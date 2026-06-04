কিয় এতিয়াও ৰমাকান্ত দেউৰী তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই - প্ৰশ্ন আছিফ নাজাৰৰ
মীন উন্নয়ন নিগমত অবৈধ নিযুক্তিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ । ৰমাকান্ত দেউৰীক কঠোৰ সমালোচনা বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ ।
Published : June 4, 2026 at 10:04 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মীন উন্নয়ন নিগমত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰ অভিযোগক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এইবাৰ নিগমটোৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফ নাজাৰে । এসময়ৰ মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ তথা মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষভাৱে স্বজন-তোষণ আৰু দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
অবৈধ নিযুক্তিৰ জালেৰে পৰিয়ালক উপকৃত কৰাৰ অভিযোগ
বিধায়ক আছিফ নাজাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, মীন উন্নয়ন নিগমত চলাই থকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বচ্ছ আৰু পক্ষপাতপুষ্ট । বিশেষকৈ নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ দুজনী কন্যাক অবৈধভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে লাহৰীঘাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।
চৰকাৰী নীতি-নিয়মক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক চাকৰিত ভৰ্তি কৰোৱা এই কাৰ্যক তেওঁ এক লজ্জাজনক প্ৰৱণতা বুলি অভিহিত কৰে ।
অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী
ৰমাকান্ত দেউৰীৰ দৰে এজন দায়িত্বশীল পদত থকা ব্যক্তিৰ পৰা এনে কাৰ্য কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে আছিফ নাজাৰে । তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, "যদি মীন উন্নয়ন নিগমত এনেদৰে কন্যাক অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেন্তে কিয় এতিয়াও ৰমাকান্ত দেউৰী তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই ?"
বিধায়ক নাজাৰৰ মতে, "দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কয় যদিও, নিজ দলৰ বিধায়ক বা নিগমৰ অধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এই নিয়ম শিথিল হৈ পৰিছে, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হ’ব লাগে আৰু দোষী যিয়ে নহওক কিয়, তেওঁক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।"
জনসাধাৰণৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ খৰ্বৰ অভিযোগ
লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "মীন উন্নয়ন নিগমৰ দৰে বিভাগসমূহক সাধাৰণ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ কৰ্মসংস্থানৰ মাধ্যম হোৱা উচিত আছিল । কিন্তু একাংশ ক্ষমতালোভী নেতাৰ বাবে এই বিভাগসমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । এনে অনিয়মে প্ৰকৃত প্ৰাৰ্থীসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ আস্থা নোহোৱা কৰিছে ।"
ইফালে, বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক তথা যোৱা কাৰ্যকালৰ মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে এই অভিযোগৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, সেয়াহে এতিয়া লক্ষণীয় হ’ব ।