মায়ঙৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কি ক'লে ?
দেৱাশীষ শৰ্মা কমেও এক লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হোৱাৰ দাবী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ।
Published : October 6, 2026 at 11:52 AM IST
নগাঁও/মৰিগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । সংসদীয় সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰে ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । ২,৩০৭ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰাই ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে । সমষ্টিটোৰ সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে পুৱাৰ পৰাই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে ।
পুৱাই মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কিছু আৱেগিক হৈ পৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে । লগতে গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো ভোটাৰ ৰাইজক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈয়ো প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় । ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীকো দেৱাশীষ শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "মানুহ অহাৰ ধৰণলৈ চাই আৰু বিগত কেইবাদিনো তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা মোৰ কথা-বতৰাৰ ভিত্তিত এনে লাগে যেন তেওঁলোকে উন্নয়ন বিচাৰে । তেওঁলোকে জানে যে এই উন্নয়ন কেৱল বিজেপিয়েহে আনিব পাৰে । গতিকে, আমি আশা কৰিছো যে আমি এই নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ম ।"
ইপিনে, ৯নং নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা ৭ বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত আৰম্ভ হৈছে । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰ পৰাই ভোটাৰসকলৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে পুৱাই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী উপস্থিত হয় । ৫৪ নং মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাবুৱাধৰা পঞ্চায়তৰ ২৬১ নম্বৰ খণ্ড দেওৰাবড়ি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিধায়কগৰাকীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ দৰেই শাৰীত থিয় হৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
ইয়াৰ পিছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "৯০ শতাংশ ভোটদান হ'লে এক লাখ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব দেৱাশীষ শৰ্মা । যদি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ৯০ শতাংশ ভোটদান হয়, তেন্তে মই দলৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক কমেও এক লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবলৈ সক্ষম হ’ম ।"
লগতে পঢ়ক:নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন; ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু কেৱল বিজেপিয়েহে উন্নয়ন আনিব পাৰে : দেৱাশীষ শৰ্মা
জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত জুই : নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংগৃহীত বিশাল পুঁজি কাৰ একাউণ্টত সোমাল ? উত্তৰ বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ সম্পাদকৰ