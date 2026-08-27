বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : ক্ষিপ্ৰগতিত আৰক্ষীৰ তদন্ত
নাৰ্জাৰীয়ে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ মৃত্যু ৰহস্য পোহৰলৈ অহা নাই ৷
Published : August 27, 2026 at 1:08 PM IST
বাক্সা: ৰাজনৈতিক নেতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত সমগ্ৰ বিটিচিত চাঞ্চল্য ৷ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীৰ মৃতদেহ বুধবাৰে তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটাস্থিত নিজা বাসগৃহত পোৱা গৈছিল ।
নাৰ্জাৰীয়ে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ মৃত্যু ৰহস্য পোহৰলৈ অহা নাই ৷ তেওঁৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰে সমগ্ৰ বিটিচি অঞ্চল ৷
বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষৰ লগতে ২৬নং দৰঙাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ হৈ চাৰিবাৰকৈ এমচিএলএৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল ৷ বিটিচিৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এক অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী তথা সৰ্বজনপ্ৰিয় ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত নাৰ্জাৰীয়ে ২০১০ চনৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিপিএফৰ এমচিএলএ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷
তাৰ পিছত ক্ৰমাগতভাৱে তিনিবাৰকৈ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিপুল ভোটত জয়ী হৈছিল ৷ শেষবাৰৰ বাবে ২০২৫ চনৰ বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এমচিএলএ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নাৰ্জাৰীয়ে বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰে ।
স্থানীয় তথা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে বিগত কিছুদিনৰে পৰা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল ৷ সমান্তৰালকৈ তীব্ৰ মানসিক চাপৰ মাজেৰেও তেওঁ দিন অতিবাহিত কৰিছিল ৷
যাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সকলোৱে অনুমান কৰিছে ৷ অৱশ্যে পৰিয়াল, স্থানীয় আৰক্ষী অথবা প্ৰশাসনে নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু ৰহস্য সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
জানিব পৰা মতে, প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বৰমাস্থিত বাসগৃহত কটোৱাৰ পিছত নাৰ্জাৰীয়ে তিনিদিন পূৰ্বেহে কুমাৰীকাটাত উপস্থিত হৈছিল ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত তামুলপুৰ জিলাৰ দক্ষিণ কুমাৰীকাটাস্থিত নিজা বাসগৃহত তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটে ।
বুধবাৰে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে নাৰ্জাৰীৰ বাসগৃহত তামুলপুৰ আৰক্ষীৰ এটি শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি এই কোঠাটোত যিকোনো বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ৷
আনহাতে, প্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ এনে অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ বাৰ্তা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে কুমাৰীকাটাস্থিত বাসগৃহত অসংখ্য গুণমুগ্ধ, শুভাকাংক্ষী আৰু দল-সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত হয় ৷ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক গভীৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বিজেপিৰ দলীয় কাৰ্যালয়লৈ নি শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
শোকস্তব্ধ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, ‘‘এয়া সকলোৰে কাৰণে খুবেই দুখৰ কথা ৷ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰী আজি আৰু নাই ৷ আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে তেখেতে ইয়াত আছিল ৰাইজৰ মাজত ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে তেখেতৰ মনলৈ কি আহিল আৰু এনেকুৱা কৰিলে, সেয়া আমি গম নাপালো ৷ ইয়াৰ পিছতহে ঘৰৰ মানুহে সন্দেহ কৰিলে আৰু তাৰপিছত অৱস্থাটো দেখিলে ৷ তাৰ পিছত আমি সকলোৱে খবৰ-খাতি লৈ ইয়ালৈ আহিছো ৷’’
দৈমাৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘মই তেওঁক মোৰ জীৱনত সৰুৰে পৰা পাইছো ৷ আজি শেষৰটো দিন ৷ প্ৰায় ৩৫-৪০ বছৰ আমি একেলগে কাম কৰিছো ৷ ঘৰ-সংসাৰ থকাৰ পিছতো আমি ৰাজহুৱা জীৱনত একেলগে সময় অতিবাহিত কৰিছো ৷ তেওঁৰ মনত বা কথা-বতৰা, চিন্তাত আমি তেনেকুৱা একো দেখা পোৱা নাছিলো ৷ কালিও টেলিফোনত বহু কথা পাতিছো ৷ কাইলৈ মন্ত্ৰী আহি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ কথা আছিল ৷ এতিয়া উপায় নাই, আমি হাৰি গ’লো ৷ সেইখিনি জানিবলৈ সক্ষম নহ’লো ৷’’
মৃত্যুৰ সময়ত বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে পত্নী, এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ লগতে ভাই-ভনী, আত্মীয়-স্বজন আৰু অগণন গুণমুগ্ধক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ৷ তেওঁৰ মৃত্যুত বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী, প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও দলীয় শীৰ্ষ নেতাই শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: "আমাৰো পাপ হৈছে ন, আমিও ভুল কৰিছো", কি পাপ কোনে কৰিলে ?