কাৰাবন্দী সাংসদ অমৃতপাল সিঙলৈ আদালতৰ সকাহ, আইতাকৰ সৈতে ভিডিঅ’ কলৰ অনুমতি
অধিবক্তা ঋতুৰাজ সান্ধুৱে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, ৩৯নং এফআইআৰৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত আদালতে ভিডিঅ’ কলৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
Published : October 7, 2026 at 3:14 PM IST
অমৃতসৰ : শ্ৰী খাদুৰ চাহিবৰ সংসদ সদস্য তথা ‘ৱাৰিছ পঞ্জাব দে’ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙক অমৃতসৰ আদালতৰ পৰা সকাহ প্ৰদান । সাংসদ অমৃতপাল সিঙে এতিয়া জে'লৰ পৰা ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে অসুস্থ আইতাকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব ।
অমৃতসৰ আদালতত অমৃতপাল সিঙৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । শুনানিত আদালতে পাঁচদিনৰ ভিতৰত ১০ মিনিটৰ ভিডিঅ’ কল কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
সাংসদ অমৃতপাল সিঙৰ অধিবক্তা ঋতুৰাজ সান্ধুৱে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, ৩৯ নং এফআইআৰৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত আদালতে ভিডিঅ’ কলৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁ পৰিয়াল আৰু অসুস্থ আইতাকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব ।
অধিবক্তা ঋতুৰাজ সান্ধুৱে কয়, "অমৃতপাল সিঙৰ আইতাকৰ স্বাস্থ্য সংকটজনক আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল । পৰিয়াল আৰু আইতাকৰ সৈতে তেওঁৰ আৱেগিক বান্ধোনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অমৃতপাল সিঙে তেওঁক লগ পোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰায় চাৰে তিনি বছৰ ধৰি তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষাৎ বা কথা-বতৰা পাতিব পৰা নাই ।"
"অমৃতপাল সিঙে নিজৰ অসুস্থ আইতাকক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি আদালতত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল ।" অধিবক্তা ঋতুৰাজ সান্ধুৱে লগতে কয় ।
অৱশ্যে শুনানিৰ সময়ত অমৃতপাল সিঙৰ আইতাকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে অহা পাঁচদিনৰ ভিতৰত অমৃতপাল সিঙে পৰিয়ালৰ সৈতে ১০ মিনিটৰ ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে কথা পাতি তেওঁলোকৰ কুশল-মংগল জানিব পাৰিব । অৱশ্যে এই ভিডিঅ’ কলৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে ।
গোচৰটোৰ আইনী স্থিতি সন্দৰ্ভত অধিবক্তা ঋতুৰাজ সান্ধুৱে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান প্ৰমাণ পৰীক্ষা আৰু সাক্ষীৰ সোধা-পোছা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ কথা উল্লেখ কৰি অধিবক্তা সান্ধুৱে ৰাজ্য চৰকাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা আৰু ভয়ত কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ দলটোক পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বা অমৃতপাল সিঙক পঞ্জাব ভ্ৰমণৰো অনুমতি দিয়া হোৱা নাই ।
অধিবক্তা সান্ধুৱে দাবী কৰে, "চৰকাৰৰ এই কাৰ্যই অমৃতপাল সিং আৰু তেওঁৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ৰাজনৈতিক জনপ্ৰিয়তা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতাক প্ৰতিফলিত কৰে । এই কাৰণেই তেওঁক ৰাজনৈতিক আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা দিশতে সকাহ দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে ।"