ETV Bharat / politics

ইণ্ডি ব্লকত ফাঁট: দেৱালৰ ফাঁট দেখুৱাই বিৰোধীক কটাক্ষ টেমজেন ইমনা আলঙৰ

বিৰোধীৰ বৈঠকৰ সময়তে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা টেমজেন ইমনা আলঙে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা ব্যংগাত্মক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷

Nagaland minister Temjen Imna Along slams India bloc indicating a crack in a wall
দেৱালৰ ফাঁট দেখুৱাই বিৰোধীক কটাক্ষ টেমজেন ইমনা আলঙৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচন আয়োগ তথা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অন্তৰ্গত কেবাটাও দল বৈঠকত মিলিত হয় ৷

দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু আন দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ব্যৱধান সম্পৰ্কে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতেই বিষয়টোৱে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰে ৷

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্তক এন্ধাৰত ৰাখি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কেন্দ্ৰৰ শ্ৰুতলিপি মতে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত হঠাৎ দেশৰ সামাজিক-ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অভ্যুত্থান ঘটা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷

কংগ্ৰেছেও পূৰ্বে কৰি অহা ভোট চুৰিৰ দাবীক অধিক সজোৰেৰে উত্থাপন কৰি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে যোৱা সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত কেবাটাও নিৰ্বাচন অবৈধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনোৱা দেখা গৈছে ৷ তাৰ পাছতেই বুধবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত বিৰোধী দলসমূহে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কেবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা দেখা গৈছে ৷

বিৰোধীৰ বৈঠকৰ সময়তে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা টেমজেন ইমনা আলঙে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা ব্যংগাত্মক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ নিজৰ ব্যংগাত্মক প্ৰকাশভংগীৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত খুবেই জনপ্ৰিয় টেমজেন ৷

বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটোত টেমজেনে নিজৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ য’ত তেওঁ এখন বগা দেৱালৰ সমুখত চোফাত বহি আছে আৰু দেৱালখনত এটা ফাঁট আছে ৷ ইমনাই লিখিছে, ‘‘জুম কৰক আৰু চাওক, কিবা দেখা পাইছে নে ? হয়, এইটোৱেই...ইণ্ডি এলায়েঞ্চত এটা ফাঁট আছে ৷’’ দেৱালৰ ফাঁটটোক ব্যংগাত্মক ৰূপত ইণ্ডিয়া ব্লকত থকা ফাঁট বুলি উল্লেখ কৰিছে ইমনাই ৷

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত কি ঘটিল ?

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহত SIR-ৰ পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকা ব্যৱহাৰৰ দাবী জনাইছে । নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে ভাষণ দি খাৰ্গেই মত প্ৰকাশ যে আগন্তুক সকলো নিৰ্বাচন ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে হ’ব লাগে ।

তেওঁ কয় যে বিৰোধীয়ে SIR-ৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । সমষ্টি আৰু বুথভিত্তিক ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তি, কৰ্তন আৰু সংশোধনৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈও খাৰ্গেই দাবী জনায় ।

খাৰ্গেই লগতে কয়, ‘‘বেলট জনসাধাৰণৰ আৰু আদেশ জনসাধাৰণৰ । গতিকে চৰকাৰৰ ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ হাতত নিহিত হৈ থাকে । আমাৰ কাম হৈছে ভাৰতৰ জনসাধাৰণ যাতে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চূড়ান্ত আৰু নিৰ্বিবাদ কৰ্তৃপক্ষ হৈ থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰা ।"

তেওঁ লগতে যুৱ নাগৰিকসকলক বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰা সকলৰ বাবে সহজ আৰু সুলভ ভোটাৰ পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰিবলৈও দাবী জনায় । কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নাগৰিকসকলৰ মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বিপদত পৰিলে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দলসমূহে একেলগে থিয় দিব লাগিব । সেয়েহে আমি এই বৈঠকখনত স্পষ্ট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত ।’’

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, এআইচিচিৰ মিডিয়া আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ লগতে সমাজৱাদী পাৰ্টী, চিপিআই, চিপিআই(এম), এনচিপি(এছপি) আৰু শিৱসেনা (ইউবিটি) আদি দলৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: আগন্তুক নিৰ্বাচন ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰত হ'ব লাগে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

TAGGED:

নিৰ্বাচন আয়োগ
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ
টেমজেন ইমনা আলং
TEMJEN IMNA ALONG SLAMS INDIA BLOC
INDIA BLOC MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.