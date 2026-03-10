ETV Bharat / politics

বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বাবে হ'ব অভিশাপ যাত্ৰা : বিজেপি বিধায়কৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাক ‘অভিশাপ যাত্ৰা’ বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ।

MLA Biswajit Phukan replied to the comment by Lurinjyoti Gogoi
লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 8:24 PM IST

সৰুপথাৰ: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধ । শাসক পক্ষক কঠোৰ সমালোচনা কৰা বিৰোধী নেতাক তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে থকা-সৰকা কৰিছে শাসক পক্ষৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে । এইবাৰ লুৰীণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ । সমান্তৰালকৈ বিৰোধী দলসমূহকো কটাক্ষ বিধায়কগৰাকীৰ ।

লুৰীণজ্যোতি গগৈক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয়, "যিসকলে আচলতে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ নামত বেপাৰ কৰে আৰু যিসকলৰ ৰাজনীতি ‘মিঞা প্ৰেম’ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, তেওঁলোকৰ বাবে জনসাধাৰণৰ এই আশীৰ্বাদ নিশ্চিতভাৱে এই যাত্ৰা অভিশাপ ।"

লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন (ETV Bharat Assam)

অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া বাক-যুদ্ধ:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি থকা 'আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত এতিয়া অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এই যাত্ৰাক ‘অভিশাপ যাত্ৰা’ বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিপৰীতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে আজি তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়ায় ।

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুদিন পূৰ্বে সৰুপথাৰ সমষ্টিলৈ আহিছিল আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশ ল’বৰ কাৰণে । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এই যাত্ৰাক অভিশাপ যাত্ৰা আখ্যা দিছে । তেখেতে এই যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহে সৰুপথাৰ সমষ্টিত ৪০-৪৫ হাজাৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছিল, গোটেই অসমত লাখ লাখ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছে, তেওঁলোকক অপমান কৰিছে ।"

লুৰীণৰ কথাটো শুদ্ধ:

বিধায়কজনে কয়, "ক’বলৈ গ’লে তেখেতৰ ক’ব খোজা কথাটো শুদ্ধই, যে আমাৰ যিটো আশীৰ্বাদ হ’ব প্ৰকৃততে লুৰিণজ্যোতিৰ কাৰণে অভিশাপ । আমাৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাটো লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে অভিশাপ যাত্ৰা হৈছে । তেখেতে কথাটো মুকলিকৈ নোকোৱাকৈ তাকে পাকে প্ৰকাৰে ওলোটাকৈ ক’ব খুজিছে ।"

যিসকল লোক মিঞাপ্ৰেমী তেওঁলোকৰ বাবে এই যাত্ৰা অভিশাপ যাত্ৰা:

বিধায়কজনে পুনৰ কয়, "এই যাত্ৰা জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা । যিসকল লোক জাতিপ্ৰেমী নহয়, যিসকল লোক মিঞাপ্ৰেমী, যিসকল লোকে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ বেপাৰ কৰে সেইসকল লোকৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এই যাত্ৰা অভিশাপ যাত্ৰা আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈ তাৰেই এক অংশ হিচাপে এই যাত্ৰা লুৰীণজ্যোতিৰ বাবে এটা অভিশাপ যাত্ৰা আৰু বিজেপিৰ বাবে আশীৰ্বাদ ।"

বিৰোধীৰ তিনিওজনৰ কাম-কাজবিলাক চাই মানুহে খুব ৰস পাইছে:

এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কজনে কয়, "বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তেওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি আমি কিছু উপভোগ কৰিছোঁ নাটকবিলাক । নাটক চাই যেনেকৈ আনন্দ লাগে বিৰোধী কাম-কাজবিলাক, আগদিনা অখিল গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ গুণ গায়, পাছদিনা কয় যে আটাইতকৈ অবিশ্বাসী মানুহ । তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত এজন কমেডিয়ানৰ ৰোল তেওঁলোকে পালন কৰা হিচাপে আমি চাই আনন্দ পাওঁ । আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈয়ে হওক লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে হওক বা অখিল গগৈয়ে হওক তিনিওজনৰ কাম-কাজবিলাক চাই মানুহে খুব ৰস পাইছে । এতিয়া আৰু নতুনকৈ কমেডী চিনেমা চাবলৈ কোনেও আগ্ৰহ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কমেডী বিলাকেই চাই আছে ।"

