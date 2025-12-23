যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত অন্যায় নকৰিব: গৌৰৱ গগৈ

যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত অন্যায় নকৰিব: গৌৰৱ গগৈ
কাৰ্বি আংলঙত শান্তিৰ বাতাবৰণ কামনা গৌৰৱ গগৈৰ । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছত নতুন মুখ, অপেক্ষা বৰদিনলৈ ।
Published : December 23, 2025 at 7:37 PM IST
লখিমপুৰ: "গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদ কৰাটো প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ । কিন্তু কেতিয়াও প্ৰতিবাদৰ সময়ত হিংসা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰতিবাদ কৰা মানুহৰ পৰা আমি চাবলৈ নিবিচাৰোঁ ।" পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এইদৰে মন্তব্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।
মঙলবাৰে লখিমপুৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক লোকতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কোৱাৰ লগতে ঘটনাটোত কংগ্ৰেছ দলে অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰে ৷ কাৰ্বি আংলঙত শান্তিৰ বাতাবৰণ কামনা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়,"মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত শান্তিৰ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত অন্যায় নকৰিব । যিসকলে আগতে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকে অনশন কৰি আছিল । আমি যি তথ্যসমূহ পালোঁ, যে এখন সভা হোৱাৰ কথা আছিল, সভাখন নহ'লগৈ । চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা কাম নকৰিব যি কামেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক উচটনি দিয়া হয় । প্ৰতিবাদকাৰীৰ দায়িত্ব হ'ল দাবী কৰা, চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল দাবী শুনা, শুনিব লাগে ।"
ইফালে উক্ত সংবাদমেলতে কোনোকাৰণতে কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ বিপৰীতে বাকী দলসমূহৰ সৈতে মিত্ৰতা নিশ্চিত বুলি প্ৰকাশ কৰে সভাপতি গগৈয়ে ৷
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছত নতুন মুখ, অপেক্ষা বৰদিনলৈ :
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মিছলীয়া আখ্যা দি, "বৰ্তমান অসমত মামা-মামী আঁচনি চলি আছে" বুলি কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দিব কংগ্ৰেছে ৷ বৰদিনৰ পিছত নিশ্চিত হ’ব বিৰোধী দলসমূহৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বিষয়টো ৷"
'ৰাইজৰ পদুলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে লখিমপুৰত উপস্থিত হৈ আজি গৌৰৱ গগৈয়ে বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য শুনে ।
ইফালে এই অনুষ্ঠানলৈ নৰ্থ লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবকো কংগ্রেছৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছিল আৰু সেইমৰ্মে সংবাদকৰ্মীসকলে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি ১০ বজাত উপস্থিত হৈছিল যদিও এঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো উপস্থিত নহ'ল গৌৰৱ গগৈ । ফলত সংবাদকৰ্মীসকলে সেই অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰি ওলাই আহে । তাৰ পিছত বিয়লি প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত উক্ত ঘটনাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদকৰ্মীসকলৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰি ক্ষমা বিচাৰে ।