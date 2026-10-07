নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত সৰ্বমুঠ ভোটদান ৭৬.১৯ শতাংশ
পূৰ্বৰ তুলনাত কিমান হ্ৰাস ভোটদানৰ পৰিমাণ ? ৮টা বিধানসভা সমষ্টিত কিমান ভোটগ্ৰহণ হৈছে ? কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?
Published : October 7, 2026 at 2:49 PM IST
নগাঁও: মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অন্ত পৰিল । লোকসভা সমষ্টিটোৰ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৭৬.১৯ শতাংশ ভোটদানেৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ সামৰণি পৰে ।
সমষ্টিটোৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰসমূহ এনেধৰণৰ -
- ধিং বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,৩৬,৬২২
ভোটদানৰ হাৰ - ৭৮.০৮ %
মুঠ ভোটদান - ১,৮৪,৭৫৪
- জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,৫২,০৬৩
ভোটদানৰ হাৰ - ৮৬.৭১ %
মুঠ ভোটদান - ১,৯৩,৪৫৭
- লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ৩,০৬,৭২৪
ভোটদানৰ হাৰ - ৭৮.৯৮ %
মুঠ ভোটদান - ২,৪২,২৫০
- মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,০৬,৫৮৭
ভোটদানৰ হাৰ - ৭২.৮৮ %
মুঠ ভোটদান - ১,৫০,৭০৬
- নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ১,৯৮,৮১৬
ভোটদানৰ হাৰ - ৭২.৪০ %
মুঠ ভোটদান - ১,৪৩,৯৪২
- ৰহা বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,৪১,৪৭৪
ভোটদানৰ হাৰ - ৭০.৬৭ %
মুঠ ভোটদান - ১,৭০,৬৪৯
- ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,৩৩,৪২৩
ভোটদানৰ হাৰ - ৭৭.৯৩ %
মুঠ ভোটদান - ১,৮১,৯০৬
- চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোট - ২,২৬,১০০
ভোটদানৰ হাৰ- ৮০.৩৪ %
মুঠ ভোটদান - ১,৮১,৬৪৮
উল্লেখ্য যে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটৰ সংখ্যা - ১৯,০২,০০৯ ৷ সমষ্টিটোত হোৱা ভোটদানৰ হাৰ - ৭৬.১৯ শতাংশ অৰ্থাৎ উপ-নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত মুঠ ভোটদান হৈছে ১৪,৪৯,১৪০ টা ৷
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিতেই পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে ভোটদানৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । জিলা জনসংযোগ বিষয়াই জনোৱা তথ্য অনুসৰি, যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিসমূহত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ক্ৰমে এনেধৰণৰ -
- ধিং - ৯০.৩৪%
- ৰূপহীহাট - ৯২.৭৪%
- চামগুৰি - ৯১.৩১%
- নগাঁও-বটদ্ৰৱা - ৮৩.৩৬%
- ৰহা - ৮৩.৮৩%
- জাগীৰোড - ৮৭.৩৩%
- লাহৰীঘাট - ৯৪.৭২% আৰু
- মৰিগাঁও - ৮৪.৬৭ শতাংশ ।
একেদৰে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এই হাৰ আছিল ক্ৰমে - ধিঙত ৮৭.৫৬ শতাংশ, ৰূপহীহাটত ৮৭.৯৫ শতাংশ, চামগুৰিত ৮৯.৩৮ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৭৭.৩১ শতাংশ, ৰহাত ৭৯.৪৭ শতাংশ, জাগীৰোডত ৮৪.৯১ শতাংশ, লাহৰীঘাটত ৯০.৪৭ শতাংশ আৰু মৰিগাঁৱত ৮০.৭৮ শতাংশ ৷
উল্লেখ্য যে, অতি আকৰ্ষণীয় হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰথমে তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও অৱশেষত মূল যুঁজখন বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে শেষ হাঁহি কোনে মাৰে, সেয়া ৯ অক্টোবৰতহে ভোটগণনাৰ অন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিব ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ : মন্দিৰত পূজা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প, বিভিন্ন নেতাৰ শুভেচ্ছা