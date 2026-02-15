ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছত ভিতৰত দুই নম্বৰী বহুত আছে : ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম

হঠাৎ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ জনীয়াৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ।

MLA Dr. Hafiz Rafiqul Islam strongly criticizes BJP and Congress
জনীয়াৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 8:12 AM IST

বৰপেটাৰোড : "কংগ্ৰেছত ভিতৰত দুই নম্বৰী বহুত আছে, নিশা হ’লেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত হাজিৰা দিয়ে আৰু পুৱা আহি কংগ্ৰেছ কৰে ।" হঠাৎ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল জনীয়াৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম । কলগাছিয়াত সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।

কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে আদি কৰি বিজেপিকো তীব্ৰ সমালোচনা বিধায়কগৰাকীৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিগত ১২ বছৰ আগত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰক্ষা কৰা নাই । তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বছৰত দুই কোটি চাকৰি দিব কিন্তু ১২ বছৰ কাৰ্যকালত দুই কোটি চাকৰি দিয়া পৰা নাই । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ভূমিহীন মানুহক ভূমি প্ৰদান কৰিব । ভাৰতৰ যাতে এজনো মানুহ ভূমিহীন হৈ নাথাকে । কিন্তু আজিৰ দিনতো অসমত লাখ লাখ হিন্দু-মুচলমান মানুহ ভূমিহীন হৈ আছে, এতিয়ালৈকে মাটি দিয়া নাই ।"

জনীয়াৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰঞ্চ এইক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্বই বুলড'জাৰ চলাই উচ্ছেদ কৰি আছে । ভূমিহীন মানুহে যদি কৰবাত চৰকাৰী মাটিত বসতি স্থাপন কৰি আছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি উপাৰ্জিত সম্পত্তি শেষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰি আছে । এয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেকি ?"

অসমলৈ আহি সৰু সৰু কাম উদ্বোধন কৰি গুচি গ'লেই এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব নহয় ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল এখন হাতত কোৰাণ থাকিব আন এখন হাতত কম্পিউটাৰ থাকিব । আনফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিলে । গতিকে মোদীয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ বিশ্লেষণ কৰক ।"

আনহাতে, সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত পৰাজয় হৈ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী মিনাক্ষী ৰহমান জয়ী হ'ব । গতিকে জাকিৰ হুছেইন চকুৰে নেদেখা হৈ হতাশাত ভুগি আবোল তাবোল কৈ আছে । সৌ সিদিনা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে মিনাক্ষী ৰহমানক ডুপ্লিকেট এ আই ইউ ডি এফ বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ ক’ত পালে ?"

তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰফিকুল ইছলামে কয়, "দুই নম্বৰী মানুহে বেলেগকো দুই নম্বৰীয়েই ভাবে । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত দুই নম্বৰী বহুত আছে নিশা হ'লেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত হাজিৰা দিয়ে আৰু পুৱা আহি কংগ্ৰেছ কৰে । বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ পদ দখল কৰি থকাসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰে । গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এই দুই নম্বৰী ধাৰণা এ আই ইউ ডি এফৰ ভিতৰত নাই, যিবিলাকে এ আই ইউ ডি এফ কৰে সকলো এক নম্বৰী ।"

তেওঁ কয়, "বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক মিনাক্ষী ৰহমানৰ ভূতে খেদিছে বাবেই সমষ্টিত ব্যস্ত হৈছে । গতিকে সমষ্টিৰ বাহিৰত খবৰ ৰাখক এ আই ইউ ডি এফত কি চলি আছে ।"

