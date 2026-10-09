বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয়, ধূলিসাৎ কংগ্ৰেছ

বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয়, ধূলিসাৎ কংগ্ৰেছ
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ জয় ৷ চমকপ্ৰদ সফলতা বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : October 9, 2026 at 10:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল ৷ ১.৪ লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰিলে ৷ ইয়াৰ লগে লগে পূৰ্বে হেৰুৱা সমষ্টি বিজেপিয়ে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিলে ৷
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপি দখললৈ যোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ তথ্য মতে ৭,১১,৯১২ টা ভোট লাভ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাই ৷
The BJP, under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji, continues to win elections one after another despite the lies and disinformation campaigns run by Rahul Gandhi and the INDI Alliance. The NDA’s victories in the by-elections in West Bengal, Assam and Puducherry, and the recently held local body polls in Rajasthan and Tripura, demonstrate that the people have completely rejected the INDI Alliance. Having lost their public support, these parties question institutions after every defeat, but the people have recognised their true character. This is why the people have once again delivered a thumping mandate, reaffirming their unwavering faith in the BJP. Heartfelt congratulations on this victory to West Bengal CM Shri @SuvenduWB Ji, Assam CM Shri @himantabiswa Ji, Rajasthan CM Shri @BhajanlalBjp Ji, Tripura CM Prof. @DrManikSaha2 Ji and Puducherry CM Shri N. Rangasamy Ji, along with all the state presidents and dedicated karyakartas.— Amit Shah (@AmitShah) October 9, 2026
বিপৰীতে ৫,৭১,৬৩৭ টা ভোট লাভেৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল দ্বিতীয় স্থানত আৰু ১,২৯,১৩৬ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্ৰেছেৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কূট-কৌশলৰ পাছতো বিজেপিয়ে অসম, পশ্চিমবংগৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে ৷"
इस बार लड्डू अगली बार पेड़ा । https://t.co/eqkoxqoqFr— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বেলট আৰু ইভিএমটো বিজেপিৰ জয় হৈছে ৷ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷ যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিয়ে বিজেপি জয়লাভ কৰাৰ সাধাৰণতে সুবিধা নাছিল ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত সোণৰ অসম গঢ়িবলৈ জাতি-বৰ্ণ, ধৰ্মৰ বাবে বিগত ১২ বছৰে কাম কৰি আছো ৷ সেয়ে ৰাইজে বিজেপিক আশীৰ্বাদ কৰিছে ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয় বিজেপিত যোগদানৰ পাছতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাক লৈ অলপ সন্দেহ আছিল ৷ কিন্তু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি জয়লাভ কৰিলো ৷"
नागांव उपचुनाव के तुरंत हमने दिवाली के तैयारी कर दी । जिस सीट में 50% से अधिक आल्पमत जनसंख्या के मतदाता हैं , वहाँ भाजपा Number 1 पार्टी हैं और कांग्रेस Number 3 पे । यह हैं दिल चोरी https://t.co/qS459qiR7e— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰিছো ৷ এই নিৰ্বাচনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে পৰম্পৰাগত বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ লগতে অন্যান ভোটো বাঢ়িছে ৷ খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকৰ মৰম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰবাদী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে ৷"
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দ্বীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা বৃহৎ জয়ৰ দিশত, আজমল দ্বিতীয় হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানত