ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰীক ১০০ বছৰ কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিব লাগে: কাৰামুক্ত হৈয়েই আমিনুল ইছলামৰ বিস্ফোৰণ

মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম । কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাইয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডন আখ্যা আমিনুল ইছলামৰ ।

Aminul Islam released from jail
কাৰামুক্ত বিধায়ক আমিনুল ইছলামক উষ্ম আদৰণি দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 7:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ধিং সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম । সাত মাহৰো অধিককাল কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ অন্তত অৱশেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত কাৰামুক্ত হয় বিধায়ক আমিনুল ইছলাম । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈয়েই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটায় বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ।

বিজেপি চৰকাৰৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবেই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত সাত মাহৰো অধিককাল কাৰাবন্দী কৰি ৰখা বুলি দাবী কৰে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ।

মুকলি আকাশৰ তললৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, “পহলগামত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ অভাৱৰ কথা কৈছিলোঁ । যাৰ বাবে মোক নগাঁও আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও মাত্ৰ এটা পষেকৰ ভিতৰতে মোক আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল । কিন্তু চৰকাৰে মোৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ অধীনত সাত মাহৰো অধিক সময় অন্যায়ভাৱে কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিলে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে কোনো দিনেই মাত নমতা সত্ত্বেও যদি মোক সাত মাহ কাৰাবন্দী কৰিব লাগে, তেন্তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্যৰ বাবে এশ বছৰ, হাজাৰ বছৰ কাৰাবন্দী কৰিব লাগিব । বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলে প্ৰতিদিনেই অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৰা মন্তব্যৰ বাবে এশ বছৰৰ বাবে কাৰাবন্দী কৰিব লাগে । মোক একমাত্ৰ ভয় কৰি কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল ।"

আদালতক ধন্যবাদ জনাই আমিনুল ইছলামে কয়, "মোক অহা নিৰ্বাচনলৈকে কাৰাবন্দী কৰি ৰাখি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে । কিন্তু আদালতে মোক এন এছ এৰ পৰা মুক্ত ঘোষণা কৰাত মই মহামান্য আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে ডন বুলি ভাবে ।”

Aminul Islam released from jail
কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি বিধায়ক হোৱা বুলি দাবী কৰি বিধায়ক আমিনুল ইছলামে লগতে কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক কাৰাবন্দী কৰি সমষ্টিবাসীক বঞ্চিত কৰিলে । চলিত শীতকালীন অধিৱেশনত শনিবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিম যদিও আগতীয়াকৈ দাখিল কৰিবলগীয়া প্ৰশ্নৰ পৰা মোক বঞ্চিত কৰিছে । অসমৰ ৰাইজৰ হৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰা মোক বঞ্চিত কৰিলে । মোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে মিলি ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কে ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি বহু হাজোতীয়ে জে'লৰ ভিতৰতেই জনাইছে ।”

অসমত বিজেপিবিৰোধী চৰকাৰ হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰি এ আই ইউ ডি এফক বাদ দি কোনেও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ।

উল্লেখ্য যে ২৩ এপ্ৰিলত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ এক প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলামে । বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ৩৪৭/২৫ নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৫২/১৯৬/১৯৭(১)/১১৩(৩)/৩৫২/৩৫৩ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি ২৪ এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমিনুল ইছলামক ।

উক্ত গোচৰত নগাঁও আদালতে ১৪ মে’ত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে যদিও পুনৰ এন এছ এৰ অধীনত কাৰাবন্দী হৈ আছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ।

সাত মাহৰো অধিককাল কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা বিধায়ক আমিনুল ইছলামক উষ্ম আদৰণি জনায় দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ লগতে সমষ্টিবাসীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰা শৃংখল চলিহাক উভতি ধৰিলে এ আই ইউ ডি এফে
লগতে পঢ়ক :কাৰ ষড়যন্ত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থাকিল আমিনুল ইছলাম ? জনালে এ আই ইউ ডি এফে

TAGGED:

MLA AMINUL ISLAM
AMINUL ISLAM SLAMS ASSAM CM
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
AMINUL ISLAM RELEASED FROM JAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.