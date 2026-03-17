বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ত্যাগ কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ : দলৰ পৰাও ছয় বছৰৰ বাবে নিলম্বন

বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ত্যাগ কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ : দলৰ পৰাও ছয় বছৰৰ বাবে নিলম্বন
এ আই ইউ ডি এফৰ মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পদত্যাগ ৷ বিধায়ক ইছলামে নিজৰ পদত্যাগ পত্র মঙলবাৰে দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
Published : March 17, 2026 at 10:09 PM IST
Updated : March 17, 2026 at 10:25 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফত পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে । লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে প্ৰতিবাদ ।
মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰে পদত্যাগ কৰে । কংগ্ৰেছৰ দৰে এ আই ইউ ডি এফ দলটো পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে । এ আই ইউ ডি এফৰ মানকাচৰৰ বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা আমিনুল ইছলামে পদত্যাগ কৰে ।
বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নিজৰ পদত্যাগ পত্র দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁ দলৰ সকলো পদবী আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছে ।
ইফালে দলত্যাগৰ পাছতে বিধায়ক আমিনুল ইছলামক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীক এ আই ইউ ডি এফ দলে ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে । বিধায়ক আমিনুল ইছলাম এ আই ইউ ডি এফৰ উপ-সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল আছিল ।
জানিব পৰা মতে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে অগপত যোগদান কৰিব আৰু অগপৰ পৰাই তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ঘনে ঘনে সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ৷ দলত্যাগৰ জোৱাৰে লাভ কৰিছে চৰ্চা ৷ বিশেষকৈ বিৰোধী দলসমূহৰ নেতাসকলৰ পদ বা দলত্যাগে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট বেছ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ৷
