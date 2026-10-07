ETV Bharat / politics

নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত সৰ্বমুঠ ভোটদান ৭৬.১৯ শতাংশ

পূৰ্বৰ তুলনাত কিমান হ্ৰাস ভোটদানৰ পৰিমাণ ? ৮টা বিধানসভা সমষ্টিত কিমান ভোটগ্ৰহণ হৈছে ? কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?

NAGAON BYE ELECTION 2026
উপ-নিৰ্বাচনৰ দিনটোত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা লোকসকলৰ শাৰীৰ লগতে ভোটদান কৰি ওলাই অহা এগৰাকী বৃদ্ধা(ফাইল ফটো) (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অন্ত পৰিল । লোকসভা সমষ্টিটোৰ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৭৬.১৯ শতাংশ ভোটদানেৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ সামৰণি পৰে ।

সমষ্টিটোৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰসমূহ এনেধৰণৰ -

NAGAON BYE ELECTION 2026
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত হোৱা মুঠ ভোটদান (ETV Bharat Assam)
NAGAON BYE ELECTION 2026
ধিং বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • ধিং বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,৩৬,৬২২

ভোটদানৰ হাৰ - ৭৮.০৮ %

মুঠ ভোটদান - ১,৮৪,৭৫৪

NAGAON BYE ELECTION 2026
জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,৫২,০৬৩

ভোটদানৰ হাৰ - ৮৬.৭১ %

মুঠ ভোটদান - ১,৯৩,৪৫৭

NAGAON BYE ELECTION 2026
লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ৩,০৬,৭২৪

ভোটদানৰ হাৰ - ৭৮.৯৮ %

মুঠ ভোটদান - ২,৪২,২৫০

NAGAON BYE ELECTION 2026
মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,০৬,৫৮৭

ভোটদানৰ হাৰ - ৭২.৮৮ %

মুঠ ভোটদান - ১,৫০,৭০৬

NAGAON BYE ELECTION 2026
নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ১,৯৮,৮১৬

ভোটদানৰ হাৰ - ৭২.৪০ %

মুঠ ভোটদান - ১,৪৩,৯৪২

NAGAON BYE ELECTION 2026
ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • ৰহা বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,৪১,৪৭৪

ভোটদানৰ হাৰ - ৭০.৬৭ %

মুঠ ভোটদান - ১,৭০,৬৪৯

NAGAON BYE ELECTION 2026
ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,৩৩,৪২৩

ভোটদানৰ হাৰ - ৭৭.৯৩ %

মুঠ ভোটদান - ১,৮১,৯০৬

NAGAON BYE ELECTION 2026
চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা ভোটদান (ETV Bharat Assam)
  • চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোট - ২,২৬,১০০

ভোটদানৰ হাৰ- ৮০.৩৪ %

মুঠ ভোটদান - ১,৮১,৬৪৮

উল্লেখ্য যে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটৰ সংখ্যা - ১৯,০২,০০৯ ৷ সমষ্টিটোত হোৱা ভোটদানৰ হাৰ - ৭৬.১৯ শতাংশ অৰ্থাৎ উপ-নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত মুঠ ভোটদান হৈছে ১৪,৪৯,১৪০ টা ৷

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিতেই পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে ভোটদানৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । জিলা জনসংযোগ বিষয়াই জনোৱা তথ্য অনুসৰি, যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিসমূহত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ক্ৰমে এনেধৰণৰ -

  • ধিং - ৯০.৩৪%
  • ৰূপহীহাট - ৯২.৭৪%
  • চামগুৰি - ৯১.৩১%
  • নগাঁও-বটদ্ৰৱা - ৮৩.৩৬%
  • ৰহা - ৮৩.৮৩%
  • জাগীৰোড - ৮৭.৩৩%
  • লাহৰীঘাট - ৯৪.৭২% আৰু
  • মৰিগাঁও - ৮৪.৬৭ শতাংশ ।

একেদৰে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এই হাৰ আছিল ক্ৰমে - ধিঙত ৮৭.৫৬ শতাংশ, ৰূপহীহাটত ৮৭.৯৫ শতাংশ, চামগুৰিত ৮৯.৩৮ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৭৭.৩১ শতাংশ, ৰহাত ৭৯.৪৭ শতাংশ, জাগীৰোডত ৮৪.৯১ শতাংশ, লাহৰীঘাটত ৯০.৪৭ শতাংশ আৰু মৰিগাঁৱত ৮০.৭৮ শতাংশ ৷

উল্লেখ্য যে, অতি আকৰ্ষণীয় হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰথমে তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও অৱশেষত মূল যুঁজখন বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে শেষ হাঁহি কোনে মাৰে, সেয়া ৯ অক্টোবৰতহে ভোটগণনাৰ অন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিব ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ : মন্দিৰত পূজা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প, বিভিন্ন নেতাৰ শুভেচ্ছা

TAGGED:

নগাঁৱৰ উপ নিৰ্বাচন
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
NAGAON LS BYPOLL
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON BYE ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.