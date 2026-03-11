আই ফিল প্ৰিটী ফৰ 'চুমা বাবা': অখিল গগৈক ইংৰাজীত প্ৰত্যুত্তৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ
মৰিয়নী সমষ্টিক ৰাজ্যৰ ১০টা উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ।
Published : March 11, 2026 at 7:58 AM IST
যোৰহাট : "Actually I feel pretty for this person. I feel pretty for the 'suma baba'. Really he deserve that suma baba." ইংৰাজী ক'ব নাজানে বুলি অখিল গগৈয়ে কৰা তাচ্ছিল্য প্ৰত্যুত্তৰ এনেদৰে দিলে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ।
"মই ১৬ ৰ পৰা ২০ ঘণ্টা সময় ধৰি মৰিয়নী সমষ্টিত ঘূৰি আছোঁ । মই চাৰি ঘণ্টাহে শুবলৈ পাওঁ । সেয়া মৰিয়নীবাসীয়ে জানে । আজিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত মৰিয়নীৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ মই ৪০ হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিম আৰু মৰিয়নীৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব । ইয়াৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ ।" মঙলবাৰে মৰিয়নীত এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ।
কোনে কয় মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইংৰাজী নাজানে বুলি ?
আনহাতে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইংৰাজীত ৰচনা এখনো লিখিব নোৱাৰে বুলি অখিল গগৈয়ে কোৱা প্ৰসংগত ইংৰাজীত মন্তব্য দি অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে । লগতে ইংৰাজীতে অখিল গগৈক চুমা বাবা বুলিও উল্লেখ কৰে ৰূপজ্যোতিয়ে ।
ইফালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আইনৰ ধাৰণা সৰ্ম্পকত একো নাজানে বুলি অখিল গগৈয়ে কোৱা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই ল নপঢ়িব পাৰোঁ, কিন্তু ল’ৰ বিষয়ে কিমান জানো সেয়া এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে আজিলৈকে মই জে'ললৈ যাবলগা হোৱা নাই ।"
আনহাতে, ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত মৰিয়নীত এখন যুঁজ হ'ব বুলি ৰাইজৰ দলে কোৱা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত মোৰ মা বিধায়ক, ময়ো বিধায়ক হৈছোঁ । ইয়াত অকল কংগ্ৰেছৰ লগতহে যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াত বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত নহয়, ইয়াত বেলেগ দলৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই ।"
আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত মৰিয়নী সমষ্টিত মই ৪০ হাজাৰ ভোটত জিকিম
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয়, "আজি যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট চলি আছে, ইয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ময়ো ৪০ হাজাৰ ভোটত জিকিম আৰু আমি এই পৰিসংখ্যা ৫০ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কাম কৰি আছোঁ । এই সমষ্টিৰ পৰা যাতে এজন মন্ত্ৰী হয় আৰু বিকাশ হয় এইটোত আমি লাগি আছোঁ । এতিয়ালৈকে মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱা নাই, শেষ মুহূৰ্তত মই নহ'বও পাৰো, কাৰণ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক কমিটীয়ে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰিছে নেকি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে
আনহাতে, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিদৰে অসমক দেশৰ উন্নত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা চেষ্টা কৰিছে, ঠিক সেইদৰে ময়ো ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত লেখত ল'বলগীয়া উচ্চমানৰ ১০টা সমষ্টিৰ ভিতৰত মৰিয়নীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কাম কৰিছোঁ আৰু কষ্ট কৰিছোঁ । ইয়াত চালানি প্ৰাৰ্থী কাম নাই ।"
যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছে তেওঁ কথা কোৱাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব বুলিও ৰাইজৰ দল প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কটাক্ষ কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ।
