয়েহে উন্নয়ন আনিব পাৰে : দেৱাশীষ শৰ্মা

জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত জুই : নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংগৃহীত বিশাল পুঁজি কাৰ একাউণ্টত সোমাল ? উত্তৰ বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ সম্পাদকৰ

TAGGED:

দেৱাশীষ শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী
NAGAON LOK SABHA CONSTITUENCY
NAGAON LOK SABHA BY ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.