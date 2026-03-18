বিজেপিত কেণ্ডিডেট নাই কাৰণে আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক লাগে : ক্ষুব্ধ ৰকিবুলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বিজেপিত কেণ্ডিডেট নাই কাৰণে আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক লাগে : ক্ষুব্ধ ৰকিবুলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
"তেওঁক মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আনি বহুতক ডিপ্ৰাইভ কৰিছিলোঁ । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱলৈ আনি মই পাপ কৰিছিলোঁ ।" ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে ।
Published : March 18, 2026 at 8:00 PM IST
নগাঁও : "বিজেপিত মানুহ আছে, কেণ্ডিডেট নাই । আমাৰ পৰা কেণ্ডিডেটবিলাক লাগে । এতিয়া আকৌ কথাৰ পাকত চাবচোন মুছলমানকো লগা হ'ল, কৈছে তেওঁ বহুত মুছলমানো আহিব । ঠেলাৰ নাম বাবাজী । তাৰ মানে বদৰুদ্দিনকো লাগে তেওঁক । তেওঁ কৈছে মই কোৱা নাই । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কি আপুনি ক'ব, কালি এটা কয় আজি এটা কয় ।" প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পিছত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ।
বুধবাৰে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ধুবুৰী সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চাফা হৈছে ভাল হৈছে । বহুতে কৈছে, মই কোৱা নাই । কিন্তু তেওঁ (প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে) কওকচোন তেওঁ কোনোদিনে বিজেপি নেৰে বুলি । হিমন্ত বিশ্বই কওক বিজেপি নেৰে বুলি । আমাৰ নিচিনা বিৰোধী কৰকচোন কেতিয়াবা চাওঁ । দল আহিলেতো জাঁপ মাৰি কিবাকিবি কৰি আহি যাব, সেইটোহে ভয় আমাৰ ।"
আনহাতে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "তেওঁ যেতিয়া তিনিচুকীয়াত হাৰিছিল, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত, বহুতক ডিপ্ৰাইভ কৰি তেওঁক আনিছিলোঁ । তেওঁ তেতিয়া নগাঁৱৰ বাট-পথেই চিনি নাপায় । এই কথাবিলাক পাহৰিলে কেনেকৈ হ'ব । তেওঁক মাতি আনি ইয়াত তেওঁক সাংসদ কৰিছিলোঁ ।"
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানক লৈ ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা প্রকাশ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাটো প্ৰশ্নবোধক ।
তেওঁ কয়, "এইসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট হিচাপে কংগ্ৰেছত আছিল । এই কথা বহু আগতেই হাইকমাণ্ডক জনাইছিলোঁ । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱলৈ আনি মই পাপ কৰিছিলোঁ । সেই পাপৰ আজি প্ৰায়শ্চিত্ত ভুগি আছোঁ । এবছৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰীক দিল্লীত ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাইছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । ফুল আনি দিয়াজনো এতিয়া বিজেপিলৈ গ'ল । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিলৈ যোৱাৰ কাৰণ কেইদিনমান পাছতহে ব্যাখ্যা কৰিম ।"
আনহাতে, ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ।