‘‘নিৰ্বাচনী বিজয়ৰ পাছত ফটকা ফুটাই হুলস্থূল কৰিলে ভোটাৰৰ বেয়া লাগে’’, মৃণাল শইকীয়াই জনালে বিশেষ আহ্বান

কণ কণ শিশুৰ সৈতে দিন অতিবাহিত কৰিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ৷ নিৰ্বাচনী ফলফলক লৈ বৰ বেছি আনন্দ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান শইকীয়াৰ ৷

ফটকা ফুটাই আনক আমনি নকৰিবলৈ আহ্বান বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 8:55 PM IST

গোলাঘাট: সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । সকলো দলৰ প্ৰাৰ্থী ব্যস্ত হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অংকত । এগজিট প'ল অনুসৰি অসমত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ তথাপিও অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ ৷ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ফলাফলক লৈ ব্যস্ত থকাৰ সময়তে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক দেখা গ'ল আন এটা ৰূপত ৷

খুমটাই সমষ্টিৰ যোগিবাৰীস্তিত বাসগৃহত কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে দিন অতিবাহিত কৰিছে বিধায়ক শইকীয়াই । উল্লেখ্য যে, তেওঁৰ দেওবৰীয়া পাঠশালাত কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সম্পৰ্কে শিক্ষাদান আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ-গছনিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে । সেয়ে দেওবাৰে কণ কণ শিশুৰ সৈতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল বিধায়কগৰাকীক ৷

এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "মোৰ ঘৰলৈ কণ কণ শিশুসকল আহি থাকে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বাবে বহুত দিন অহা নাছিল । আজি তেওঁলোকৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰি ভাল লাগিল ৷"

আনহাতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা সম্পৰ্কে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এট বিশেষ পোষ্ট সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত বহু লোকে ফটকা ফুটাই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত বহু লোকৰ অসুবিধা হয় ৷ সেই আনন্দ বহু লোকৰ নাথাকিব পাৰে । এনে কাম কৰিলে ভোটাৰৰ বেয়া লাগে । সেই কাৰণে মোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সদায় এনেকুৱা আনন্দৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছো । কোনোবাই বিৰোধীৰ ঘৰৰ সন্মুখত ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে, সেইটো কাম বেয়া ।"

