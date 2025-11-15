ETV Bharat / politics

থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ ফ'ৰ্থ ক্লাছ উত্তৰ হেনো নিদিয়ে ৰকিবুল হুছেইনে

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেকৈ মুখ্য়মন্ত্ৰী হৈছে তাৰো ব্য়াখ্য় কৰিলে ধুবুৰীৰ সাংসদে ।

Rakibul Hussain Slams Himanta Biswa Sarma
মুখ্য়মন্ত্ৰীক কটাক্ষ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 8:06 PM IST

গোৱালপাৰা : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ নম্বৰ দিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে মিঞা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য়ত ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে কিয় উত্তৰ নিদিয়ে সেই কথাও ক'লে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত । মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত কিয় ৰকিবুল হুছেইনৰ খং উঠিল ?

শনিবাৰে সাংসদগৰাকী গৈছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ভাটিয়াপাৰা ৰাজহ গাঁৱৰ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ । উচ্ছেদিত লোকক সাংসদ হুছেইনে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কম্বল বিতৰণ কৰাৰ পিছতেই সাংবাদিকে তেওঁক মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে মিঞা সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্য়ত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিলে । এই সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "এটা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ ফ'ৰ্থ ক্লাছ উত্তৰ কিয় দিম ? টেষ্টলেছ মানুহ, টেষ্ট নথকা এটা মানুহ, টেষ্ট নথকা এটা মানুহৰ উত্তৰ কোন ৰুচিসম্পন্ন মানুহে দিব ?"

মুখ্য়মন্ত্ৰীক কটাক্ষ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ (ETV Bharat Assam)

দুই নম্বৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা :

ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেকৈ মুখ্য়মন্ত্ৰী হৈছে তাৰো ব্য়াখ্য় কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁক বিজেপিয়ে দিয়া নাছিল, তেওঁ দুই নম্বৰী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে । অকনমান দিন আমি কষ্ট আৰু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব । আল্লাহ, ভগবান কাকো নামানে, গতিকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰো যোগ্য নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে যেতিয়া শপত লৈছিল তেতিয়া সকলো ধৰ্ম, সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক মানিম বুলি তেওঁ শপত লৈছিল । তেৱেঁই যদি ৰাজহুৱাভাৱে লোৱা শপত আজি নামানে তেনেহ'লে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু গণতন্ত্ৰ আজি সংকটত পৰিছে ।"

MP Rakibul Hussain in Goalpara
উচ্ছেদিত লোকক সাংসদৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে উচ্ছেদিতক দিব মাটি :

উচ্ছেদিত লোকসকলৰ একাংশই আত্মীয়ৰ ঘৰত আশ্রয় লোৱাৰ উপৰি অধিকাংশ লোকে জলজলী নদীৰ পাৰত আশ্রয় লৈ আছে । এই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ মাজত আজি সাংসদ হুছেইনে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কয়, "যি সকল লোকক এইখন চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে মাটি দিয়াৰ উপৰি ঘৰ-বাৰী বনাই দিয়া হ'ব । উচ্ছেদিত এলেকাৰ অন্তৰ্গত লুপ্তচৰত ১৯৪৭ চনত স্থাপিত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনো এইখন চৰকাৰে ভাঙি দিছে । এইখন চৰকাৰে উচ্ছেদৰ নামত যি অন্যায় কৰি আছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক '২৬ ৰ নির্বাচনত ৰাইজে দিব ।"

অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে চৰকাৰে :

সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়,"এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়াক গোৱালপাৰাত নিযুক্তি দি যিবোৰ অঞ্চল বন বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেইবোৰ অঞ্চল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে । উচ্ছেদিত লোকসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশ লোককে উচ্ছেদৰ জাননী নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হৈছে । দুখীয়াৰ ঘৰ ভাঙি এইখন চৰকাৰে পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰিছে ।" আনহাতে আজিৰ এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশ্বিদ আলম, জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়ববীয়াসকল ।

