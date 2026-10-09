ETV Bharat / politics

বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয়, ধূলিসাৎ কংগ্ৰেছ

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ জয় ৷ চমকপ্ৰদ সফলতা বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

nagaon by election result
বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল ৷ ১.৪ লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰিলে ৷ ইয়াৰ লগে লগে পূৰ্বে হেৰুৱা সমষ্টি বিজেপিয়ে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিলে ৷

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপি দখললৈ যোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ তথ্য মতে ৭,১১,৯১২ টা ভোট লাভ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাই ৷

বিপৰীতে ৫,৭১,৬৩৭ টা ভোট লাভেৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল দ্বিতীয় স্থানত আৰু ১,২৯,১৩৬ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্ৰেছেৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কূট-কৌশলৰ পাছতো বিজেপিয়ে অসম, পশ্চিমবংগৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে ৷"

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বেলট আৰু ইভিএমটো বিজেপিৰ জয় হৈছে ৷ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷ যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিয়ে বিজেপি জয়লাভ কৰাৰ সাধাৰণতে সুবিধা নাছিল ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত সোণৰ অসম গঢ়িবলৈ জাতি-বৰ্ণ, ধৰ্মৰ বাবে বিগত ১২ বছৰে কাম কৰি আছো ৷ সেয়ে ৰাইজে বিজেপিক আশীৰ্বাদ কৰিছে ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয় বিজেপিত যোগদানৰ পাছতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাক লৈ অলপ সন্দেহ আছিল ৷ কিন্তু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি জয়লাভ কৰিলো ৷"

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰিছো ৷ এই নিৰ্বাচনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে পৰম্পৰাগত বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ লগতে অন্যান ভোটো বাঢ়িছে ৷ খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকৰ মৰম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰবাদী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে ৷"

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দ্বীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৷

লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা বৃহৎ জয়ৰ দিশত, আজমল দ্বিতীয় হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানত

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ জয়
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল
শিৱামণি বৰা
NAGAON BY POLL RESULT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.