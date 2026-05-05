পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱ গগৈৰ, ৰাহুলে তুলিতে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ

পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱ গগৈৰ, ৰাহুলে তুলিতে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ
কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ গৌৰৱৰ ৷ অসম আৰু বংগত ভোট চুৰি অভিযোগ তুলি পুনৰ সামাজিক মাধ্য়মত নিৰ্বাচন আয়োগক দোষাৰোপ ৰাহুল গান্ধীৰ ।
Published : May 5, 2026 at 7:44 AM IST
গুৱাহাটী : আশা কৰা ধৰণে ফল নাপালে কংগ্ৰেছে । বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব জয়ৰ বিপৰীতে ধূলিসাৎ হ'ল প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ । বিজেপিৰ হাতত ধৰাশায়ী হোৱাৰ পিছত সামাজিক মাধ্যম যোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
সামাজিক মাধ্যম যোগে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আজি ঘোষণা হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰকাশ পোৱা অসমবাসী ৰাইজৰ ৰায় আমি সম্পূৰ্ণ বিনম্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনত আমাৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছোঁ । লগতে, যিসকল ভোটাৰ ৰাইজে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ভোটদান কৰিলে, তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আশা কৰোঁ, তেওঁলোকে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰি ৰাজ্যখনৰ উন্নতি, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব ।"
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি এই পৰাজয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা লৈ আগন্তুক দিনসমূহত আত্মবিশ্লেষণ কৰি দলক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লগতে অধিক দৃঢ়তা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ সেৱাত নিয়োজিত হ'ম । যোৰহাটৰ ৰাইজে দিয়া সিদ্ধান্তও মই নতশিৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ । ৰাইজৰ জনাদেশ অনুসৰি আমি এক দায়িত্বশীল বিৰোধী দল হিচাপে নিষ্ঠাৰে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিম । চৰকাৰৰ ভাল কামত আমি সহযোগ কৰিম আৰু চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায়েই ৰাইজৰ পক্ষত থাকি বিৰোধিতা কৰি যাম । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়চোৱাৰ লগতে বিগত কেইবামাহ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি যি অকৃত্ৰিম মৰম, চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে আমি সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
" আপোনালোকৰ এই অটল বিশ্বাস, সমৰ্থন আৰু উৎসাহেই আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ শক্তি। ইয়াৰ লগতে এই নিৰ্বাচনত দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে দলৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আপোনালোকৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, ত্যাগ আৰু অটল বিশ্বাসেই আমাৰ শক্তিৰ মূল ভিত্তি । কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো আপোনালোকে যি ধৈৰ্য্য, একতা আৰু দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, সেয়া আমাৰ বাবে সদায়েই প্ৰেৰণা আৰু সাহসৰ বিষয় হৈ থাকিব । আগন্তুক দিনবোৰতো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ ।" এইদৰে কয় গগৈয়ে ।
তেওঁ লগতে কয়, "অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে এই পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ । কিন্তু আদৰ্শৰ এই যুঁজখনত আমি সদায়েই অটল থাকিম আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থ, অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিম । পৰৱৰ্তী সময়ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দলৰ যি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ মই সাজু ।"
অসম আৰু বংগত ভোট চুৰি : ৰাহুল গান্ধী
ইপিনে, অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিচতেই সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দলটোৰ জ্য়েষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ ভোট চুৰি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সত স্প’ষ্টত বিজেপিক এই চুৰি কাৰ্যত নিৰ্বাচন আয়োগে সহায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "অসম আৰু বংগ দুয়োটা নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে ইচিৰ সহযোগত চুৰি কৰা হৈছে বুলি স্পষ্ট হৈছে । আমাৰ মতামত মমতা জীৰ সৈতে একে । বংগত ১০০ খনৰো অধিক আসন চুৰি কৰা হৈছে । আমি এই পদ্ধতি আগতেও দেখিছোঁ: মধ্য প্ৰদেশ, হৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, লোকসভা ২০২৪ আদিত ।"
লগতে পঢ়ক:অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল: 102 খন আসনেৰে ঐতিহাসিক জয় এনডিএৰ, নিস্তেজ প্ৰদৰ্শনেৰে কৰ’বাতে থাকিল বিৰোধী শক্তি
কলিয়াবৰত অপ্ৰতিৰোধ্য কেশৱ মহন্ত, পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত