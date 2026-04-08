৯ এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নগাঁও প্ৰশাসন : ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত ১৫০০ৰো অধিক মহিলা

৯ এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নগাঁও প্ৰশাসন : ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত ১৫০০ৰো অধিক মহিলা
২৪০টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নগাঁৱত ১৫০০ৰো অধিক মহিলাই ভোটগ্ৰহণ কৰিব। শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কঠোৰ জিলা প্ৰশাসন। ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ...
Published : April 8, 2026 at 4:32 PM IST
নগাঁও : ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে । নগাঁৱৰ ১৫,৫১,৫৩০ গৰাকী ভোটাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলাখনত ১৮৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । জিলাখনৰ ১৮৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে মুঠ ৮,২২১ গৰাকী পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জনোৱা তথ্য অনুসৰি, জিলাখনৰ ১৮৬৯ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োগ কৰা ৮,২২১ গৰাকী কৰ্মচাৰী ৷ ইয়াৰে ৭,৩০০ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৫০০ৰো অধিক মহিলা বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
জিলাখনত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ১৮৬৮ টা ৷ ইয়াৰে ২৪০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব । নগাঁৱত আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এক ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
জিলাখনত চৰকাৰীভাৱে ৮ টা আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে জিলা প্ৰশাসনে আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যৱস্থাত জিলাখনত ৬০ টাৰো অধিক আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে ৷ এই কথা জানিবলৈ দিয়ে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
নগাঁৱত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে জিলা আয়ুক্ত শৰ্মাই ৷ যদিহে কোনোবাই এই শান্তি ভংগ কৰে তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
নগাঁৱত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ৪৪ টা কোম্পানী নিয়োগ কৰা হৈছে । আনকি জিলাখনত উত্তৰে প্ৰদেশৰ পৰাও নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে । লগতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনো লোকে শান্তি শৃংখলাত ব্যাঘাত জন্মালে কঠোৰ হাতেৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ’ব বুলিও একপ্ৰকাৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।
ইয়াৰ উপৰিও, জিলাখনত নিৰ্বাচনত সৰু বৰ ১৫ শ বাহন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা পৰিবহন বিষয়া সীমান্ত শইকীয়াই । ৰাজ্যত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা বাবে পশ্চিম বংগৰ পৰা নগাঁৱলৈ প্ৰায় ৬০ খন বাছ অনা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে জিলা পৰিবহন বিষয়াগৰাকীয়ে ।