ETV Bharat / politics

"দেখিবলৈ ধুনীয়া, টকটকীয়া কথা কোৱা ছোৱালীয়ে মোক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে" কিয় ক'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে

ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক চিনি নাপায় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ! কাৰণ কি জানেনে ?

Rupjyoti Kurmi has made controversial remarks on Raijor Dal candidate Gyanashree Bora
জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কটাক্ষ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 12:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্য়োতি কুৰ্মীয়ে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক চিনি নাপায়। বিধায়কগৰাকায়ে কটাক্ষ কৰি কয় যে, "মাথোঁ ধুনীয়া চালানী ছোৱালী এজনী" আহিছে বুলিহে শুনিবলৈ পাইছে । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বোলে বিধায়কগৰাকীয়ে চিনিয়েই নাপায় ! এই কথা স্বয়ং বিধায়ক কুৰ্মীয়েই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে ।

খলখলীয়া, টকটকীয়া মাতেৰে জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ নিচিনা প্ৰাৰ্থীয়ে মৰিয়নীত জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য় কৰি বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, " খলখলীয়া, টকটকীয়া মাতেৰে ইয়াত বোলে ভাষণ দিব আৰু মোক বোলে পৰাজিত কৰিব । এইবোৰ ইয়াত কৰি লাভ নাই ।"

জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কটাক্ষ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কটাক্ষ কৰি বিধায়ক কুৰ্মীয়ে পুনৰ কয়, "কোনোবা দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ল বুলিয়ে জয়ী হ'ব নোৱাৰে । কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা অহা বুলি শুনিছো । ৰাইজৰ দলৰ নে অসম জাতীয় পৰিষদ সেইটোও মই নাজানো, কোৱাহে শুনিছো । মোবাইল, টিভি চাবলৈ মোৰ সময়ো নাই । দেখিবলৈ ধুনীয়া বুলি কৈছে । এনেকৈ আহি কিবা প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি শুনিছো ।"

Raijor Dal candidate Gyanashree Bora
মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat Assam)

লোকেল চালানী প্ৰাৰ্থী :

লোকেল চালানী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সমষ্টিটোৰ ৰাইজে কোনগৰাকীক সহজে পাব পাৰে সেই বিষয়ে মন্তব্য় কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়া মানুহে লোকেল চালানী বুলি কৈছে । কাৰোবাক মাতিলে কোনে সহায় কৰিব ? মোক সকলোৱে ধুনু বুলিয়েই জানে । বহুত মানুহে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি নাজানে । ইয়াত মোৰ মাৰ দিনৰ পৰা ৩৫ বছৰে কিমান মানুহক সহায় কৰিছো ।"

BJP joining meeting in Moriani
মৰিয়নী সমষ্টিৰ এজাগুৰিত বিজেপিৰ যোগদান সভা (ETV Bharat Assam)

বিধায়কগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু টকটকীয়া কথা ক'লেই নিৰ্বাচনত নিজিকে । কাৰণ মৰিয়নী সমষ্টি মোৰ ৰাখী পিন্ধোৱা ভন্টীৰে ভৰি আছে । মৰিয়নীবাসীক বিভিন্ন সময়ত আৰু বিপদত সহায় কৰি আহিছো । মৰিয়নী মোৰ মামা , পেহী , বাইদেউ , নবৌৰে ভৰি আছে । ৰাখী পিন্ধোৱা ভন্টিয়েই মোৰ কিমান আছে । তেওঁলোকে মোক পাঁচবাৰ জিকালে । ছয় নম্বৰবাৰো মোক তেওঁলোকে জিকাব । সেইবাবে বেলেগ ইয়াত আহি লাভ নাই ।" শনিবাৰে নিশা মৰিয়নী সমষ্টিৰ এজাগুৰিত বিজেপিৰ এক যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে সৰৱ হৈ পৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ।

ৰাইজ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

আনহাতে জ্ঞানশ্ৰী বৰাক লক্ষ্য কৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৰা বক্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ৰাইজ দলৰ উপ-সভাপতি বেদান্ত লস্কৰে । এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, " প্ৰাৰ্থী এগৰাকীৰ ধুনীয়া চেহেৰা চাই মানুহে ভোট নিদিয়ে । নীতি , আৰ্দশ আৰু ব্যক্তিত্ব চাইহে মানুহে নিৰ্বাচনত ভোট দিয়ে । জ্ঞানশ্ৰী বৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিচিনা দল বগৰা প্ৰতাৰক আৰু দালাল নহয় । জ্ঞানশ্ৰীয়ে লোভনীয় চাকৰি এৰি ধন ঘটিবলৈ , অট্টালিকা বনাবলৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা নাই । জ্ঞানশ্ৰী বৰা সপোন সমাজৰ শ্ৰমজীৱী ,খাটি খোৱা মধ্যবিত্ত আৰু যুগ যুগ ধৰি প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ অহা চাহ শ্ৰমিক সকলৰ অৱস্থা আৰু ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ অহাৰ লগতে জাতি আৰু অসমবাসী স্বাৰ্থতহে কাম কৰিবলৈ আহিছে ।"

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক জাতীয় প্ৰতাৰক বুলি উল্লেখ কৰি ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি লস্কৰে পুনৰ কয়, "ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ২৬ৰ নিৰ্বাচনত মৰিয়নীৰ ভোটাৰে এশকনি দিব । এইবাৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা মৰিয়নী ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ জিলিকি উঠিব আৰু মৰিয়নীত পৰিৱৰ্তন হ'ব । ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ২৬ ৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ব আৰু জনতাৰ জয় হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক:

নিজৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ নামত বাগান কিনা নিলাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাঃ গৌৰৱ গগৈ

কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা আগবঢ়াই নিয়া সম্ভৱ নহ'ব : অখিল গগৈ

TAGGED:

ৰাইজৰ দলৰ জ্ঞানশ্ৰী
মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰূপজ্য়োতি কুৰ্মীক ধুনু বুলি কয়
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বনাম জ্ঞানশ্ৰী বৰা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.