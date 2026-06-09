মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছত মোক্ষম আঘাত; কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীনাক্ষী নটৰাজনৰ ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন নাকচ

মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছত মোক্ষম আঘাত; কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীনাক্ষী নটৰাজনৰ ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন নাকচ
মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী নটৰাজনৰ মনোনয়ন নাকচ । বিজেপিয়ে কৰিছিল অভিযোগ ।
Published : June 9, 2026 at 9:46 PM IST
ভূপাল : মধ্যপ্ৰদেশত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ আছে । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী নটৰাজনৰ মনোনয়ন-পত্ৰ নাকচ কৰা হয় । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল । ইয়াকে লৈ বিধানসভা চৌহদ এতিয়া ৰাজনৈতিক ৰণক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে । দুয়োটা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত উভয় দলৰে বিপক্ষে তীব্ৰ আৰোপ-প্ৰত্যাৰোপ লগোৱা হয় । বিজেপিয়ে মনোনয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লুকুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । আনহাতে, কংগ্ৰেছে ইয়াক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰভাৱিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী নটৰাজনৰ মনোনয়ন পত্ৰক লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । বিজেপিৰ দাবী যে মনোনয়ন-পত্ৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিয়া হোৱা নাই, যিটো নিৰ্বাচনী নিয়মৰ উলংঘন । বিজেপি আৰোপ কৰে যে মীনাক্ষী নটৰাজনৰ মনোনয়ন-পত্ৰত তেলেংগানাৰ এখন আদালতত চলি থকা এক গোচৰৰ তথ্য জানি-শুনিয়ে লুকুওৱা হৈছে ।
এই বিষয়টোৰ শুনানিৰ সময়ত বিধানসভা চৌহদত দুয়োটা দলৰে নেতাসকলৰ মাজত তীব্ৰ বাদানুবাদৰ সৃষ্টি হয় । মন্ত্ৰী ৰাকেশ সিঙে কয়, "কংগ্ৰেছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লুকুৱাইছে আৰু এই তথ্য কেতিয়াও লুকুৱাব নালাগিছিল ।" তেওঁ কয় যে এই আপত্তি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছেও নিজৰ বক্তব্য ৰাখে । এই বিষয়টোত কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি বিজেপিৰ আপত্তিক জোৰজুলুমমূলক ৰাজনীতি আখ্যা দিয়ে ।
ইফালে কংগ্ৰেছ নেতাসকলে বিজেপিৰ অভিযোগক দৃঢ়তাৰে খণ্ডন কৰি ইয়াক ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ আখ্যা দিয়ে । কংগ্ৰেছ বিধায়ক বিক্ৰান্ত ভুৰিয়াই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে সংবাদ মাধ্যমক ভিতৰত প্ৰৱেশত কিয় বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে জানে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত সফল হ'ব নোৱাৰে । সেয়েহে এতিয়া মনোনয়ন নাকচ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।