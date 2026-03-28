বাক্সাত মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তোখন চাহুৰ

বাক্সাত মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তোখন চাহুৰ
বৰমাত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা । কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তোখন চাহুৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
বাক্সা : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিটো দলৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে । ৰাজ্যত তাৰকা প্ৰচাৰকৰো আগমন হৈছে । তাৰ মাজতে বাক্সাত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তোখন চাহুৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ।
বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰমাত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "পুনৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । বি টি চিৰ ১৫ টা সমষ্টিতে এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব । আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ সকলোৰে তেওঁৰ ওপৰত আস্থা আছে ৷ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে । অসমৰ সকলোৱে তেওঁক ভাল পায় ৷ বি টি চিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰ ৷ আমি ত্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ গঠন কৰি অসমখনৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম ৷"
ইফালে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মও তেওঁৰ বিজয়ক লৈ নিশ্চিত । তেওঁ কয়, "বাক্সা জিলাৰ দুটাকৈ সমষ্টিয়ে বি পি এফ দলে দখল কৰিব । আমাৰ এন ডি এৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যথেষ্ট ৰাইজ আহিছে ৷ আমি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ৷ ৰাইজ আমাৰ ফালে আহি গৈছে ৷ বিৰোধী দল দুভাগত বিভক্ত হৈছে ৷ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এল দলত উঠিছে আৰু হিতেশ বসুমতাৰী নিৰ্দলীয়ভাৱে উঠিছে ৷ আমাৰ লগত কোনো প্ৰতিযোগিতাই নহয় ৷ আমি ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হম ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মই আজি সঁচাকৈয়ে ভাগ্যৱান কিয়নো মোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আমাৰ এন ডি এৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তোখন চাহু আহিছে ৷ ইউ পি পি এল, কংগ্ৰেছ দলৰ বহু কৰ্মী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে ।"
