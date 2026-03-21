নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলাৰ কথা ভাবিছে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই : দেওবাৰে হ'ব সিদ্ধান্ত

নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলাৰ কথা ভাবিছে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই : দেওবাৰে হ'ব সিদ্ধান্ত
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত নিৰ্দলীয়ভাৱেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ভাবিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই । বিজয় গুপ্তাৰ সন্মুখতে ক'লে এই কথা ।
Published : March 21, 2026 at 9:28 PM IST
গুৱাহাটী : টিকট বঞ্চিত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই । কিন্তু দলে তেওঁক টিকট দিব নোৱাৰিলে ।
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো এইবাৰ বিজেপিয়ে মিত্রদল অগপক এৰি নিদিলে । তাৰ ঠাইত নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অগপক দিলে আৰু অগপই তপন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ঠাইত নতুনকৈ হোৱা মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো এইবাৰ অগপ নেতৃত্বই বিজেপিৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিলে । যাৰ ফলত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা । সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ছয়বাৰ পশ্চিম গুৱাহাটীক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।
টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে অগপ দলৰ সকলো পদবী তথা বিষয়-বাব ত্যাগ কৰে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক, জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই । অৱশ্যে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যতা এতিয়াও ত্যাগ কৰা নাই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই । শনিবাৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ।
শনিবাৰে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই টিকট বঞ্চিত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দিছপুৰৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে । আনহাতে টিকট বঞ্চিত পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক তেওঁৰ উলুবাৰীৰ বাসগৃহত বিজয় গুপ্তাই সাক্ষাৎ কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "দুখ থাকিবই । দুখ থকাটো স্বাভাৱিক কথা । কাৰণ মই অগপৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু জন্মলগ্নৰ পৰাই আছো । গুৱাহাটীত সদায় এটা সমষ্টি অগপৰ দখলত আছিল । নেতৃত্বই এই সমষ্টিটো কি কাৰণত ল'ব নোৱাৰিলে মই নাজানোঁ । হয়টো বিষয়টো নেতৃত্বই সেই ধৰণে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে । দলটোত থকা মোৰ অৱদান নেতৃত্বই নিমিষতে ধূলিসাৎ কৰিছে । মোৰ ক্ষোভ থাকিবই । মোৰ দুটা কাৰ্যকালত মিত্রদল বিজেপিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল । সেই কথা মই অস্বীকাৰ নকৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ যিটো আবেগ অনুভূতি তথা আমাৰ কৰ্মীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । গতিকে এই মানুহখিনিৰ কিছু মতামত ল'ম । তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে দাবী জনাই আছে । মই ভাবো সেই দাবী আমি কেতিয়াও উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰো । ৰাইজৰ আবেগ-অনুভূতি তথা দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগিব । কাইলৈ আমি এই বিষয়ত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম ।"
বিজয় গুপ্তাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰাৰ পাছত আজি বিজয় গুপ্তা আহিছে আৰু মোৰ সহায় বিচাৰিছে । সেই বিষয়টোত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । মধ্য গুৱাহাটীৰ অগপৰ বিধান পৰিষদে কাইলৈ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু মই সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি আগুৱাই যাম । মই নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু মনতে স্থিৰ কৰিছো । দলৰ মধ্য গুৱাহাটী বিধান পৰিষদে লোৱা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"
ইফালে মধ্য গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা দহ বছৰ ধৰি আমাৰ লগত মিত্রতাত আছে । মোৰ আশা আছে যে আমি একেলগত আগুৱাই যাম । ৰাইজ মিত্রদলৰ লগত আছে আৰু ৰাইজে এন ডি এৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে । তেখেতে কাইলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা কৈছে । ক্ষোভ আছে তেওঁৰ আৰু সেইটো স্বাভাৱিক । তেওঁৰ মাগদৰ্শনত আগুৱাই যাম ।"