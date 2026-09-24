ETV Bharat / politics

তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দাগী অপৰাধীয়ে চামগুৰিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত কৰিছে: ৰকিবুল হুছেইন

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ অব্যাহত । এটাৰ পাছত আনটো অভিযোগেৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাক সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইনৰ ।

Nagaon bye poll 2026
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক-বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে । আনহাতে, উপ-নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ।

বৃহস্পতিবাৰে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰক লগত লৈ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ৰকিবুল হুছেইনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপ কৰে ।

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আয়োগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উখাপন কৰি সংবাদমেলত ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "... ডাঙৰ কথাটো হ'ল এটা এপ আছে, সেই এপটোৰ এক্সেছ পাব লাগে অকল তিনিজন নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্যই । জ্ঞানেশ কুমাৰে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁৰ এজন বিশ্বস্ত লোক খান্না নামৰ এজনক এক্সেছটো দি এই দুজনক তাৰ এক্সেছটো নাইকিয়া কৰি থৈছে । তাৰ পৰ্টেলটোত কোনো ধৰণৰ এক্সেছ এই দুজন সান্ধু আৰু যোশীক এক্সেছটো বন্ধ কৰি তেওঁৰ লগত কেৱল খান্না নামৰ এজন এক্সপাৰ্টক ৰাখিছে । যাৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাত নাম কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কৰা হৈছে ।"

আনহাতে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা পূৰ্বে জিলা আয়ুক্ত হৈ থকাৰ সময়তে সম্পন্ন কৰি যোৱাৰো অভিযোগ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে উখাপন কৰে। ইপিনে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত চামগুৰিত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰে ।

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "তৃতীয় শ্ৰেণীৰ একাংশ দাগী অপৰাধীয়ে চামগুৰিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়েও নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সৰব হৈ পৰে। নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, মিডিয়া চেলৰ উপদেষ্টা বেদব্ৰত বৰা উপস্থিত থাকে।

লগতে পঢ়ক :পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !
লগতে পঢ়ক :নগাঁৱত বিজেপিলৈ সমৰ্থন বাঢ়িল সংখ্যালঘুৰ, চামগুৰি হিংসাৰ মূল মানুহ ৰকিবুল হুছেইন: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

নগাঁও উপ নিৰ্বাচন
নগাঁৱত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা
ৰকিবুল হুছেইন
দেৱাশীষ শৰ্মা
NAGAON BYE POLL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.