অসম জাতীয় পৰিষদত বিলীন হ'ব অজিত ভূঞাৰ দল

অসম জাতীয় পৰিষদত বিলীন হ'ব অজিত ভূঞাৰ দল
শুকুৰবাৰে "জাতীয় দল অসম" আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত চামিল হ'ব ৷
Published : January 8, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদ (অজাপ) হ'ব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নতুন ঠিকনা ৷ কিয়নো ভূঞা নেতৃত্বাধীন "জাতীয় দল অসম" নামৰ দলটো শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে চামিল হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদত ৷
ই টিভি ভাৰতৰ আগত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা আৰু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা উভয়েই ৷ সাংসদ ভূঞাই এই কথা প্ৰকাশ কৰি ই টিভি ভাৰতক আজি কয়- "কাইলৈ জাতীয় দল অসম আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত চামিল হ'ব ৷ দিনৰ এঘাৰ বজাত দিছপুৰস্থিত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান ৷"
অনুৰূপভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞায়ো অজিত কুমাৰ ভূঞা নেতৃত্বাধীন দলটোৰ চামিলকৰণে অসম জাতীয় পৰিষদক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
উল্লেখ্য যে 2020 চনত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল সাংসদ ভূঞা ৷ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ, চি পি আই আৰু নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ সমৰ্থনত ভূঞা সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ সেই হিচাপত চলিত 2026 ত তেওঁৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব ৷ আনহাতে বিগত সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অৰ্থাৎ অসম সন্মিলিত মৰ্চা (অসম)ৰো সভাপতিৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈ আছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা ৷ চলিত বৰ্ষতেই সাংসদৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিবলগীয়া ভূঞাই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নিজকে জড়িত কৰি ৰাখিবনে নাই সেয়াও মন কৰিবলগীয়া বিষয়ৰূপে বিবেচিত হ'ব ৷
কিয়নো ভূঞাৰে এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাজ্যৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই ৷ অৱশ্যে এই প্ৰসংগত এতিয়াই কোনোধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছে সাংসদগৰাকী ৷
