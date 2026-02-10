ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এলানি পৰামৰ্শ সাংসদ অজিত ভূঞাৰ

"আপুনি যি ক’ব, প্ৰথমে নিশ্চিত কৰি ল’ব যে কথাটো যাতে সত্য হয় । কাৰণ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদটোৰ এটা মৰ্যাদা আছে ।’’ ভূঞাৰ পৰামৰ্শ ৷

Ajit Bhuyan
সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 8:46 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগই উত্তাল কৰি আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৷ বিগত কেইটামান দিনৰে পৰা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া সংবাদমেল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে দিয়া সংবাদমেলৰ পিছত কেইবাজনো ৰাজনীতিকে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

বহুকেইজন বিজেপি ৰাজনীতিকে এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন জনোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী বহু ৰাজনীতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ৷ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়ে দাবী কৰা কথাৰ কোনো সত্যাসত্য নথকাটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদা লাঘৱ কৰা বুলি দাবী কৰে ৷

শেহতীয়াকৈ এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ৷ ই টিভি ভাৰতক সাংসদ ভূঞাই কয়, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা পৰামৰ্শ দিব খুজিছোঁ । পৰামৰ্শটো হ'ল, আপুনি যি ক’ব, প্ৰথমে নিশ্চিত কৰি ল’ব যে কথাটো যাতে সত্য হয় । কাৰণ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ কাৰ্যবাহী মুৰব্বী - যিটো এটা সাংবিধানিক পদ, তাৰ এটা মৰ্যাদা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা আছে ।’’

সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি ক'লে যে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানলৈ আই এছ আইৰ নিমন্ত্ৰণ অনুসৰিহে গৈছিল আৰু আপোনাৰ ওচৰত তাৰ সঠিক প্ৰমাণ আছে । কিন্তু সংবাদমেলত আপুনি তেনে একো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে । ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ কেইবাবাৰো গৈছিল । কিন্তু আপোনাৰ সংবাদমেলতে প্ৰকাশ পালে যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ এবাৰ গৈছিল - তাকো বিয়া পতাৰ পাছত, পত্নীৰ সৈতে । পত্নীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱা, পত্নীক সংগ দিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অংগ । এইটো অপৰাধ নহয় ।’’

‘‘১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ আই এছ আইৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ গৈছিল । কিন্তু প্ৰমাণ হ'ল আপোনাৰ সেই অভিযোগ মিছা । এইটো কেৱল এটা ৰাজনৈতিক অভিযোগহে । ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ওচৰত ইমানে তথ্য-প্ৰমাণ আছে যে সেইবোৰ ওলালে অসমত ভূমিকম্প হৈ যাব । ভূমিকম্প শব্দটো আপুনিয়ে কৈছিল । কিন্তু আপোনাৰ সংবাদমেলখন শেষ হোৱাৰ পাছত দেখা গ'ল যে অসমত ভূমিকম্প হোৱাতো বাদেই, ওলোটাই আপোনাৰ সংবাদমেলত উপস্থিত থকা সাংবাদিকসকলহে চক খাই উঠিল যে যাক আপুনি ইমানদিনে ভূমিকম্প-সদৃশ বুলি কৈ আছিল, আচলতে সেইখন থাৰ্ড গ্ৰেড চিনেমাহে ৷ পৰিণতিত ৯০ শতাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে সেই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাৰ পৰাই বিৰত থাকিল ৷’’ - এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি এনেদৰে কয়, ‘‘কথাতে কয় নহয় যে চোৰে বাকী সকলো মানুহকে চোৰ বুলিয়ে ভাবে ৷ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো খাটে যেন লাগে ।’’

‘‘এতিয়া আপুনি এটা সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে, বাংলাদেশৰ এগৰাকী মৌলানাৰ সৈতে যে আপোনাৰ ফটো ওলাইছে, তেওঁ কোন ? আপোনাৰ সৈতে তেওঁৰ কি সম্পৰ্ক ? বাংলাদেশৰ কোন মৌলানাক আপুনি প্ৰয়ে লগ কৰিবলৈ যায় ? কিয় যায় ?’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সাংসদ ভূঞাৰ ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘১,২৫০ টকাৰ অৰুণোদয় আঁচনি দি আপুনি অসমৰ মানুহৰ বিবেক কিনি পেলাইছো বুলি যদি ভাবিছে, ভুল কৰিছে । অসমৰ ৰাইজ আপুনি ভবাতকৈ বহুত বেছি সচেতন আৰু জ্ঞানী । তেওঁলোকে নীৰৱে চাই থাকে । দেখে, শুনে, বুজে আৰু তাৰ পাছত যি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগে, লয় । এতিয়া তেওঁলোকে অকল ভোটৰ দিনটোলৈকে ৰৈ আছে । মোৰ কথাখিনিক আপুনি ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ বা সমালোচনা বুলি নাভাবিব । এটা অনুৰোধ বা এটা পৰামৰ্শ বুলিহে ভাবিব ।’’

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তুলনা কৰি ভূঞাই কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈ বয়সত আপোনাতকৈ বহুত সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ দিশত আপোনাতকৈ বহুত ওপৰত । সঁচা ক’বলৈ উচ্চস্বৰৰ প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু মিছা ক’বলৈ ডাঙৰকৈ, বল দি ক’ব লাগে । আপুনি জোৰত কথা কৈ কিছু মানুহক কিছু সময়ৰ বাবে বিভ্ৰান্ত হয়তো কৰি ল’ব পাৰিব, কিন্তু মিছাক সঁচা বনাব নোৱাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক: মই ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ : কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

Last Updated : February 10, 2026 at 8:54 PM IST

TAGGED:

MP AJIT BHUYAN
CM HIMANTA BISWA SARMA
GAURAV GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOI PAKISTAN LINK ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.