ছিপাঝাৰ সমষ্টি ১ নং স্থানত আছে: পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীৰে অগপক প্ৰত্য়াহ্বান পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ

ছিপাঝাৰ সমষ্টি ১ নং স্থানত আছে: পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীৰে অগপক প্ৰত্য়াহ্বান পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ
অগপই মিছাই পানী ঘোলা কৰি আছে । সকলো পৰীক্ষাতেই উত্তীৰ্ণ বিধায়ক !
Published : February 4, 2026 at 9:30 AM IST
মঙলদৈ : এসময়ৰ অগপৰ দুৰ্গৰূপেখ্য়াত ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিটো এইবাৰ মিত্ৰজোঁটে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব ? এই বিষয়টোৱে এতিয়া হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ বিষয় । কাৰণ বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে পুনৰ দলীয় টিকট লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰি থকাৰ মাজতেই অগপয়ো সমষ্টিটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে সাংগঠনিক কাম-কাজ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
দেওবাৰে বীৰ চিলাৰায় দিৱস উপলক্ষে মঙলদৈত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰিছিল যে মঙলদৈ আৰু ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এতিয়াও ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাই । কিয়নো দুয়োটা সমষ্টিতেই এইবাৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছে । ইয়াৰ পিচতেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়," অগপই মিছাই পানী ঘোলা কৰি আছে ৷ কোনোবাই ৰান্ধি থোৱা ভাতৰ কাঁহী বিচাৰি লাভ নাই । বিজেপি দলৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত ছিপাঝাৰ সমষ্টি ১ নং স্থানত আছে ।"
বিধায়ক ৰাজবংশীয়ে কয়, "ছিপাঝাৰ সমষ্টিটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাগ দৰ্শন মতে মোৰ সতীৰ্থসকলে কাম-কাজ আগবঢ়ায় নিছে, একো চিন্তা কৰিব লগা নাই । অগপই বিচাৰিছে, কাৰণ কোনোবাই ৰান্ধি থোৱা ভাতৰ কাঁহী কোনেনো খাব নুখুজিব । আমাৰ কৰ্মীসকলৰ এটাই কথা ছিপাঝাৰ সমষ্টিটোত যিমানবিলাক কৰ্ম সমাপন হৈছে, আমাক লৈ যিমানবিলাক পৰীক্ষা পাতিছে অসমৰে ভিতৰতে ছিপাঝাৰ সমষ্টি ১ নং স্থানত আছে । আমাৰ সতীৰ্থসকলে ইমানখিনি কৰাৰ পিছত পৰীক্ষা দি পাছ কৰাৰ পিছত ফেল বুলি ক'ব কোন তেওঁ । এই কথা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই জানে, মাত্ৰ অগপই মিছাই পানী ঘোলা কৰি আছে । যিমানেই পানী ঘোলা কৰিব সিমানেই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু অধিক উজ্জীৱিত হ'ব । "
উল্লেখ্য় যে শাসকীয় দলৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ দখলত থকা ছিপাঝাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ যুৱ নেতা বনমালী শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মিডিয়া আহ্বায়ক ৰাণা বশিষ্ঠ, দৰং জিলা পৰিষদ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকা, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা তথা ন-বিজেপি কুলদ্বীপ বৰুৱা, বিজেপিৰ কৃষান মৰ্চাৰ নেতা নিপন নাথে টিকটৰ বাবে আবেদন জনাইছে ।
ইফালে,পূৰ্বৰ অগপৰ দুৰ্গ ছিপাঝাৰ সমষ্টিটো বিচাৰি আঞ্চলিক দলটোৱে দলীয় কাম-কাজ চলাই আছে । অগপ দলৰ হৈ প্ৰাক্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী তথা ছিপাঝাৰৰ ২০ বছৰৰ বিধায়ক ড৹ জয়নাথ শৰ্মা আৰু ছিপাঝাৰ পৌৰ সভাৰ খণ্ড আয়ুক্ত তথা অগপ নেতা দুলাল নাথে প্ৰচাৰ চলাই আছে ।