হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে : আজমল
মনোনয়ন দাখিল কৰিয়েই সংখ্যালঘু জনতাৰ কাষত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিস্ফোৰণ আজমলৰ ।
Published : September 18, 2026 at 5:20 PM IST
নগাঁও : অহা ৬ অক্টোবৰত হ'বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ।
মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাত নামি পৰিছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকল । সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল ।
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ সমান্তৰালকৈ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰায়ো আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা । মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কাষত উপস্থিত হৈছে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল । বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাত নামি পৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল ।
শুকুৰবাৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে এআইইউডিএফ দলে । শুকুৰবাৰে মৈৰাবাৰী জামিয়া মছজিদত জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে । সংখ্যালঘু ভোটাৰক কাষত পাই মৰমৰ চুমাও খালে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
আনহাতে, বহু সংখ্যালঘু ভোটাৰেও এইবাৰ বিজেপিৰ কাষ চপা প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, "মই প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পূৰ্বে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকল বিজেপিৰ কাষ চাপিছিল । কিন্তু মই অহাৰ পাছত সংখ্যালঘুসকল মোৰ কাষ চাপিছে । বহুত দুখীয়া লোকে পইচাৰ লোভত বিজেপিৰ ওচৰলৈ গৈছে ।"
ইপিনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কথা উল্লেখ কৰি এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, "নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ।"
সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সমষ্টিটো দখলৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টাত নামি পৰিছে কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও । তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন এইবাৰ অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ।