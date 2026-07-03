অখিল গগৈৰ মহিমা অপাৰ: আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাস

অখিল গগৈৰ মহিমা অপাৰ: আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাস
বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ মহা আঞ্চলিক দল গঠনৰ পোষকতা অখিল গগৈৰ । বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাসৰ মতে, অখিল গগৈয়ে পুৱা এটা কথা কয়, গধূলি এটা কয় ।
Published : July 3, 2026 at 6:12 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিৰোধী । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলকে ধৰি আন বিৰোধী দলে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হোৱা বিৰোধী শিবিৰ উপ-নিৰ্বাচনত কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব তাকে লৈ চৰ্চা চলিছে ।
এই চৰ্চাৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই । অসমত যিমানখিনি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এটা প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদী, সকলোকে সামৰি লোৱা এটা নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তি উলিয়াব লাগে । আমি যাতে ২০৩১ চনত বিজেপিক পৰাভূত কৰি অসমৰ ক্ষমতা অসমৰ জনগণৰ হাতত আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ যে অসমৰ সকলো আঞ্চলিক দলে যিটো কথা বিবেচনা কৰিব লাগে সেই বিবেচনাটো হ'ল যে কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আকৌ আঞ্চলিক শক্তিক একলগ কৰিব পাৰোঁ । লগতে আঞ্চলিক শক্তিক একেলগ কৰি কেনেকৈ এটা মহা আঞ্চলিক দল আমি অসমত গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শক্তিৰে কেনেকৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা নতুন পন্থা অসমত আৰম্ভ হ'ব লাগে ।"
ইফালে নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা-নকৰাৰ প্ৰসংগত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আৰু বৈঠকতে লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত । আমি অসম জাতীয় পৰিষদক পুনৰ একেলগ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পাঞ্জাবাৰীস্থিত শিল্পগ্ৰামত 'জাতীয় যুৱ বাহিনী'ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বক্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
আনহাতে, বিধায়ক অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "অখিল গগৈৰ মহিমা অপাৰ । তেওঁৰ কথাবোৰ সদায় সলনি হৈ থাকে । পুৱা এটা কথা কয় আৰু গধূলি এটা কথা কয় । মিত্রতাৰ পূৰ্বে তেওঁ কংগ্ৰেছক বহুত গালি-গালাজ কৰিছিল আৰু পিছত আকৌ ভাল হৈ গৈছিল । সেইবাবে অখিল গগৈয়ে কি ভাবি কথাবোৰ কয় সেইবোৰ তেওঁহে বুজি পাব, আমি বুজি নাপাওঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে । সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ততে আমি অটল থাকিম । অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত মই মন্তব্য এইকাৰণে দিব বিচৰা নাই যে অখিল গগৈয়ে কৈ থকা কথাবোৰ সলনি হয় । বিগত মিত্রতাৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ তেওঁ বহুত কথা ক'লে আৰু পাছত বহু কথা এৰিলে । গতিকে নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁ কিছুমান কথা কৈ দিয়ে আৰু কিহৰ বাবে কয় মই নাজানো । আনহাতে, নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ পাছত আকৌ সলনি হৈ যায় ।"