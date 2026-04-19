বিশ্বৰ ৭ দেশৰ ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ ৬৪ শতাংশ; ভাৰতত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কেতিয়া ?

বিশ্বৰ ৭ দেশৰ ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ ৬৪ শতাংশ; ভাৰতত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কেতিয়া ?
মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰাত ব্যৰ্থ মোদী চৰকাৰ । দেশৰ ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি জানো আহক ।
Published : April 19, 2026 at 6:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজনীতিত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদনত ৩ খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল : কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬, সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক ২০২৬ । কিন্তু বিৰোধীৰ বাধাৰ ফলত এই লক্ষ্যত সফল নহ'ল চৰকাৰ ।
ভোটদানৰ অন্তত বিধেয়কে প্ৰয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা (৩৫২ টা ভোট) লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । ৫২৮ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ২৯৮ গৰাকী সদস্যই সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২৩০ গৰাকীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । ফলস্বৰূপে এই বিধেয়ক গৃহীত নহ'ল আৰু মহিলা সংৰক্ষণৰ বিষয়টো আধৰুৱা হৈ থাকিল । অৱশ্যে বিশ্বজুৰি এনেকুৱা ৭ খন দেশ আছে য'ত সংসদত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব ৬৪ শতাংশ পৰ্যন্ত আছে ।
এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হৈছে কেতিয়া ভাৰতৰ মহিলাসকলে ৰাজনীতিত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ লাভ কৰিব ? ইফালে বিধেয়কখন গৃহীত নোহোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই সকলোবোৰৰ মাজতে ৰাজনীতিত মহিলাৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ বিষয়ে জানো আহক ।
দেশৰ ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব :
ভাৰতৰ ৰাজনীতিত মহিলা অংশীদাৰিত্ব পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । ই অংশগ্ৰহণৰ পৰা নেতৃত্বৰ দিশে আগবাঢ়িছে । পৰিসংখ্যা চালে দেখা যায় যে দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মহিলাৰ মুঠ সংখ্যা ১৯৫৭ চনত ৩ শতাংশ আছিল আৰু ২০২৪ চনত এই হাৰ ১০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি নিৰ্বাচিত মহিলা সদস্যৰ সংখ্যা-যি প্ৰথম লোকসভাত ২২ আৰু দ্বিতীয় লোকসভাত ২৭ আছিল-এতিয়া ১৮ সংখ্যক লোকসভাত ৭৫লৈ বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থাৎ সংসদৰ সদস্যৰ ৫৪৩ গৰাকীৰ ভিতৰত মহিলাৰ হাৰ ১৪ শতাংশ ।
পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মহিলাৰ সংৰক্ষণ :
ৰাজ্যসভাতো ১৯৫২ চনত মুঠ মহিলা সদস্যৰ সংখ্যা ১৫ আছিল । আনহাতে বৰ্তমান ৩৯ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এয়া মুঠ সদস্যৰ হাৰৰ প্ৰায় ১৭ শতাংশ । তদুপৰি দেশৰ পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত (পি আৰ আই) প্ৰায় ১৪.৫ লাখ নিৰ্বাচিত মহিলা প্ৰতিনিধি আছে । যি মুঠ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ প্ৰায় ৪৬ শতাংশ । দেশৰ এনেকুৱা ২১ খন ৰাজ্য আছে য'ত পঞ্চায়তত মহিলাৰ বাবে নূন্যতম ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ সাংবিধানিক আদেশ অতিক্ৰম কৰি ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
বিশ্বজুৰি ৰাজনীতিত মহিলাৰ স্থিতি :
আন্তঃসংসদীয় সংঘ (আই পি ইউ) আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহিলাৰ নতুন তথ্য অনুসৰি মহিলাসকলে এতিয়াও সম ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ কৰাৰ পৰা বহু দূৰত । বিশ্বজুৰি কেবিনেটৰ পদত মহিলাৰ অংশ মাত্ৰ ২২.৪ শতাংশ আৰু সংসদীয় পদত ২৭.৫ শতাংশ । কিন্তু ১৪ খন দেশে মন্ত্ৰীসভাত লিংগ সমতা বজাই ৰাখিছে, যিয়ে সম প্ৰতিনিধিত্ব সম্ভৱ বুলি প্ৰমাণ কৰিছে । তথাপিও ৮ খন দেশত এতিয়াও কোনো মহিলা মন্ত্ৰী নাই ।
ৰাজনীতি মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ গতি :
বিশ্বজুৰি সংসদীয় আসনত বৰ্তমান মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব ২৭.৫ শতাংশ । ২০২২ চনত এই সংখ্যা ২৭.২ শতাংশ আছিল । এই বৃদ্ধি মাত্ৰ ০.৩ শতাংশ । ২০১৭ চনৰ পিছত একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে এয়া আটাইতকৈ লেহেমীয়া বৃদ্ধি । এইটোৱে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে যে মন্থৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ।
সংসদীয় নেতৃত্বত মহিলাৰ দুৰ্বল স্থিতি :
আন্তঃসংসদীয় সংঘ (আই পি ইউ) আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহিলাৰ নতুন তথ্য অনুসৰি সংসদীয় নেতৃত্বতো মহিলাৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈ আছে । ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে বিশ্বজুৰি ৫৪ গৰাকী মহিলাই সংসদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । যি মুঠ অধ্যক্ষৰ মাত্ৰ ১৯.৯ শতাংশ । বিগত বছৰৰ তুলনাত এই সংখ্যা প্ৰায় ৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । ২১ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা অধ্যক্ষৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ।
ৰাজনীতিত ভাবুকিৰ সন্মুখীন মহিলাসকল :
তথ্য অনুসৰি ৰাজনীতিত মহিলাসকলে জনসাধাৰণৰ পৰা অনলাইন বা অফলাইন দুয়োটা প্ৰকাৰে ক্ৰমাৎ শত্ৰুতা, ভয়-ভাবুকি আদিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । এক সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলা সাংসদৰ ৭৬ শতাংশই ভয়-ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে । আনহাতে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা ৬৮ শতাংশ । এই তথ্যই এটা কথাই সূচাইছে যে এনে পৰিস্থিতিত মহিলাসকল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকে । যাৰ ফলত সম ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ দিশত মহিলাৰ অগ্ৰগতি লেহেমীয়া হৈছে ।
