মোৰ বুকু কঁপি উঠিছিল, মই কঁপি কঁপি কৰুণানিধিক ফোন কৰিছিলোঁ: ইউপিএ গঠন সন্দৰ্ভত ছোনিয়া গান্ধী
ইউনাইটেড প্ৰ'গ্ৰেছিভ এলায়েন্স অৰ্থাৎ ইউপিএ কেনেকৈ গঠন হৈছিল তাৰ কাহিনী ছোনিয়া গান্ধীৰ সদ্যপ্ৰকাশিত স্মৰণিকা 'বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভ' গ্ৰন্থত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : November 11, 2026 at 7:10 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০০৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ছোনিয়া গান্ধীয়ে সকলো দল সামৰি এক বৃহৎ মিত্ৰজোঁট গঠন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা আছিল তেওঁৰ অন্তৰত চলি থকা মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ । কাৰণ তেওঁ ১৯৯১ চনত যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে তেওঁৰ স্বামী ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰিছিল সেই এলটিটিইক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰা ডিএমকে দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
ইউনাইটেড প্ৰ'গ্ৰেছিভ এলায়েন্স অৰ্থাৎ ইউপিএ কেনেকৈ গঠন হৈছিল তাৰ কাহিনী ছোনিয়া গান্ধীৰ সদ্যপ্ৰকাশিত স্মৰণ জীৱনী 'বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভ' (Belonging: A Journey of Love) গ্ৰন্থত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কেনেকৈ মিত্ৰজোঁট গঠনৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল সেই কথা স্মৰণ কৰি ছোনিয়াই কয়, "সেই সময়ত মোৰ 'জনসম্পৰ্ক যাত্ৰা'সমূহৰ মাজৰ সময়ছোৱাত মোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা । হঠাতে এদিন মন যোৱাত মই খোজকাঢ়িয়েই মোৰ চুবুৰীয়া তথা বিহাৰৰ দলিত নেতা ৰামবিলাস পাছোৱানৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ । তেওঁৰ নিজৰ কোনো ডাঙৰ দল নাছিল আৰু তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ (আৰজেডি) মিত্ৰ আছিল ।"
তেওঁ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে, "যেতিয়াই মই বুজি পালোঁ যে এইটো এটা ভুল পদক্ষেপ আছিল আৰু যাৰ বাবে আৰজেডি নেতা লালুপ্ৰসাদ যাদৱ অসন্তুষ্ট হৈছিল, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ । তেতিয়া তেওঁ বুজি পাইছিল যে এয়া অনিচ্ছাকৃত আছিল ।"
জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে তেওঁ (লালুপ্ৰসাদ যাদৱ) কংগ্ৰেছৰ এজন তীব্ৰ বিৰোধী আছিল বুলিও ছোনিয়াই স্মৰণ কৰে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয়, "মিত্ৰজোঁটৰ আন কিছুমান নেতাৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথাই প্ৰযোজ্য আছিল আৰু আমাৰ দলৰো একাংশ লোকে পুৰণি শত্ৰুৰ সৈতে কাম কৰিবলগীয়া হোৱা বাবে বৰ সুখী নাছিল । কিন্তু সেই সময়ত পুৰণি মতানৈক্যসমূহ একাষৰীয়া কৰি থোৱাটো আমাৰ বাবে এক গুৰুতৰ বাধ্যবাধকতা আছিল ।"
তেওঁ পাঁচ বছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল এৰি যোৱা শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতেও কথা পাতিছিল ।
"মই চিপিআই (এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমৰেড হৰকিষণ সিং সুৰজিতক কেইবাবাৰো সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত মোৰ সৈতে সদায় সীতাৰাম য়েচুৰীও আছিল, যিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজেই এই পদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । যদিও নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মিত্ৰ হিচাপে আমাক বাহিৰৰ পৰাহে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল তথাপিও চিপিআই, চিপিআই (এম), ফৰৱাৰ্ড ব্লক আৰু অন্যান্য বাওঁপন্থী দলসমূহক একগোট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু বিচক্ষণতা আছিল অমূল্য ।" ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় ।
তেওঁ কয়, "চিপিআই(এম) প্ৰধান জ্যোতি বসুই দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মোক অতি সৌজন্যতাৰে লিফ্ট পৰ্যন্ত আগবঢ়াই থবলৈ যাওঁতে ককা-দেউতাৰ দৰে মৰমেৰে কৈছিল, 'ভাল ছোৱালী, ভাল ছোৱালী, তুমি বৰ ভাল কাম কৰিছা' । বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ আমি একগোট কৰিব পৰা প্ৰতিজন সম্ভাৱ্য মিত্ৰৰে মই সহায় বিচাৰিছিলোঁ: ঝাৰখণ্ডৰ জ্যেষ্ঠ জনজাতীয় নেতা শিবু চোৰেন আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাক মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ ।"
ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে আৰু দলগতভাৱেও লগ কৰিছিল । লগতে তেওঁলোক সকলোৰে বাবে নৈশভোজৰো আয়োজন কৰিছিল ।
ছোনিয়াই কয়, "মোৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছিল দ্ৰাবিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগামক (ডিএমকে) এই মিত্ৰজোঁটলৈ অনাটো । দলটোৰ নেতা এম কৰুণানিধি বাজপেয়ী চৰকাৰৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট বুলি কোৱা হৈছিল । যোগাযোগ কৰাৰ বাবে এইটোৱেই আছিল উপযুক্ত সময় । কাৰণ বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ একত্ৰিত হ’বলগীয়া আটাইবোৰ শক্তিৰ ভিতৰত ডিএমকে আছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দল ।"
ছোনিয়া গান্ধীয়ে স্মৰণ কৰে যে তামিলনাডুৰ তেওঁৰ একাংশ সতীৰ্থই ডিএমকেৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ অতি আগ্ৰহী আছিল । কিন্তু তেওঁলোকে এই বিষয়টো তেওঁৰ ওচৰত কেনেদৰে উত্থাপন কৰিব সেইটো বুজি পোৱা নাছিল ।
তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে যে ১৯৯১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডিএমকে দলৰ কৰ্মীসকল এলটিটিইৰ মুকলি সমৰ্থক আছিল, যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰিছিল; আনকি সেই দলটোৰ একাংশ লোকে মুকলিকৈ ৰাজীৱ গান্ধীক ভাবুকিও দিছিল ।
তেওঁ লিখিছে, "১৯৯৭ চনত কংগ্ৰেছে আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাল চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল, যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা জৈন আয়োগে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল । সেই প্ৰতিবেদনত ডিএমকে নেতাক তামিল হত্যাকাৰীসকলক পৰোক্ষভাৱে বা মৌন সমৰ্থন যোগোৱাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ।"
মঙলবাৰে প্ৰকাশ পোৱা গ্ৰন্থখনত ছোনিয়াই উল্লেখ কৰিছে, "সেই যন্ত্ৰণাদায়ক স্মৃতিবোৰে মোক পুনৰ আমনি কৰিবলৈ ধৰাত মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, 'মই কি কৰা উচিত ? মই যদি তেওঁলোকৰ সৈতে হাত মিলাওঁ, তেন্তে ই ৰাজীৱৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নহ’ব জানো ?' তাৰ পিছত আকৌ ভাবিছিলোঁ, 'হয়তো ৰাজীৱে নিজেই এই মিত্ৰতাৰ বাবে আগবাঢ়ি গ’লহেঁতেন, যদিহে তেওঁ জানিব পাৰিলেহেঁতেন যে বিজেপিপন্থী শক্তিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমাৰ মিত্ৰজোঁটটোক শক্তিশালী কৰাটো অতি জৰুৰী ।'"
এক বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ বাবে জৰুৰীভাৱে এই সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হৈছিল বুলি ছোনিয়াই বৰ্ণনা কৰিছে ।
"মোৰ বুকু কঁপি উঠিছিল, মই কঁপি কঁপি কৰুণানিধিলৈ প্ৰথমটো ফোন কৰিছিলোঁ যাতে ডিএমকেৰ সৈতে বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় । যদিও মই কোনো তামিল ভাষা নাজানিছিলোঁ আৰু তেওঁ কোনো ইংৰাজী নাজানিছিল, তথাপিও তেওঁৰ সঁহাৰি আছিল অতি আন্তৰিক । ইয়াৰ পিছত আমি পৰস্পৰক সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলোঁ ।" ছোনিয়া গান্ধীয়ে এইদৰে কয় ।
সময় বাগৰাৰ লগে লগে তেওঁ কৰুণানিধিক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিছিল আৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে কলা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত কিছুমান মিল আছিল বুলি ছোনিয়াই উল্লেখ কৰে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয়, "তেওঁ এজন কবি আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ আছিল, যিয়ে নিজৰ ঐতিহ্য, প্ৰাচীন তামিল ভাষা আৰু ইয়াৰ সাহিত্যক লৈ অত্যন্ত গৌৰৱ কৰিছিল আৰু আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বৰ ভাল আছিল ।"
তেওঁ কয়, "মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলৰ সৈতে এলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত মই আমাৰ ৰাজ্যিক শাখা আৰু তেওঁলোকৰ শাখাৰ মাজত আসন বুজাবুজিৰ বিতং বিষয়সমূহ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰিবলৈ সতীৰ্থসকলক দায়িত্ব দিছিলোঁ । যেতিয়াই কিবা মতানৈক্য হৈছিল, তেতিয়াই মই মধ্যস্থতা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এ পিয়ে (আহমেদ পেটেল) মিত্ৰতাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ প্ৰাৰম্ভিক ভেটি প্ৰস্তুত কৰি দিছিল ।"
"তেওঁ (আহমেদ পেটেলে) এক বিশাল সম্পৰ্কৰ নেটৱৰ্ক বজাই ৰাখিছিল আৰু অতি কৌশলী ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বিষয়বোৰত তেওঁ আটাইতকৈ বেছি কাৰ্যকৰী আছিল । অৱশেষত ২০০৪ চনৰ ৪ মে’ত আমাৰ এক আনুষ্ঠানিক মিত্ৰজোঁট গঢ়ি উঠিল আৰু ইয়াক আমি 'ইউনাইটেড প্ৰ'গ্ৰেছিভ এলায়েন্স' বা চমুকৈ ইউপিএ বুলি নাম দিছিলোঁ ।" ছোনিয়াই কয় ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে স্মৰণ কৰে যে ২০০৪ চনৰ ১০ মে’ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিছিল আৰু তাৰ তিনিদিন পিছত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ২১৮ খন আসনত এক নিৰ্ণায়ক বিজয় লাভ কৰিছিল । ই এক বৃহৎ সফলতা ! চৌদিশে এক উছাহ-উদ্দীপনাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে স্মৰণ কৰে, "ৰাহুলে আমেথিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিছিল আৰু দলীয় কৰ্মীসকলে ৰাজীৱৰ পুত্ৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ আপোন বুলি শ্লোগান দি সমগ্ৰ পৰিৱেশ আনন্দমুখৰ কৰি বিজয় উদযাপন কৰিছিল ।"
ছোনিয়া গান্ধীয়ে জনায় যে অৱশেষত তেওঁ অত্যন্ত আনন্দিত হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "অৱশেষত আমাৰ দল জয়ী হৈছিল ! এটা কথা আছে নহয় 'জয়ৰ সোৱাদ সদায় মিঠা' আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল ।"