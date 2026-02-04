মই বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলোঁ, সন্মানজনকভাৱে বিদায় লৈ যাব বিচাৰিছোঁ: ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা

মই বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলোঁ, সন্মানজনকভাৱে বিদায় লৈ যাব বিচাৰিছোঁ: ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা
শেষবাৰৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই । সাংবাদিকৰ আগত ক'লে মনৰ কথা ।
Published : February 4, 2026 at 10:51 PM IST
গুৱাহাটী: অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অটল হৈ আছে নিজৰ স্থিতিত । কোনো কাৰণতে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিটো এৰি নিদিয়ে ।
বিজেপিয়ে অতিৰিক্তভাৱে নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিটো দিলেও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত থকা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিটো লাগে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক । বুধবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেই কথাকেই ক'লে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়,"গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আগতে চাৰিটা সমষ্টি আছিল আৰু এই চাৰিটা সমষ্টিৰ পৰা আমাক এটা সমষ্টি লাগিব । কাৰণ চিটি এলেকাত আমাৰ এটা সমষ্টি নাথাকিলে অগপৰ শিপাডাল থাকিব জানো ? অগপৰ শিপা নাথাকিব। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আমাৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে । গতিকে মুখ্য কাৰ্যালয় থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি এটা ছীট বিচাৰিছোঁ । কামৰূপ মহানগৰ হিচাপে ডিমৰীয়া সমষ্টিটো দিলে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই । তাৰ বাবে আদৰণি জনাম । কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি এখন আসন বিচাৰিছোঁ । মই ভাবো এইক্ষেত্রত বিজেপিৰ নেতৃত্বই সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ এটা সমষ্টি আছে । ১৯৮৫ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছে । গতিকে মই ভাবো, আগৰ পশ্চিম গুৱাহাটি সমষ্টি আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিটো আমাৰ দুৰ্গ আৰু ইয়াত আমাৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই গতিকে আমি তেনে এখন আসনেই বিচাৰিম । চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিটো অগপৰ বাবে যথেষ্ট ভাল আৰু আমাৰ নেতৃত্বই নিশ্চয় এই আসনখন বিচাৰিব । ডিমৰীয়া সমষ্টিটো হ'ল বেলেগ আৰু আমাৰ চিটি এৰিয়াটো এটা বেলেগ । গতিকে চিটি এৰিয়াৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা আমাক লাগিব । বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত আমাৰ সংগঠন ভাল আৰু জিকাৰ ২০০ শতাংশ সম্ভাৱনা আছে ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"মই ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ম বুলি কোনো দিন কোৱা নাই । নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলিও কোৱা নাই । অলপতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটো মোৰ বাবে বিধানসভাৰ শেষ নিৰ্বাচন হ'ব । ইয়াৰ পিছত আৰু মই বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখেলোঁ । সন্মানজনকভাৱে বিদায় লৈ যাব বিচাৰিছোঁ । গতিকে এইটো অন্তিম বিধানসভা নিৰ্বাচন । এইটো নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । পৰৱৰ্তী কোনো বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ । মোৰ বহুত বছৰ হ'ল আৰু সেইবাবে নতুন প্ৰজন্মক পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ বাবে এৰি দিব বিচাৰোঁ । আমাৰ নেতৃত্বই ভাল চিন্তাই কৰিব । গতিকে কি চিন্তা কৰে মই নাজানোঁ । মই ভাবো নেতৃত্বই গুৱাহাটীৰ এটা ছীট বিচাৰিব আৰু সেইটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ।"
উল্লেখ্য যে ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিল । আনকি সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল । এইবাৰ নতুনকৈ হোৱা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অগপক এৰি দিয়াৰ পক্ষত নাই । এইবাৰ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বহু কেইজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে টিকটৰ আশাৰে কাম কৰি আছে । ইয়াৰ মাজত নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে নতুন মুখৰ মহিলা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীও আছে ।