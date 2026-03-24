পৰিৱৰ্তনৰ নামত ১০ বছৰে খোৱাঙৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰাসকলৰ দিন উকলিল : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

অৰ্ধ-শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান ৷ যোগদানকাৰীসকলৰ ভিতৰত চেপন জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যাও আছে ৷

অৰ্ধশতাধিকৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
মৰাণ: ‘‘নিৰ্বাচনত ভোটযুদ্ধ হ'বই । জনগণে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল’ব ৷ জনতাৰ শক্তিক শিৰত লৈ সদায় কাম কৰি আছোঁ । জনতাই নিৰ্ণয় কৰিব ৰাজনৈতিক ৰায় কাৰ পক্ষত আহে । ৰাইজৰ যদি আস্থা, ভালপোৱা আছে নিশ্চয় আগবঢ়াই দিব ৷ সকলোৱে অতদিনৰ পৰা দেখি আহিছে আমি কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ ৷’’ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে খোৱাং সমষ্টিত চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সম্পৰ্কত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা দলটোৰ খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নৱগঠিত খোৱাং সমষ্টিত জনসমৰ্থন বৃদ্ধি পোৱা কথাটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে এইদৰে কয় ৷ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা দৈনিক বহুসংখ্যক লোকে দলটোত যোগদান কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে ।

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে পুনৰ কয়, ‘‘অসমৰ ৰাইজৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সমৰ্পিত মন আছে । আমি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত খোৱাং দেখিছোঁ । কোনোবাই যদি চাৰিলেনযুক্ত পথত চিকমিকীয়া পৰিবেশ দেখিছে, আমি কিন্তু খোৱাং সমষ্টিৰ ভিতৰ অঞ্চলৰ বাটপথৰ কদৰ্য ৰূপ দেখিছোঁ । ৰাইজে বিচাৰি থকা কাঠৰ, বাঁহৰ দলং আজিও পকী হোৱা নাই সেইটো আমি দেখিছোঁ । কৃষকে উচিত সুবিধা পোৱা নাই, বছৰত তিনিটা খেতি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই, চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নয়ন হোৱা নাই, সেই কথা আমি বুজি পাইছোঁ । ৰাইজে সেই কথাবিলাক বুজি সিদ্ধান্ত ল'ব ৷’’

সোমবাৰে নিশা খোৱাং সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ এগৰাকী প্ৰবীণ নেত্ৰী তথা চেপন জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যা জ্যোৎস্না কৈৰীৰ লগতে বিজেপিৰ অৰ্ধ-শতাধিক সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে । তদুপৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, জাতীয় সংগঠনৰ সদস্য আৰু সমাজকৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰি বিগত সময়চোৱাত শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।

সকলোকে দললৈ উষ্ম আদৰণি জনাই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘খোৱাঙৰ ৰাইজে এইবাৰ পৰিবৰ্তন নহয়, বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে । পৰিৱৰ্তনৰ নামত ১০ টা বছৰে খোৱাঙৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰাসকলৰ দিন উকলিল ৷ জাতীয় চেতনা, প্ৰকৃত জাতীয়তাবোধ বুকুত সাৱটি আইমাতৃক সেৱা কৰিবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদ বদ্ধপৰিকৰ । ৰাইজে এতিয়া পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে । পৰিত্ৰাণ বিচৰা মানুহৰ চিন্তাৰ লহৰ এতিয়া ছুনামি হ'বলৈ গৈ আছে । হিতাধিকাৰী আঁচনি দিলেই ৰাইজ‌ তেওঁলোকৰ যে গোলাম নহয়, সেই কথা ৰাইজে ভালদৰে জানে । হিতাধিকাৰীসকলক দিয়া পইচা ৰাইজে দিয়া কৰ-কাটলৰ পইচা । ৰাইজৰ ধনকে ৰাইজক দিছে । সেয়ে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিবেশটো আহিছে ৷’’

