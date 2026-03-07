চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টি অগপক এৰি নিদিয়ে, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিয়ে
চাবুৱা-লাহোৱালে মূৰৰ কামোৰণি তুলিছে অগপ-বিজেপি দুয়ো দলৰে ৷
Published : March 7, 2026 at 1:02 PM IST
মৰাণ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৮৭ নং চাবুৱা- লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ চাবুৱা সমষ্টিৰ লগত বিলুপ্ত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ এটা অংশ সংযোগ ঘটাই গঠন হৈছে চাবুৱা-লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি।
দুগৰাকী বিধায়ক চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত :
পূৰ্বৰ চাবুৱা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা আৰু বিলুপ্ত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা দুয়োগৰাকীয়ে শক্তিশালীভাৱে ৰাইজৰ কাম কৰি আছে । তেনে পৰিবেশত চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিত বিজেপি নে অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত কোন দল অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰা নাই বাবেই সমষ্টিটোত দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ স্থিতি লক্ষ্যণীয় হৈ উঠিছে ।
একপ্ৰকাৰে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিক লৈ টনা আঁজোৰা আৰম্ভ হৈছে বিজেপি আৰু অগপৰ বিধায়ক দুগৰাকীৰ মাজত । এই সমষ্টিটোত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিযোগিতাত নামি পাৰিছে । আনহাতে সমষ্টিটোত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক কংগ্ৰেছে টিকট প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা চাবুৱা-লাহোৱালৰ বিজেপি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই মৰাণত সাংবাদ মাধ্যমত জানিবলৈ দিলে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক তথা দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক পোনাকণ বৰুৱাক পৰবৰ্তী সময়ত ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে । আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ সাংগঠনিক ভেটি নাই বুলি কয় বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই ।
চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত টনা আঁজোৰা :
চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত অগপ-বিজেপি কোন দলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাক লৈ জল্পনা-কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই কয়, "চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদে টনা-আঁজোৰা কৰিছিল; কিন্তু অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰদল, গতিকে আমি মিত্ৰ হিচাপে থাকিম । চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী থকাটো নিশ্চিত হৈছে । বৰ্তমানৰ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাক অনাগত সময়ত ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে । এই কথা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই কৈছে । দুয়োটা দলৰ আলোচনা হৈ গৈছে । মই আজিলৈকে তিনিবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক হৈছো, কোনোদিন দলত আৱেদন কৰা নাই । এইবাৰো দলে ভাল চিন্তা কৰিব, আশা কৰিছো ভাল খবৰ আহিব ।"
চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি নাই :
চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিটোত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক কংগ্ৰেছে টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই কয়, "প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন শিক্ষিত যুৱক ৷ কিন্তু চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যোৱাৰ আগতেই সংগঠন ঠিক কৰিব লাগিছিল । যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড জিকাব পৰা নাই । তেনেস্থলত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব বুলি ভবা নাই ।"