ETV Bharat / politics

"দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয়" শ্ল’গানেৰে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ স্পষ্ট প্ৰশ্ন - ১৯ ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যু হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দহ ছেপ্টেম্বৰত কেনেকৈ জানিলে ?

Nagaon District Congress Committee protest against Assam CM Himanta Biswa Sarma
নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : ‘‘দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয়’’ - শ্ল’গানেৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে নগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।

নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইননে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয়, হত্যা বুলি খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই উল্লেখ কৰিছে । দহ ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ৰাজহুৱা কৰিব বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দহ ছেপ্টেম্বৰত এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই কৈছে । এতিয়া মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত হত্যা হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে দহ ছেপ্টেম্বৰত কেনেকৈ জানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?”

নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে লগতে কয়, “পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে দাৰি, কমাসহ যুক্তিসহকাৰে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পাছত মৰুভূমিৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বালিত নিজৰ মূৰটো সোমোৱা চেহেৰাটো কোনেও নেদেখা বুলিয়েই ভাবিছে । আমি কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিম বুলি চিন্তা চর্চা কৰি থকাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাবলৈ আগবাঢ়িছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত কৰি অহা মন্তব্যৰ বাবে সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগতে বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলো এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।”

Nagaon District Congress Committee protest against Assam CM Himanta Biswa Sarma
নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা চলি থকা বাবেই নগাঁও টাউন ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বিধায়ক নুৰুল হুদা, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিৰিঞ্চি বৰাসহ বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি আছে : পাকিস্তান ভ্ৰমণ বিতৰ্ক আৰু দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ

লগতে পঢ়ক : সংখ্যালঘু লোকলৈ লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুলীচালনাৰ ভিডিঅ' : এজাহাৰ দিলে কংগ্ৰেছে

TAGGED:

RAKIBUL HUSSAIN ON ASSAM CM
PROTEST AGAINST ASSAM CM
CONGRESS PROTEST IN NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON DISTRICT CONGRESS COMMITTEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.