কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ক টেমপ্লেট বাজেট আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ

কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ক টেমপ্লেট বাজেট আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ
বাজেটখনৰ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয় যে যদি নিৰ্বাচনী বছৰ হ’লেহেঁতেন, তেন্তে বিজেপিয়ে নিশ্চয় এখন আগ্ৰাসী বাজেট আগবঢ়াই দীৰ্ঘম্যাদী সংস্কাৰৰ কথা ক’লেহেঁতেন ।
Published : February 1, 2026 at 10:23 PM IST
গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬–২৭ হৈছে কেৱল এখন “টেমপ্লেট বাজেট”, য’ত পৰিৱৰ্তনশীল বৈশ্বিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি কোনো বাস্তৱ দৃষ্টিভংগী নাই । কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬–২৭ ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সযোগে দেওবাৰে এইদৰে কয় লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
বাজেটে চৰকাৰৰ আত্মসন্তুষ্টি আৰু দায়িত্বহীন মানসিকতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘বিশ্ব অৰ্থনীতি দৃঢ় পৰিৱৰ্তনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত এই বাজেটে দেশবাসীক কোনো স্পষ্ট ৰোডমেপ দিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ৷’’
The Union Budget 2026–27 reflects complacency at a moment when the country needed vision, purpose, clarity and urgency. It was a template budget and offered no real roadmap even as shifting global conditions demand foresight and preparedness.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) February 1, 2026
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, “বাজেটত গঠনমূলক ৰূপান্তৰৰ কোনো উচ্চাকাংক্ষা নাই । বৰঞ্চ নিৰ্বাচিত কিছুমান কৰ্প’ৰেট বন্ধু আৰু বৃহৎ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থৰ বাবে আৰামদায়ক ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাটোৱেই বাটেজৰ মুখ্য লক্ষ্য যেন অনুভৱ হয় ।”
গৌৰৱ গগৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয় যে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গ্ৰেট বৃটেইন, চীন আৰু জাপানৰ দৰে দেশসমূহে দীৰ্ঘম্যাদী সংস্কাৰৰ জৰিয়তে নিজৰ দেশীয় অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিবলৈ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু ভাৰতবাসীয়ে এই বাজেটৰ জৰিয়তে সংকল্প বা দিশ নির্দেশ নহয়, বৰঞ্চ দ্বিধা, সংশয় আৰু উদ্বেগৰহে সন্মুখীন হ’ব লাগিব । আজি দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনে দেশৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ই বিজেপি চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলিও এক্সত উল্লেখ কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতিগৰাকীয়ে ।
