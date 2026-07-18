বৰ্ষাকালীন অধিবেশনত সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? জানক সম্পূৰ্ণ সমীকৰণ
সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ পিডিটি আচাৰ্যই সংসদ অধিৱেশনৰ সময়ত সাংবিধানিক সংশোধনী সন্দৰ্ভত এনডিএ চৰকাৰৰ বিকল্পৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । গৌতম দেৱৰয়ৰ প্ৰতিবেদন...
Published : July 18, 2026 at 8:03 AM IST
নতুন দিল্লী : সংসদৰ আগন্তুক বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ২০ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ সংসদৰ এই অধিবেশনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত উত্তপ্ত ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লোকসভাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰণ সম্পৰ্কীয় সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, মহিলা সংৰক্ষণ আইন কাৰ্যকৰী, সমগ্ৰ দেশতে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা ১২৯ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়ক (এক দেশ, এক নিৰ্বাচন) আদি অন্যতম ৷
এই বিধেয়কসমূহ গৃহীত হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰিব এনডিএ চৰকাৰে দুয়োখন সদনত (লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা) প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে নে নকৰে ৷ কিন্তু সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে চৰকাৰে প্রথমে প্রয়োজনীয় সংসদীয় সমর্থন থকাটো নিশ্চিত নকৰাকৈ কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী প্রৱর্তন বা হেঁচা দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই ৷
লোকসভাৰ প্ৰাক্তন মহাসচিব তথা বিশিষ্ট সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ পিডিটি আচাৰ্যই কয় যে সাংবিধানিক সংশোধনী সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে গৃহীত কৰিব নোৱাৰি ৷
আচাৰ্যই শুকুৰবাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ বাবে সদনৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ লগতে উপস্থিত আৰু ভোটদান কৰা সদস্যৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন ৷ যদিহে চৰকাৰে সেই সংখ্যা নিশ্চিত কৰাৰ আত্মবিশ্বাসী নহয়, তেন্তে মই নাভাবো যে তেওঁলোকে এই বিধেয়কসমূহ উত্থাপন কৰিব ৷"
অৱশ্যে আচাৰ্যই কয় যে সদনৰ কাৰ্যসূচীত বিধেয়কসমূহৰ কথা উল্লেখ নকৰাকৈও ‘চৰকাৰে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব পাৰে ৷’
সংবিধানৰ ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক এখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুয়োটা সদনে পৃথকে পৃথকে গৃহীত কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰতিখন সদনৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু উপস্থিত আৰু ভোটদান কৰা সদস্য দুই তৃতীয়াংশ হ’ব লাগিব ৷
পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰু বিতৰ্কিত বিধেয়ক
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত হোৱা বাজেট অধিবেশনৰ তুলনাত এই বৰ্ষাকালীন অধিবেশনত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ (এনডিএ) সম্ভাৱনা উন্নত হৈছে যদিও এই মিত্ৰতা এতিয়াও সাংবিধানিক সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাতকৈ কম ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইয়াত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৰ্তমানৰ ৫৪৩খনৰ পৰা প্ৰায় ৮৫০খনলৈ বৃদ্ধি কৰি দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ৷ ২০২৬ চনৰ পিছত হ’বলগীয়া লোকপিয়লৰ সৈতে জড়িত এই প্ৰস্তাৱিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ লক্ষ্য হৈছে জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংসদীয় আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ অংকন কৰা ৷
তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানাকে ধৰি কেইবাখনো দক্ষিণৰ ৰাজ্যই ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তাৱৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৷ এই ৰাজ্যসমূহে যুক্তি আগবঢ়ায় যে বিগত কেইবাটাও দশকত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা সফলতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকক সংসদীয় প্ৰতিনিধিত্বৰ অংশ হ্ৰাস কৰি শাস্তি দিয়া উচিত নহয় ৷
এই অধিৱেশনৰ সময়ত আশা কৰা আন এটা ডাঙৰ সাংবিধানিক প্ৰস্তাৱ হ’ল সাধাৰণতে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক নামেৰে জনাজাত নাৰী শক্তি বন্দন আইন কাৰ্যকৰী কৰা ৷ ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত গৃহীত এই আইনখনে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ চৰ্ত লোকপিয়লৰ পিছত সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷
চৰকাৰী সূত্ৰই যুক্তি দিছে যে এই আইনখনে ৰাজনীতিত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিব ৷ ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্যইও মহিলাৰ নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন ঘটায়, মহিলা ভোটাৰৰ হাৰ ৬৫.৭৮ শতাংশ, যিটো পুৰুষৰ ৬৫.৫৫ শতাংশতকৈ অলপ বেছি ৷
অধইবেশনত ‘এক দেশ, এক নিৰ্বাচন’ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিব বিচৰা সংবিধান (১২৯ সংশোধনী) বিধেয়কখনকো চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ প্রাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত দাখিল কৰা প্রতিবেদনৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷