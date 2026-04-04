অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : নগাঁও জিলাৰ ভোটাৰে কি কয় ?

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈছে নগাঁও জিলাৰ ভোটাৰসকল ? জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কি কয় ভোটাৰে ?

নগাঁও জিলাৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 5:19 PM IST

নগাঁও : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । বিভিন্ন স্থানত এতিয়া কেৱল নিৰ্বাচনৰ কথা বতৰাই বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে । সেয়ে আমিও বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জনাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । তেওঁলোক বিজেপি চৰকাৰক লৈ সন্তুষ্ট নে ? তেওঁলোকৰ সমষ্টিটোৰ পৰা কেনে প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো বিচাৰে ? আগন্তুক চৰকাৰক লৈ আশা কি ? এনেবোৰ প্ৰশ্ন লৈ আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হ'ল নগাঁৱৰ জুবিন উদ্যান আৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য সেতুৰ ওচৰত । নগাঁৱৰ ভোটাৰে আচলতে কি বিচাৰে ?

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো ভোটাৰসকল পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে । নগাঁৱৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপকভাৱে চলিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক চৰ্চা । নগাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ কেনে এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰে, কেনেকুৱা প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰে ?

প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া নগাঁৱৰ জুবিন উদ্যান আৰু হীৰেন ভট্টাচাৰ্য সেতুত আগমন ঘটে নগাঁৱৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ । নগাঁও চহৰৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰো সমাগম হয় জুবিন উদ্যানত । জুবিন উদ্যান অথবা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য সেতুত সমাগম হোৱা জনতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা চেষ্টা কৰা হৈছে ।

জুবিন উদ্যানলৈ আগমন ঘটা লোকসকলৰ অধিকাংশই এইবাৰ উন্নয়নৰ পক্ষত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । বৰ্তমান চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামকাজক লৈও অধিকাংশই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰে । আমি লগ পোৱা ভোটাৰৰ বহুতেই বৰ্তমানৰ নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "আমি বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰোঁ । ৰূপক শৰ্মাই ভাল কাম কৰিছে । ৰাস্তা-ঘাট ধুনীয়া কৰিছে ।" আন এজন ভোটাৰে কয়, "জনসাধাৰণে সকলো সুবিধা পাব লাগে । স্বাস্থ্য, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হ'ব লাগে ।"

এগৰাকী স্থানীয় ভোটাৰে কয়, "চৰকাৰ সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থকাটো বিচাৰো । বৰ্তমান চৰকাৰক লৈ কিছু ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্ট, কিছু ক্ষেত্ৰত নহয় । বিচাৰিলে আমি সকলো নাপাও । কিছুমান ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন আৰু প্ৰয়োজন আছে ।"

ইফালে জুবিন উদ্যানলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোক বা ভোটাৰে একে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰো দাবী জনালে । চৰকাৰে যিয়ে নাহক জুবিন গাৰ্গক যাতে ন্যায় দিয়ে সেয়া কামনা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ।

এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দুয়োটা স্থানতে লগ পোৱা অধিকাংশ ভোটাৰেই এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰে । উন্নয়নৰ দিশত এই চৰকাৰক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট । অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানত হোৱা বিলম্বক লৈ কিছু পৰিমাণে উদ্বিগ্নতাও প্ৰকাশ কৰিছে ।

এইখিনিতে চাওঁ আহক নগাঁও জিলাখনৰ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ আছে -

নগাঁৱত মুঠ ভোটাৰ : ১৫ লাখ ৫১ হাজাৰ ৫৩০ টা

পুৰুষ ভোটাৰ - ৭,৭৮,২০৮ জন

মহিলা ভোটাৰ - ৭,৭৩,২৭০ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৫২ গৰাকী

নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি :

মুঠ ভোটাৰ - ১,৯৭,২৮৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ৯৫,৩৪৮ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,০১,৯৩০ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৬ গৰাকী

ধিং বিধানসভা সমষ্টি :

মুঠ ভোটাৰ - ২,৩৫,৪৮১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ১,২১,০৮৯ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,১৪,৩৮৪ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৮ গৰাকী

ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ - ২,৩১,৫৮৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ১,১৮,৬৬১ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,১২,৯১৮ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৫ গৰাকী

কলিয়াবৰ সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ - ১,৮৮,৯৮২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ৯৩,৯৭০ জন

মহিলা ভোটাৰ - ৯৫,০০৬ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৬ গৰাকী

চামগুৰি সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ - ২,২৪,৮২৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ১,১৩,৭৮৫ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,১১,০৩৫ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৬ গৰাকী

বঢ়মপুৰ সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ - ২,৩০,৪৭১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ১,১৪,৭১১ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,১৫,৭৫১ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ৯ গৰাকী

ৰহা বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ - ২,৪২,৯০২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ - ১,২০,৬৪৪ জন

মহিলা ভোটাৰ - ১,২২,২৪৬ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ - ১২ গৰাকী

