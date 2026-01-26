ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছত টিকট বিচৰা ৭৫৬ জনৰ ৬০০ জনে মিঞা : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমীয়া মানুহ সাৰ নাপালে অহা ১০ বছৰত মিঞাই দিছপুৰ দখল কৰিব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Himanta Biswa Sarma
কংগ্ৰেছত টিকট বিচৰা ৭৫৬ জনৰ ৬০০ জনে মিঞা : মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
ডিব্ৰুগড় : সমাগত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাইছে । ৰাজনৈতিক দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰো ভিৰ দেখা গৈছে । কংগ্ৰেছ দলৰো গুৱাহাটীস্থিত ৰাজীৱ ভৱনত বিগত দিনকেইটাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ স্পষ্ট ।

তেনে সময়তে কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । টিকট প্ৰত্যাশী প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কয়, "৭৫৬ জন মানুহে টিকট বিচাৰিছে, ইয়াৰে ৬০০ জনেই মিঞা । মইও কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল । যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় ৰাজধানী মিঞাই দখল কৰিব ল'ব । সেয়ে সকলোকে কৈছোঁ কংগ্ৰেছক বিদায় দিব লাগে ।"

ইফালে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বৰদৰুদ্দিন আজমলে মিঞা প্ৰসংগত কৰা এক মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আজমলৰ সুৰতে সুৰ মিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজমলে যিটো কৈছে সেইটো মইও কৈ আছোঁ । যদি অসমীয়া মানুহ সাৰ নাপায়, তেতিয়াহ'লে অহা ১০ বছৰত মিঞা দিছপুৰত আহি যাব । মিঞাৰ মনত যি আছে সেয়া আজমলে মুখেৰে কৈছে । এই কথাৰ পৰা অসমীয়াই শিকিব লাগে কেনেকৈ আমি মিঞাক ৰখাব পাৰোঁ । দুলীয়াজানতো মিঞা আহিছে । মোৰ নজৰত আছে তেওঁলোকক য'ৰ পৰা আহিছে তালৈ পঠিয়াব লাগিব ।"

Assam MMUA Cheque distribution
দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য কৰে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দেওবাৰে দুলীয়াজান সমষ্টিত উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । দুলীয়াজানৰ ২ নং চলাকটকী খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত ১৮,৩২৩ গৰাকী মহিলাক এই চেক বিতৰণ কৰা হয় ।

Assam MMUA Cheque distribution
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যজুৰি ৯২ টা সমষ্টিৰ মহিলাসকলক ১০,০০০ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

Assam MMUA Cheque distribution
অনুষ্ঠানৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১২৬ টা সমষ্টিত উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰিব লাগিব । ইতিমধ্যে ৯২ টা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে । অহা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণ শেষ কৰা হ'ব । যাৰবাবে প্ৰতিদিনে ৩-৪ খন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।" এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তেৰছ গোৱালা, নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ, অসম গেছ কোম্পানীৰ উপাধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈসহ বহু নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

