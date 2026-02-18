ETV Bharat / politics

এইবাৰ বিধানসভাৰ যুঁজ হ‘ব নতুন কংগ্ৰেছ বনাম পুৰণি কংগ্ৰেছৰ মাজত: অসম কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ

‘‘বিজেপি দল মংগল নে অমংগল মই ক’ব নোৱাৰো । যিয়ে মিত্ৰতা কৰে, সি নোহোৱা হৈ যায়’’-ক‘লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 5:18 PM IST

গুৱাহাটী: ‘‘বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি বি পি এফ নোহোৱা হ’ল অগপ নোহোৱা হ’ল, ইউ পি পি এলৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতি হ’ল । বিজেপি দলটো সকলোৰে বাবে শুভ নে অশুভ, সেয়া মই ক’ব নোৱাৰো । যিয়ে মিত্ৰতা কৰে, সি নোহোৱা হৈ যায় । এয়া দলৰ কথা হওক বা ব্যক্তিৰ কথায়ে হওক । বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদ বিজেপিত যোগদান কৰি নোহোৱা হৈ গ’ল, সেইকাৰণে ভূপেন বৰাৰ স্থিতি একে হ’বলৈ গৈ আছে’’ - এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।

বুধবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি অগপ নোহোৱা হোৱাৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোনোৱাল ডাঙৰীয়া নোহোৱা হ’ল ৷ তাত ভূপেন বৰাই তাত কি সন্মান পাব মই নাজানো । আমাৰ দলৰ কামখিনি ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি এটা ঘৰৰ নামত কৰিলে সেইখিনি কাম আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাম । আমাৰ কামত কোনো বাধা নাহে । মই ভাবো ১২ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ কথা মানুহৰ মুখে মুখে সেইখিনি কথা তল পেলাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাম কৰিছে । ভূপেন বৰাই কথা কৈছিল এই জন্মত কামাখ্যা আৰু বৰদোৱা থানৰ সন্মুখত শপত ল’ব পাৰে তেওঁ কেতিয়াও বিজেপিত নাযাওঁ বুলি ক’ব পাৰে । তাৰপিছত পদত্যাগ কৰাৰ পিছ এদিনো ৰ’ব নোৱাৰি পিছদিনাই বিজেপিত যাব পাৰে, তেওঁৰ কথাবোৰ কিমান যোগ্যতা আছে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পায় ।’’

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন বৰাৰ মহিলা অশ্লীল ইংগিত দিয়া বিষয়াটোক লৈ দেবব্ৰত শইকীয়া, মীৰা বৰঠাকুৰৰ ওচৰলৈ আৰক্ষী গ’ল । সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাৰীৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাক কিমান গালি পাৰিলে । নাৰীক অপমান কৰা দাগ লগাইছিল সেইজন আজি তাৰিখত হিমন্ত বিশ্বৰ বাবে হিন্দু নেতা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো হিন্দু নেতাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া কামটো এৰি দিয়ক ৷ যিজনক মহিলাক অপমান কৰাক লৈ লজ্জিত হ’ল আপুনি সেইজন মানুহক এদিনৰ পিছত স্বাগতম জনাইছে আৰু হিন্দু নেতাৰ আখ্যা দিব বিচাৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ৰাজনৈতিক হিন্দু, অসমৰ জিন্না । হিন্দু নেতা কোন হয়, কোন নহয় ইয়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰু ছিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িতক মন্ত্ৰী বনাই ৰাখিছে । গৰু ছিণ্ডিকেট কৰা মানুহক টিকট দিব বিচাৰে, গৰু ছিণ্ডিকেট অসমৰ ভিতৰত আৰু বৃদ্ধি পাইছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহক আৰু সন্মুখৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত মোৰ লগত ডিবেট কৰক । হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত জ্ঞান আছে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো হিন্দু ধৰ্মৰ কথা কোনো বেছি জানে তেওঁ নে মই ।’’

গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘দুয়োজন নেতাৰ অভিনয় মুকলি হ'ল । মই ভাল পালো দুয়োজন ককাই-ভাই একে মঞ্চত থাকিব ভালে থাকক । মই ভাবো এইবাৰ নতুন কংগ্ৰেছ বনাম পুৰণি কংগ্ৰেছ আৰু নতুন কংগ্ৰেছৰ যুঁজ হ'ব । বিজেপি দলৰ ভিতৰত পুৰণি বিজেপি ক’ত । ৰাজেন গোহাঁই এৰিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম নোহোৱা হ'ল, বিজয়া খুড়ীৰ ছোৱালীৰ নাম নাইকীয়া হ'ল, দিলীপ শইকীয়া দেখায়ে নাপাও পুৰণি বিজেপি গ'ল, অগপ দল গ'ল ৷ এতিয়া মাত্ৰ যিসকলে ১৫ বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেলেংকাৰী কৰিলে তেওঁলোকে নিজে ৰাজনৈতিকভাৱে বচাবলৈ এটা বেলেগ দললৈ গৈ গোটেই দলটো হাইজেক কৰিলে । সেইসকল ভুৱা কংগ্ৰেছীৰ লগত বাস্তৱ কংগ্ৰেছী যুঁজিব । নতুন কংগ্ৰেছী বনাম পুৰণি ভুৱা কংগ্ৰেছীৰ যুঁজ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেখা পাব ৷’’

তেওঁ সংবাদমেলত ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰৰ কথা হিমন্ত শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকজনে কেনেকৈ গম পায় বহুত মনত শংকা আছিল প্ৰশ্ন আছিল । বিশ্বাস কৰিব বিচৰা নাছিলো । কিন্তু যিধৰণৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আজি ইমানদিন সংগ্ৰাম কৰিলে কংগ্ৰেছ দলত আপত্তি পালে বেলেগ দলৰ ওচৰত যাব পাৰিলে হয় । যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক বিৰোধিতা আছে বেলেগ দললৈ গ’লে হৈ কিন্তু এদিন নৰ’লে । এদিনৰ পিছত জাপ মাৰিলে । চাণক্যই কৈছিল শ্বাম-দাম-দণ্ড- ভেদৰ কথা । ইয়াৰ ভিতৰত দুটা অস্ত্ৰ ভূপেন বৰাৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । দুদিন আগত মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ আমাৰ লগত গৈছিল । এদিনৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰাৰ দৰে আদৰিছে । গোটেই ঘটনাক্ৰম কেইদিনমান পিছত নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব বুলি ভাবিছিলো । কিন্তু ইমান আগত হ'ল ইয়াৰ কাৰণ দুটা । এটা হ'ল বাৰশ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ মালিক কোন ৰাইজে জানিব বিচাৰে । ধুৰন্ধৰ মোক বনাই আছিল, কিন্তু বাস্তৱ ধুৰন্ধৰ ভূপেন বৰা হ’ল ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আগত স্ক্ৰীপ্ট দি দিয়ে, সেই একেই স্ক্ৰীপ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন বৰাক দিছে । এসপ্তাহৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্ক্ৰীপটো গাই থাকিব ।’’

গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘মিত্ৰতাত কোনো সন্দেহ নাই মিত্ৰতা হ’বই । বিজেপিৰ তুলনাত আমি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছো । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দলত অগপ নোহোৱা হৈ গৈছে । এই নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ শেষ নিৰ্বাচন হ'ব । ইয়াৰ পিছত অসম গণ পৰিষদক আমি দেখা নাপাম । কিন্তু আমাৰ লগত যিসকলে মিত্ৰতা কৰিব, তেওঁলোক সক্ৰিয় হ’ব । ৰাজনৈতিকভাৱে অক্সিজেন পাব । ৰাজনৈতিকভাৱে সাহস পাব ৷ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে লাভ হয় ৷ কিন্তু বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে সকলো দলৰ ক্ষতি হ’ব ।’’

