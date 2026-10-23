বিজেপিৰ ভিতৰচ'ৰাত ভূমিকম্প, আঢ়ৈ বছৰহে থাকিব এই চৰকাৰ: গৌৰৱৰ আগলি বতৰা
তিনিমাহত উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰিব পৰা চৰকাৰে এবছৰে কিয় সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাম ? গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন ৷
Published : October 23, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:53 PM IST
হায়দৰাবাদ / সোণাপুৰ : "আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত পতন হ’ব বিজেপি চৰকাৰৰ ৷" নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত এই দাবী কৰিলে সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
শুকুৰবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শনৰ পাছতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ বিষয়ক লৈ সৰৱ হৈ পৰে সাংসদগৰাকী ৷
ৰাজ্য আৰু দেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ, অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ভয় খাইছে বিজেপিয়ে ৷ চৰকাৰৰ ভয় ভাবুকিক নেওচি ছাত্ৰ সমাজ, সাধাৰণ নাগৰিক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাত বিজেপিৰ বুকুত ভয় সোমাইছে, ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে আৰু আঢ়ৈ বছৰো নাথাকে বিজেপি চৰকাৰ, ২০২৯ চনৰ আগতেই বিজেপিয়ে ক্ষমতা এৰিব লাগিব ।"
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ গগৈয়ে কয়, "নগাঁৱৰ নিৰ্বাচন নিৰপেক্ষ নাছিল ৷ যেতিয়া বিজেপি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগক বহু অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ বিজেপিৰ এক আহিলা ৷"
এআইইউডিএফৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলক নিজৰ লাখুটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । বিজেপিৰ এটা অস্ত্ৰ হৈছে আজমল আৰু আনজন হৈছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ ৷ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ সলনি হ’লে অসমৰো কেলেংকাৰী লুকুৱাই ৰখা বহু ৰাজনৈতিক নেতা জেললৈ যাব লাগিব ৷"
আনহাতে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ মৰ্মাহত হৈ আছে । বিধানসভাৰ মজিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ চৰকাৰে গঠন কৰা এছআইটি দল বিফল হৈছে ৷ সেয়ে ৰাইজ দুখত আছে ৷"
জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এখন উৰণসেতু তিনিমাহতে বনাই বাহ বাহ লোৱা চৰকাৰে এটা বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷ তেওঁলোকৰ যে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণত সদিচ্ছাৰ অভাৱ হৈছে সেয়া স্পষ্ট হৈছে ৷ চৰকাৰে বিজ্ঞাপন দি অতি কম সময়তে ডাঙৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে যদিও জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় একে তৎপৰতা নেদেখুওৱালে ৷"