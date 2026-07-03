ETV Bharat / politics

অখিল গগৈৰ মহিমা অপাৰ: আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাস

বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ মহা আঞ্চলিক দল গঠনৰ পোষকতা অখিল গগৈৰ । বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাসৰ মতে, অখিল গগৈয়ে পুৱা এটা কথা কয়, গধূলি এটা কয় ।

Assam regional parties alliance
বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু জয়প্ৰকাশ দাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিৰোধী । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলকে ধৰি আন বিৰোধী দলে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হোৱা বিৰোধী শিবিৰ উপ-নিৰ্বাচনত কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব তাকে লৈ চৰ্চা চলিছে ।

এই চৰ্চাৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই । অসমত যিমানখিনি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এটা প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদী, সকলোকে সামৰি লোৱা এটা নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তি উলিয়াব লাগে । আমি যাতে ২০৩১ চনত বিজেপিক পৰাভূত কৰি অসমৰ ক্ষমতা অসমৰ জনগণৰ হাতত আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে ।"

মহা আঞ্চলিক দল গঠনৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ, বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এই পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ যে অসমৰ সকলো আঞ্চলিক দলে যিটো কথা বিবেচনা কৰিব লাগে সেই বিবেচনাটো হ'ল যে কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আকৌ আঞ্চলিক শক্তিক একলগ কৰিব পাৰোঁ । লগতে আঞ্চলিক শক্তিক একেলগ কৰি কেনেকৈ এটা মহা আঞ্চলিক দল আমি অসমত গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শক্তিৰে কেনেকৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা নতুন পন্থা অসমত আৰম্ভ হ'ব লাগে ।"

ইফালে নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা-নকৰাৰ প্ৰসংগত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আৰু বৈঠকতে লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত । আমি অসম জাতীয় পৰিষদক পুনৰ একেলগ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পাঞ্জাবাৰীস্থিত শিল্পগ্ৰামত 'জাতীয় যুৱ বাহিনী'ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বক্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

আনহাতে, বিধায়ক অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "অখিল গগৈৰ মহিমা অপাৰ । তেওঁৰ কথাবোৰ সদায় সলনি হৈ থাকে । পুৱা এটা কথা কয় আৰু গধূলি এটা কথা কয় । মিত্রতাৰ পূৰ্বে তেওঁ কংগ্ৰেছক বহুত গালি-গালাজ কৰিছিল আৰু পিছত আকৌ ভাল হৈ গৈছিল । সেইবাবে অখিল গগৈয়ে কি ভাবি কথাবোৰ কয় সেইবোৰ তেওঁহে বুজি পাব, আমি বুজি নাপাওঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে । সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ততে আমি অটল থাকিম । অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত মই মন্তব্য এইকাৰণে দিব বিচৰা নাই যে অখিল গগৈয়ে কৈ থকা কথাবোৰ সলনি হয় । বিগত মিত্রতাৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ তেওঁ বহুত কথা ক'লে আৰু পাছত বহু কথা এৰিলে । গতিকে নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁ কিছুমান কথা কৈ দিয়ে আৰু কিহৰ বাবে কয় মই নাজানো । আনহাতে, নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ পাছত আকৌ সলনি হৈ যায় ।"

লগতে পঢ়ক :ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এটা নিৰ্বাচনী ললীপ'প: লুৰীণজ্যোতি গগৈ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰে আলোচনা

TAGGED:

অখিল গগৈ
বিৰোধী মিত্ৰজোঁট
বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM REGIONAL PARTIES ALLIANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.